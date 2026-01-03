Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 3 Ιανουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Διπλάσιοι σε ένα χρόνο οι ανήλικοι στις φυλακές
Ελεύθερος Τύπος: Ο χάρτης στις τιμές ακινήτων το 2026
Τα Νέα: 1Κανόνες τέλος, ζήτω το κέρδος!
Καθημερινή: Ο λογαριασμός των μπλόκων
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Σάββατο 3 Ιανουαρίου
