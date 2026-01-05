Αγροτικά μπλόκα: Ουρές ταλαιπωρίας στην εθνική Τριπόλεως - Κορίνθου, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας

Αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Κορίνθου - Τρίπολης από αγρότες, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026

Ουρές και ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην εθνική Τριπόλεως Κορίνθου, καθώς ένα αγροτικό μπλόκο στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας, έχει οδηγήσει την τροχαία σε κυκλoφοριακές παρεμβάσεις διοχετεύοντας την αυξανόμενη ώρα με την ώρα κίνηση σε παρακαμπτήριους.

Αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Κορίνθου - Τρίπολης από αγρότες, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ, που πέρασε από το σημείο εντοπίζεται στο χωριό Άγιος Βασίλειος έξω από το Σπαθοβούνι της Αργολίδας, στο ύψος της Αρχαίας Νεμέας. Τα αυτοκίνητα εκτρέπονται μέσω παρακαμπτήριων μέσα από Άργος, τις Μυκήνες, προς Δερβενάκια και Σπαθοβούνι.

Όσο περνάει ωστόσο η ώρα οι εκδρομείς, είτε των Θεοφανείων, είτε εκείνοι που επιστρέφουν από τις εορταστικές διακοπές, χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς η διαδρομή Καλαμάτα - Αθήνα, θα χρειαστεί πολλές περισσότερες ώρες από τις περίπου τρεις υπό απαιτεί υπό φυσιολογικές κυκλοφοριακές συνθήκες.

