Τραγωδία στα Πατήσια: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στα Πατήσια, όπου μια 74χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από παράσυρση από μηχανή.

Το δυστύχημα προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία και κινητοποίησε τις αρχές για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα που κινούνταν πεζή, παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη συμβολή των οδών Πατησίων και Τροίας, περίπου στις 1 τα ξημερώματα.

Η σύγκρουση ήταν σοβαρή και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της ηλικιωμένης.

Ο οδηγός της μηχανής συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές αρχές που έσπευσαν στο σημείο.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.