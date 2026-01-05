Ιστορικό ρεκόρ στη διάσημη ιχθυαγορά του Τόκιο: Πόσο πουλήθηκε ο πρώτος τόνος της χρονιάς

Ένας ογκώδης ερυθρός τόνος προκάλεσε αίσθηση στην ιχθυαγορά Τογιόσου του Τόκιο το πρωί της Δευτέρας, αγγίζοντας το ρεκόρ των 510,3 εκατομμυρίων γιεν (3,2 εκατομμύρια δολάρια) στην πρώτη δημοπρασία της αγοράς για φέτος.

Η νικητήρια προσφορά για το ψάρι των 243 κιλών προήλθε από την Kiyomura Corp, τη διαχειρίστρια της δημοφιλούς αλυσίδας σούσι Sushi Zanmai, η οποία έχει καταστήματα σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό. «Ο πρώτος τόνος της χρονιάς φέρνει καλή τύχη», δήλωσε ο Kιγιόσι Κιμούρα, πρόεδρος της εταιρείας και γνωστό πρόσωπο στην ετήσια δημοπρασία της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με το Kyodo.

Tuna fetches record $3.2 million at Tokyo New Year auction



For more news, visit https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/Mff3fdhA07 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 5, 2026

Ο Κιμούρα, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ο «Βασιλιάς του Τόνου», είναι γνωστός για τις υψηλές προσφορές του για τον ερυθρό τόνο στις δημοπρασίες της Πρωτοχρονιάς. Ο επιχειρηματίας δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τη δημοπρασία ότι «εξεπλάγη από την τιμή», όπως ανέφερε το AFP.

«Νόμιζα ότι θα μπορούσαμε να αγοράσουμε λίγο φθηνότερα, αλλά η τιμή εκτοξεύτηκε προτού το καταλάβουμε», είπε. Ο ίδιος πλήρωσε 360,2 εκατομμύρια δολάρια για έναν τόνο το 2012 και 988 εκατομμύρια δολάρια το 2013- καταγράφοντας τιμές-ρεκόρ και τις δύο φορές. Το 2019 αγόρασε έναν τόνο με 2,1 εκατομμύρια δολάρια,μια ακόμη ιστορική τιμή. Παρά το γεγονός ότι είχε δηλώσει τότε στους δημοσιογράφους ότι πίστευε ότι «κόστιζε πάρα πολύ», ο Κιμούρα κατάφερε τώρα να σπάσει ξανά το δικό του ρεκόρ.

Στην πρώτη δημοπρασία στην ψαραγορά Τογιόσου του Τόκιο τα ψάρια πωλούνται συνήθως σε εξωφρενικές τιμές. Πέρυσι, ο πρώτος τόνος στη δημοπρασία αγοράστηκε για 1,3 εκατομμύρια δολάρια από την Onodera Group, μια άλλη εταιρεία τροφίμων που κατέχει μια αλυσίδα σούσι. Η εταιρεία ανέφερε ότι το ψάρι θα σερβίρεται στα εστιατόριά της σε όλη τη χώρα.

Η ξέφρενη ενέργεια στις ψαραγορές κατά τη διάρκεια τέτοιων δημοπρασιών πριν από την αυγή έχει γίνει ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο στο Τόκιο. Η δημοπρασία της Δευτέρας, η οποία ξεκίνησε περίπου στις 05:00 τοπική ώρα, δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Ο τόνος τεμαχίστηκε για τους πελάτες των εστιατορίων σούσι του Κιμούρα λίγο μετά τη δημοπρασία του. «Νιώθω ότι ξεκίνησα τη χρονιά με τον καλύτερο τρόπο, αφού έφαγα κάτι τόσο ευοίωνο στην αρχή της χρονιάς», δήλωσε στο AFP ένας από τους πελάτες στο εστιατόριο του Κιμούρα.

Διαβάστε επίσης