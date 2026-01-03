Κραν Μοντανά: Θρίλερ με την τύχη της αγνοούμενης Αλίκης

Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από την τύχη της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη, η οποία αγνοείται μετά τη φωτιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, που ξέσπασε σε μπαρ την Πρωτοχρονιά. Παρά τις αρχικές πληροφορίες περί ταυτοποίησης της σορού της, η οικογένειά της διαψεύδει ότι έχει υπάρξει επίσημη αναγνώριση.

Οι αντικρουόμενες πληροφορίες ξεκίνησαν όταν στενός φίλος της ανήλικης ανάρτησε story στο Instagram, στο οποίο ανέφερε ότι η σορός της κοπέλας ταυτοποιήθηκε. Η ανάρτηση κατέβηκε περίπου μία ώρα αργότερα, μετά από παρέμβαση του αδελφού της, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση από τις Αρχές.

Με ανάρτησή του στα social media, ο αδελφός της 15χρονης ανέβασε κοινή τους φωτογραφία και στη συνέχεια προχώρησε σε διευκρίνιση. «Η Alice δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη, παρακαλώ προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή», έγραψε χαρακτηριστικά, διαψεύδοντας κάθε πληροφορία περί ταυτοποίησης.



Αντικρουόμενες πληροφορίες μετά τη φονική πυρκαγιά

Η φωτιά στο Κραν Μοντανά έχει προκαλέσει σοκ, με τις τοπικές Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας και τη διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων. Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι της 15χρονης περιμένουν επίσημη ενημέρωση, ζητώντας να αποφεύγεται η διάδοση μη επιβεβαιωμένων πληροφοριών, ενώ δεκάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι.



Αναμονή για επίσημη ενημέρωση

Σύμφωνα με όσα λένε όσοι βρίσκονται κοντά στην οικογένεια, η αγωνία παραμένει, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης. Οι Αρχές στην Ελβετία συνεχίζουν το έργο τους, ενώ η φωτιά στο Κραν Μοντανά παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Αξίζει να σημειωθεί πως οι ελληνικές προξενικές αρχές έχουν δηλώσει την ετοιμοτητά τους να βοηθήσουν.

