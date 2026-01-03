Καιρός: Συγκρούσεις αφρικανικών και βόρειων αέριων μαζών κάνουν «άνω κάτω» τον Ιανουάριο

Με βροχές, σποραδικές καταιγίδες και έντονο νοτιοδυτικό ρεύμα ξεκινά ο καιρός το πρώτο Σαββατοκύριακο του 2026, με τον καιρό να διατηρείται άστατος σε μεγάλο μέρος της χώρας αλλά τις θερμοκρασίες να κινούνται σε επίπεδα υψηλότερα από τα συνηθισμένα για την εποχή.

Το καιρικό μοτίβο των ημερών εξηγείται από μια παρατεταμένη σύγκρουση αερίων μαζών πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο. Θερμές και υγρές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική κινούνται προς την Ελλάδα μέσω νοτιοδυτικών ρευμάτων, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία και τροφοδοτώντας τα βαρομετρικά συστήματα με υγρασία. Την ίδια ώρα, ψυχρότερος αέρας από τη βόρεια Ευρώπη και τα Βαλκάνια επιχειρεί να κατηφορίσει νοτιότερα, χωρίς όμως –μέχρι στιγμής– να επικρατεί πλήρως. Αυτή η «μάχη» δεν οδηγεί σε καθαρή χειμωνιάτικη εισβολή, αλλά σε διαδοχικά επεισόδια αστάθειας, με βροχές, ισχυρούς ανέμους και έντονες τοπικές αντιθέσεις, συνθέτοντας έναν καιρό μεταβατικό και επίμονα άστατο στις πρώτες ημέρες του 2026.

Ο καιρός σήμερα

Για σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου, τα φαινόμενα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά, στα νότια, στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν νοτιοδυτικοί και ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο δεν αποκλείεται να αγγίξουν τοπικά και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία παρουσιάζει άνοδο, με τον υδράργυρο να φτάνει στη βόρεια Ελλάδα τους 15 με 16 βαθμούς, στην κεντρική χώρα τους 18 με 19 και στα νότια τοπικά ακόμη και τους 20 βαθμούς.

Στην Αττική θα επικρατήσει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με νοτιοδυτικούς ανέμους 5 με 6 μποφόρ και τοπικά έως 7, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 9 έως 18 βαθμούς. Παρόμοια εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, με τοπικές νεφώσεις, νοτιοδυτικούς ανέμους 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασίες από 5 έως 13 βαθμούς.

Την Κυριακή το σκηνικό παραμένει σε γενικές γραμμές ίδιο. Βροχές και λίγες καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα, στη Θράκη, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, ενώ οι νοτιοδυτικοί άνεμοι διατηρούνται ισχυροί, φτάνοντας και πάλι τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία ανεβαίνει ακόμη λίγο, αγγίζοντας τους 19 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και τους 20 στα νότια.

Αστάθεια διαφαίνεται και στην αρχή της επόμενης εβδομάδας. Τη Δευτέρα οι βροχές θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, με παρόμοιο μοτίβο να διατηρείται και την Τρίτη. Μάλιστα, στα βορειοδυτικά δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι τοπικά έντονα. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας γύρω στους 18 με 20 βαθμούς.