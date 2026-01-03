Κραν Μοντανά: Τα αίτια της τραγωδίας, τι δείχνουν τα στοιχεία κι οι έρευνες 

Η εισαγγελική έρευνα θα εστιάσει στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στον χώρο, στα μέτρα πυρασφάλειας του μπαρ, στη χωρητικότητά του και στον αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της φωτιάς

Newsbomb

Κραν Μοντανά: Τα αίτια της τραγωδίας, τι δείχνουν τα στοιχεία κι οι έρευνες 
ΚΟΣΜΟΣ
10'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι οικογένειες εφήβων που αγνοούνται μετά τη φωτιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό θέρετρο Κρανς Μοντανά συνεχίζουν ζουν ώρες αγωνίας, περιμένοντας νεότερα και απευθύνοντας εκκλήσεις μέσω των κοινωνικών δικτύων για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους αγαπημένους τους.

Σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, η φωτιά στο Crans-Montana φαίνεται ότι προκλήθηκε από σπινθηριστές που είχαν τοποθετηθεί σε μπουκάλια σαμπάνιας και ήρθαν «υπερβολικά κοντά στην οροφή», όπως αναφέρθηκε σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή. Την ίδια ώρα, οι Αρχές αποφεύγουν να δώσουν οριστικά συμπεράσματα, τονίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

3e502eb0-e808-11f0-aae2-2191c0e48a3bjpg.jpg

Η εισαγγελική έρευνα θα εστιάσει στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στον χώρο, στα μέτρα πυρασφάλειας του μπαρ, στη χωρητικότητά του και στον αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της φωτιάς, όπως ανακοίνωσε η γενική εισαγγελέας του καντονιού Valais, Beatrice Pilloud. Οι Αρχές εξετάζουν αν τηρούνταν όλοι οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.

Οι ελβετικές υπηρεσίες έχουν προειδοποιήσει ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων μπορεί να διαρκέσει ημέρες, αν όχι εβδομάδες. Η φωτιά στο Crans-Montana κόστισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, ενώ άλλοι 119 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 113 από τους τραυματίες έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειες για την αναγνώριση των υπόλοιπων έξι.

Μέχρι να υπάρξουν απαντήσεις, συγγενείς και φίλοι όσων βρίσκονταν στο μπαρ εκείνο το βράδυ καταφεύγουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζητώντας πληροφορίες και ελπίζοντας σε κάποιο σημάδι ζωής, καθώς η αγωνία γύρω από τη φωτιά στο Crans-Montana παραμένει έντονη.

Οι ερευνητές δίνουν μάχη με τον χρόνο για να διαπιστώσουν πώς και γιατί η φονική πυρκαγιά της παραμονής Πρωτοχρονιάς σε μπαρ ελβετικού χιονοδρομικού κέντρου εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα. Οι αρχές δήλωσαν την Παρασκευή, σε συνέντευξη Τύπου, ότι τα «σπαρκλέρ» (βεγγαλικά) που ήταν στερεωμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας και κρατήθηκαν «πολύ κοντά στο ταβάνι» φαίνεται να πυροδότησαν τη φωτιά στο υπόγειο του μπαρ Le Constellation στην Κραν-Μοντανά.

Το πώς, όμως, η πυρκαγιά απέκτησε τέτοια σφοδρότητα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 40 ανθρώπους και τραυματίζοντας 119 – πολλούς σοβαρά – αποτελεί πλέον βασικό αντικείμενο έρευνας, όπως και το ιστορικό ασφάλειας του καταστήματος.

Η ομάδα BBC Verify εξετάζει βίντεο που τράβηξαν επιζώντες και αυτόπτες μάρτυρες, ενώ συνομιλεί με ειδικούς πυρασφάλειας για να εντοπίσει τι πήγε στραβά.

Δύο χαρακτηριστικές εικόνες που κυκλοφόρησαν ευρέως στο διαδίκτυο δείχνουν ανθρώπους να κρατούν μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα σπαρκλέρ πάνω από τα κεφάλια τους, περικυκλωμένους από πλήθος. Σε μία από τις φωτογραφίες, διακρίνονται φλόγες να αρχίζουν να συγκεντρώνονται στο ταβάνι, ακριβώς πάνω από όσους κρατούν πέντε τέτοια μπουκάλια ψηλά.

Η δεύτερη εικόνα, από πιο κοντινή γωνία, δείχνει ένα άτομο με κράνος μοτοσικλετιστή να κάθεται στους ώμους άλλου, που φορά μάσκα Guy Fawkes, κρατώντας μπουκάλι με αναμμένο σπαρκλέρ. Οι σπίθες από το συγκεκριμένο μπουκάλι φαίνεται να βρίσκονται ακόμη πιο κοντά στο ταβάνι.

4d9ccef0-e808-11f0-aae2-2191c0e48a3bjpg.jpg

Η BBC Verify διαπίστωσε ότι οι εικόνες τραβήχτηκαν μετά τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου, αφού επιβεβαίωσε πως δεν υπήρχαν παλαιότερες εκδοχές τους και τις ταύτισε με δημόσιες φωτογραφίες του Le Constellation – χρησιμοποιώντας λεπτομέρειες από τη διαρρύθμιση του χώρου και τους χαρακτηριστικούς σωλήνες στην οροφή. Δεν βρέθηκαν ενδείξεις ότι οι εικόνες είχαν αλλοιωθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Σε άλλα βίντεο από το βράδυ της φωτιάς, φαίνονται θαμώνες να καταγράφουν τις φλόγες την ώρα που δυνατή μουσική κλαμπ ακούγεται στο βάθος. Σε ένα από αυτά, κάποιοι αρχίζουν να τρέχουν προς τη σκάλα της εξόδου, φωνάζοντας.

Την Παρασκευή, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, Μπεατρίς Πιγιού, δήλωσε ότι όλα τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από σπαρκλέρ στερεωμένα σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία «μετακινήθηκαν πολύ κοντά στο ταβάνι».

Ερωτήματα για την αφρώδη επένδυση στην οροφή

Ένα ακόμη επίκεντρο της έρευνας είναι η αφρώδης επένδυση στην οροφή του μπαρ και το κατά πόσο συμμορφωνόταν με τα πρότυπα ασφαλείας. Δύο ειδικοί πυρασφάλειας ανέφεραν στο BBC Verify ότι τα υλικά που φαίνονται σε φωτογραφίες και βίντεο από το Le Constellation μοιάζουν με «αφρό τύπου αυγοθήκης», ένα ηχοαπορροφητικό υλικό από πολυουρεθάνη (PU).

Στη φωτογραφία με τα υψωμένα μπουκάλια, φλόγες διακρίνονται σε τμήμα της οροφής όπου υπάρχει αφρώδης επένδυση. Ο αφρός PU συχνά υποβάλλεται σε επεξεργασία με πυροεπιβραδυντικά πριν τοποθετηθεί ως ηχομόνωση σε εργοστάσια και χώρους διασκέδασης, αλλά χωρίς επεξεργασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα εύφλεκτος.

«Μόλις αναφλεγεί, ο ακουστικός αφρός πολυουρεθάνης μπορεί να παρουσιάσει ταχεία εξάπλωση φλόγας στην επιφάνεια υψηλής αναλογίας επιφάνειας/όγκου και να παράγει πυκνό, τοξικό καπνό, επιταχύνοντας σημαντικά την ανάπτυξη της πυρκαγιάς και μειώνοντας τον διαθέσιμο χρόνο διαφυγής», εξήγησε ο δρ Πίτερ Γουίλκινσον από το Πανεπιστήμιο Loughborough.

Ο καθηγητής Έντουιν Γκαλέα, από το Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς, σημείωσε ότι η αποτελεσματικότητα της πυροεπιβραδυντικής επεξεργασίας στον αφρό PU μπορεί να φθίνει με την πάροδο του χρόνου. Οι ελβετικές αρχές δηλώνουν ότι δεν μπορούν ακόμη να επιβεβαιώσουν τι είδους αφρώδης επένδυση είχε χρησιμοποιηθεί στο μπαρ και αν πληρούσε τα πρότυπα ασφαλείας.

Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, αξιωματούχοι έκαναν λόγο για «flashover» στον χώρο του μπαρ. Ο καθηγητής Γκαλέα εξήγησε ότι πρόκειται για φαινόμενο κατά το οποίο τα θερμά αέρια ανεβαίνουν στην οροφή, φτάνουν σε κρίσιμη θερμοκρασία και στη συνέχεια προκαλούν σχεδόν ταυτόχρονη ανάφλεξη του χώρου.

Σύμφωνα με τον Μίχαελ Κλίπελ, ειδικό πυρασφάλειας στο ETH της Ζυρίχης, «η επιβίωση μετά από flashover είναι εξαιρετικά απίθανη».

Αρμόδια για την εποπτεία των ελέγχων πυρασφάλειας στην Κραν-Μοντανά είναι η Υπηρεσία Πυρασφάλειας του Καντονιού Βαλέ (Office Cantonal du Feu – OCF), ενώ οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από τοπικούς αξιωματούχους. Οι ελβετικές αρχές ανέφεραν ότι κτίριο στο μέγεθος του Le Constellation θα έπρεπε να υπόκειται σε ετήσιους ελέγχους.

Η BBC Verify έχει απευθυνθεί στην OCF ζητώντας πρόσβαση στα προηγούμενα έγγραφα επιθεωρήσεων.

Έξοδοι διαφυγής και διαρρύθμιση του χώρου

Οι αρχές δηλώνουν ότι θα εξετάσουν διεξοδικά και τις εξόδους διαφυγής του μπαρ, το οποίο εκτείνεται σε δύο επίπεδα – ισόγειο και υπόγειο. Η φωτιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε στο υπόγειο, όπου τραβήχτηκαν και οι δύο προαναφερθείσες εικόνες.

Βίντεο από τη στιγμή που η φωτιά εξαπλώνεται δείχνουν ανθρώπους να προσπαθούν αρχικά να τη σβήσουν και στη συνέχεια να σπεύδουν προς μια στενή σκάλα για να βγουν από το υπόγειο. Ο καθηγητής Γκαλέα τόνισε ότι οι σκάλες μπορεί να μετατραπούν σε «θανατηφόρα σημεία συμφόρησης», με ανθρώπους να σκοντάφτουν και να ποδοπατούνται.

Όπως λέει, ακόμη κι αν υπάρχουν άλλες έξοδοι κινδύνου, οι πανικόβλητοι άνθρωποι σε έναν άγνωστο χώρο είναι πολύ πιθανότερο να προσπαθήσουν να φύγουν από την ίδια είσοδο από την οποία μπήκαν.

Οι αρμόδιοι επιβεβαίωσαν ότι το κτίριο διέθετε περισσότερες από μία εξόδους, αλλά πρόσθεσαν ότι «προς το παρόν δεν μπορούν να πουν» αν η πόρτα έκτακτης ανάγκης ήταν ανοιχτή ή κλειστή την ώρα της πυρκαγιάς.

Ο σύμβουλος του καντονιού Βαλέ, Στεφάν Γκανζέρ, δήλωσε: «Δεν υπάρχει μόνο μία πόρτα, παρότι την ώρα της φωτιάς φαίνεται ότι οι περισσότεροι άνθρωποι βγήκαν από την κύρια είσοδο. Ωστόσο πρόκειται για δημόσιο χώρο. Προφανώς ήταν εξοπλισμένος με έξοδο κινδύνου».

Η Πιγιού ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι έχουν ήδη καταθέσει οι δύο Γάλλοι διαχειριστές του μπαρ, καθώς και άτομα που κατάφεραν να διαφύγουν.

Ένας από τους ιδιοκτήτες του καταστήματος φέρεται να δήλωσε σε τοπικά μέσα ότι ο χώρος είχε ελεγχθεί τρεις φορές την τελευταία δεκαετία και ότι «όλα είχαν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς».

Χρήση σπαρκλέρ και στο παρελθόν

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης και άλλα βίντεο από τον συγκεκριμένο χώρο. Σε ένα από αυτά, φαίνονται σπαρκλέρ στερεωμένα σε μπουκάλια να χρησιμοποιούνται μέσα στο μπαρ ήδη από το 2024.

Σε στιγμιότυπο από βίντεο στο YouTube, που αναρτήθηκε το 2024, μια γυναίκα κρατά μπουκάλι με σπαρκλέρ στο Le Constellation, ενώ άλλες – φορώντας χαρακτηριστικά κράνη – μεταφέρουν τα μπουκάλια και τα πυροτεχνήματα προς τους πελάτες, πριν τα αποσυνδέσουν και σερβίρουν ποτά.

92f7dc80-e815-11f0-aae2-2191c0e48a3bpng.jpg

Το υλικό ανέβηκε στο YouTube τον Μάιο του 2024 από τον λογαριασμό @ConstellationCransMontana, αν και δεν είναι βέβαιο πότε ακριβώς είχε γυριστεί.

Τι λέει ο ιδιοκτήτης

Από πλευράς του πάντως ο 49χρονος Γάλλος ιδιοκτήτης και διαχειριστής του μπαρ Le Constellation του Κραν Μοντανά, ο, Ζακ Μορέτι, μίλησε μετά την τραγωδία που έχασαν τη ζωή τους 47 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 115. Ο Ζακ Μορέτι, τόνισε πως τόσο αυτός όσο και η 40χρονη σύζυγός του, Τζέσικα, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, ενώ διαβεβαίωσε πως είχαν γίνει τρεις έλεγχοι τα τελευταία δέκα χρόνια.

Μιλώντας στην ελβετική εφημερίδα «20 Minuten», ο ιδιοκτήτης του καταστήματος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε ούτε να φάμε, είμαστε όλοι σε πολύ άσχημη κατάσταση».

Οι Γάλλοι υπήκοοι από την Κορσική, Ζακ και Τζέσικα Μορέτι ανέλαβαν το Le Constellation το 2015. Φίλος του ζευγαριού επιβεβαίωσε σε αρκετά κορσικανικά μέσα ενημέρωσης ότι και οι δύο είναι ζωντανοί, διαψεύδοντας φήμες που κυκλοφόρησαν τις πρώτες ώρες μετά την τραγωδία. Όπως έγινε γνωστό, τη νύχτα της πυρκαγιάς, η Τζέσικα Μορέτι βρισκόταν μέσα στο μπαρ και τραυματίστηκε, υποφέροντας από εγκαύματα στο χέρι. Ο Ζακ, απουσίαζε, καθώς βρισκόταν σε άλλη επιχείρηση του ζευγαριού στην περιοχή.

Ο Μορέτι συμπλήρωσε στην «20 Minuten» ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές. «Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να βοηθήσουμε στη διαλεύκανση των αιτιών. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Στη διαδικασία συμμετέχουν και οι δικηγόροι μας», σημείωσε.

Όπως σημειώνουν οι Αρχές, ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Η Εισαγγελία του καντονιού του Βαλέ έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα για τις συνθήκες της πυρκαγιάς. Όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου το απόγευμα της Παρασκευής, οι διαχειριστές του καταστήματος έχουν ήδη καταθέσει. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν θα απαγγελθούν κατηγορίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο διερεύνησης για εμπρησμό και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η εφημερίδα Le Nouvelliste αναφέρει, από την πλευρά της, ότι ο Ζακ Μορέτι είχε αναλάβει προσωπικά μεγάλο μέρος των εργασιών ανακαίνισης του καταστήματος. «Έκανα σχεδόν τα πάντα μόνος μου», φέρεται να είχε δηλώσει στο παρελθόν.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι το Le Constellation είχε «ελεγχθεί τρεις φορές τα τελευταία δέκα χρόνια» και ότι «όλα είχαν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς». Το κατά πόσο οι έλεγχοι αυτοί αφορούσαν ειδικά ζητήματα πυρασφάλειας αποτελεί πλέον αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας.

Το ζευγάρι Κορσικανών διατηρεί και άλλες επιχειρήσεις στην περιοχή, μεταξύ των οποίων ένα εστιατόριο στο διπλανό χωρίο Λενς και ένα μπεργκεράδικο στο Κραν Μοντανά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ ανέστειλαν τις έρευνες για επιζώντες μετά από στρατιωτικό πλήγμα στον Ειρηνικό

07:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Το 2026 ξεκινάει με Super Cup! | Αναβιώνει μετά από 18 χρόνια στο Παγκρήτιο

07:10LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ώρα μηδέν για την ελληνική εκπροσώπηση

07:00LIFESTYLE

Δανία: Η βασίλισσα Μαίρη «μαγνήτισε» τα βλέμματα με τη χρυσή τιάρα της σε πρωτοχρονιάτικη δεξίωση

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τόμι Λι Τζόουνς: Νέα στοιχεία για τον μυστηριώδη θάνατο της κόρης του - Πώς βρέθηκε αναίσθητη στον 14ο όροφο ξενοδοχείου

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα highlights της εντυπωσιακής εμφάνισής του (βίντεο)

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περιόρισαν τις αγορές τους στα απαραίτητα οι καταναλωτές - Σε ποια προϊόντα ξόδεψαν τα περισσότερα

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους την νέα χρονιά – Μειώνονται οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος

06:40ΥΓΕΙΑ

Αιθαλομίχλη: «Καμπανάκι» από τους επιστήμονες για ολέθριες συνέπειες για την υγεία

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φιλιππιάδα: Στη ΜΕΘ 16χρονος που αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα - «Βγήκε να κυνηγήσει πουλιά» τονίζει ο πατέρας του

06:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με κάρφωμα του «Greek Freak» οι Μπακς πήραν το θρίλερ! (βίντεο)

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Προδιαγραφές ασφάλειας και έλεγχοι σε χώρους συνάθροισης – Ποια είναι η ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Τα αίτια της τραγωδίας, τι δείχνουν τα στοιχεία κι οι έρευνες 

06:22ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισιά: μεθυσμένος οδηγός «σάρωσε» δέντρο και επτά παρκαρισμένα οχήματα

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συγκρούσεις αέριων μαζών από την Αφρική και τον βορρά πάνω από την Ελλάδα κάνουν «άνω κάτω» τον Ιανουάριο

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Θρίλερ με την τύχη της αγνοούμενης Αλίκης

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Δ. Γιαννακόπουλος: «Όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα» - Η απάντηση σε Αγγελόπουλο

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 3 Ιανουαρίου

05:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Πόσο αυξάνονται οι αποδοχές τους με τις νέες φοροαπαλλαγές - παραδείγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

05:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Δ. Γιαννακόπουλος: «Όποιος έχει παράπονα να τα απευθύνει σε μένα» - Η απάντηση σε Αγγελόπουλο

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:15ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Θρίλερ με την τύχη της αγνοούμενης Αλίκης

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους

06:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Με κάρφωμα του «Greek Freak» οι Μπακς πήραν το θρίλερ! (βίντεο)

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τόμι Λι Τζόουνς: Νέα στοιχεία για τον μυστηριώδη θάνατο της κόρης του - Πώς βρέθηκε αναίσθητη στον 14ο όροφο ξενοδοχείου

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συγκρούσεις αέριων μαζών από την Αφρική και τον βορρά πάνω από την Ελλάδα κάνουν «άνω κάτω» τον Ιανουάριο

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη χρόνια ρύπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες

19:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο «θρύλος» της Τσέλσι και της Ρουμανίας, Νταν Πετρέσκου, δίνει μάχη για τη ζωή του

06:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους την νέα χρονιά – Μειώνονται οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος

07:00LIFESTYLE

Δανία: Η βασίλισσα Μαίρη «μαγνήτισε» τα βλέμματα με τη χρυσή τιάρα της σε πρωτοχρονιάτικη δεξίωση

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

07:23ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ