Η Κέιτι Πέρι πήγε με τον Τζάστιν Τριντό στην Ιαπωνία και δοκίμασαν σούσι στο Instagram

Το ζευγάρι απολαμβάνει τον έρωτά του και το δείχνει και στα social media - Oι selfies και το γεύμα με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας

Μίλτος Τσεκούρας

Η Κέιτι Πέρι, μοιράστηκε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου μια ανάρτηση στο Instagram με προσωπικές φωτογραφίες και βίντεο από επίσκεψή της στην Ιαπωνία, στην οποία συνοδεύεται από τον αγαπημένό της και πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Σε μία από τις εικόνες, η Πέρι και ο Τριντό ποζάρουν μάγουλο με μάγουλο, σε μια selfie. Σε βίντεο στο καρουζέλ το ζευγάρι φαίνεται να τρώει μαζί, με στιγμιότυπα όπου κοιτάζονται τρυφερά στα μάτια, ενώ ένα ακόμη βίντεο τους δείχνει σε έναν χώρο που μοιάζει με διαδραστική εικαστική έκθεση.

«Tokyo times on tour and more ( ◠‿◠ ) ?????☃️♥️», έγραψε η Πέρι στη λεζάντα της ανάρτησης.

https://www.instagram.com/p/DR7RwH-jdZN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το γεύμα με τον πρώην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Ιαπωνία, που εντάσσεται στην εν εξελίξει περιοδεία της Lifetimes Tour, η τραγουδίστρια συνόδευσε τον Τριντό σε επίσκεψή του στον πρώην Ιάπωνα πρωθυπουργό Fumio Kishida και τη σύζυγό του, Yuko, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Ο Kishida, 68 ετών, ανάρτησε φωτογραφία τους δίπλα σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατφόρμα X, αποκαλώντας την Πέρι «σύντροφο» του Τριντό.

japan.jpg

«Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά @JustinTrudeau επισκέφθηκε την Ιαπωνία με τη σύντροφό του και έφαγε μεσημεριανό με τη σύζυγό μου κι εμένα», έγραψε στη λεζάντα του στα ιαπωνικά. «Όσο ήταν πρωθυπουργός, συναντηθήκαμε πολλές φορές ως ομόλογοι και, όταν επισκέφθηκα τον Καναδά, συνεργαστήκαμε για να ενισχύσουμε τις διμερείς σχέσεις, μεταξύ άλλων με τη διαμόρφωση του “Japan‑Canada Action Plan”, δουλεύοντας σκληρά δίπλα δίπλα. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που συνεχίζουμε να διατηρούμε αυτή τη φιλία με αυτόν τον τρόπο». Ο Τριντό εξέφρασε ανάλογα συναισθήματα όταν αναδημοσίευσε το μήνυμα του Kishida, γράφοντας στη λεζάντα: «Great to see you @kishida230».

Ο Τριντό πρόσθεσε: « «Η Κέιτι και εγώ χαρήκαμε πολύ που είχαμε την ευκαιρία να καθίσουμε μαζί σου και με την Yuko. Σ' ευχαριστούμε, Fumio, για τη φιλία σου και τη συνεχή σου δέσμευση τόσο στην διεθνή τάξη που βασίζεται σε κανόνες όσο και σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους»».

Η αρχή του ειδυλλίου Τριντό - Πέρι

Η Πέρι και ο Τριντό πυροδότησαν για πρώτη φορά φήμες για τη σχέση τους το καλοκαίρι, όταν εντοπίστηκαν σε ραντεβού στο Μόντρεαλ του Καναδά. Εκείνη την περίοδο, η μουσικός του «Bandaids» είχε πρόσφατα χωρίσει από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Orlando Bloom, τον Ιούνιο, ενώ ο Τριντό είχε ήδη χωρίσει από τη σύζυγό του, Sophie Grégoire, το 2023, ύστερα από 18 χρόνια γάμου.

Πηγή είχε αναφέρει στο PEOPLE ότι ο Τριντό «την κυνηγούσε» από τότε που άρχισαν να βγαίνουν στο Μόντρεαλ. «Πέταξε ακόμη και μέχρι την Καλιφόρνια για να τη δει στο διάλειμμα της περιοδείας. Έχουν μια εύκολη, αβίαστη χημεία. Εκείνη τον βρίσκει ελκυστικό. Εκείνος έχει φερθεί με πολύ σεβασμό».

Η Πέρι και ο Τριντό έκαναν την πρώτη τους επίσημη εμφάνιση ως ζευγάρι στις 25 Οκτωβρίου, σε καμπαρέ στο Crazy Horse Paris, για τον εορτασμό των γενεθλίων της, σύμφωνα με το TMZ.

Στις φωτογραφίες, το ζευγάρι διακρίνεται να αποχωρεί από το θέατρο, κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου και χαμογελώντας.

