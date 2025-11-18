Τζάστιν Τριντό: Η πρώην σύζυγός του σπάει τη σιωπή της για το ειδύλλιο του με την Κέιτι Πέρι

Η Σόφι Γκρεγκουάρ μίλησε δημόσια για τη ζωή της ως πρώην σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού του Καναδά Τζάστιν Τριντό. Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισης στο podcast «Arlene is Alone», αναφέρθηκε στη δημοσιότητα που έχει προκαλέσει η σχέση του Τριντό με την τραγουδίστρια Kέιτι Πέρι, με την παρουσιάστρια Αρλέν Ντίκινσον να σημειώνει ότι θαυμάζει το πώς η 50χρονη παραμένει «ψύχραιμη» σε όλα αυτά.

«Ξέρεις, είμαστε άνθρωποι και τα πράγματα μας επηρεάζουν. Είναι φυσιολογικό», είπε η Γκρεγκουάρ. «Το πώς αντιδράς σε διάφορα πράγματα είναι δική σου απόφαση. Έτσι, επιλέγω να προσπαθώ να ακούω τη μουσική αντί για τον θόρυβο». Η Γκρεγκουάρ και ο Τριντό ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν τον Αύγουστο του 2023. Παντρεύτηκαν το 2005 και είναι γονείς τριών παιδιών - του Ξαβιέ, της Έλλα-Γκρέις και του Χαντριέν.

Tο πρώην ζεύγος Τριντό το 2023 AP

Έκτοτε, ο Τριντό και η Πέρι φωτογραφήθηκαν από έναν περαστικό σε μια φαινομενική αγκαλιά τον Σεπτέμβριο, αλλά φάνηκε να δημοσιοποιούν το ειδύλλιό τους αφότου εθεάθησαν να κρατιούνται χέρι-χέρι στο καμπαρέ Crazy Horse στο Παρίσι την περίοδο των γενεθλίων της Πέρι τον Οκτώβριο.

Η Γκρεγκουάρ πρόσθεσε ότι «γνωρίζει πολύ καλά ότι πολλά δημόσια πράγματα εκεί έξω μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα. Το τι θα κάνω με αυτό είναι δική μου απόφαση», πρόσθεσε. «Η γυναίκα που θέλω να γίνω μέσα από αυτό είναι δική μου απόφαση».

Δεν είναι βέβαια αντίθετη στην έκφραση συναισθημάτων, όπως διευκρίνισε. «Θα αφήσω τον εαυτό μου να απογοητευτεί από κάποιον, θα αφήσω τον εαυτό μου να θυμώσει, να λυπηθεί», είπε η Γκρεγκουάρ. «Και ξέρω σίγουρα πόσο σημαντικό είναι, ως υπέρμαχος της ψυχικής υγείας, να νιώθω αυτά τα συναισθήματα».

Νωρίτερα στο podcast, διόρθωσε τη δημοσιογράφο όταν την αποκάλεσε «ανύπαντρη μητέρα». «Σίγουρα δεν είμαι ανύπαντρη μητέρα», είπε η Γκρεγκουάρ. «Έχω μια σχέση με έναν πατέρα που έχει τόσο βαθιά αγάπη και διαθεσιμότητα για τα παιδιά του» είπε