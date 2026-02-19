Θεσσαλονίκη: Περιφράσσουν το Ανάκτορο του Γαλερίου - Παρόμοια απόφαση με την Πορτάρα της Νάξου

Με κόκκινο χρώμα φωταγωγήθηκε η Αψίδα του Γαλερίου (Καμάρα) τιμώντας τη σημερινή ημέρα της Σταύρωσης, Θεσσαλονίκη, Μεγάλη Πέμπτη 16 Απριλίου 2020. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

Στην επανατοποθέτηση των σιδερένιων κιγκλιδωμάτων στο Ανάκτορο του Γαλέριου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχώρησε η Εφορεία Αρχαιοτήτων της πόλης.

Η αρχική απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης για την τοποθέτηση των σιδερένιων κιγκλιδωμάτων τον περασμένο Οκτώβρη είχε προκαλέσει την αντίδραση φορέων, κατοίκων και επιχειρηματιών της περιοχής και για τον λόγο αυτό είχαν αφαιρεθεί στο τέλος του ίδιου μήνα.

Τη δυσαρέσκειά του για την εκ νέου τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια επίσημη ενημέρωση, εξέφρασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, επικοινωνώντας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Σχετικά με την πρώτη απόπειρα για την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων περιμετρικά του μνημείου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης τόνιζε πως τοποθετήθηκαν «με αποκλειστικό σκοπό και γνώμονα την απόλυτη προστασία και ανάδειξη αυτού του σπουδαίου και βραβευμένου αρχαιολογικού χώρου της πόλης μας».

Η απόφαση για την εγκατάσταση των κιγκλιδωμάτων για την προστασία του ιστορικού μνημείου της Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει ανάλογες αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο παρελθόν για την προστασία ιστορικών χώρων και μνημείων της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε παρόμοια απόφαση είχε προχωρήσει, στα τέλη Αυγούστου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, όταν αποφάσισε να περιφράξει με συρματόπλεγμα στην Πορτάρα στην Νάξο, μετά το περιστατικό με τον τουρίστα που σήκωσε ένα κομμάτι μαρμάρου εντός του αρχαιολογικού χώρου για να φωτογραφηθεί.