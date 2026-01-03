Δημόσιοι υπάλληλοι: Πόσο αυξάνονται οι αποδοχές τους με τις νέες φοροαπαλλαγές - παραδείγματα

Αυξήσεις στους μισθούς τους αναμένεται να δουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, που οφείλονται στην εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος , που θεσπίστηκαν με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως είχε ανακοινωθεί στη ΔΕΘ.

