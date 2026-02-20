Πατήσια: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα με τη μοτοσικλέτα του

Yπό την επήρεια αλκοόλ ήταν ο οδηγός μοτοσικλέτα που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα μία 74χρονη γυναίκα στα ξημερώματα της Παρασκευής, στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Πατησίων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας, περίπου στη 1 π.μ.

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ όπου διαπιστώθηκε ότι η συγκέντρωση αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα ήταν 0,58 mg ανά λίτρο, υπερβαίνοντας το νόμιμο όριο των 0,24 mg/lt.

Μετά τη σύλληψή του, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από την παράσυρση, διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.