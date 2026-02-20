Θεσσαλονίκη: 19χρονη κατήγγειλε 24χρονο για βιασμό όταν ήταν ανήλικη

Δικογραφία σε βάρος 24χρονου ημεδαπού για βιασμό ανήλικης σχημάτισαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης την Παρασκευή (20/02), στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προηγήθηκε καταγγελία 19χρονης ημεδαπής σύμφωνα με την οποία βραδινές ώρες της 9ης Αυγούστου του 2024, ο 24χρονος, τον οποίο είχε γνωρίσει από κοινές παρέες, την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις στον χώρο εργασίας του. Κατά την τέλεση της πράξης η κοπέλα ήταν κάτω των 18 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, πρόκειται για εργαζόμενο σε περίπτερο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης