Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής η καινοτόμος εφαρμογή City4All των μαθητών του Λυκείου Καρέα

Τους μαθητές και τις μαθήτριες από το Γενικό Λύκειο Καρέα του Δήμου Βύρωνα, που δημιούργησαν την πρωτοποριακή ψηφιακή εφαρμογή City4All, υποδέχτηκε στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, παρουσία του Δημάρχου Βύρωνα Αλέξη Σωτηρόπουλου.



Τα παιδιά παρουσίασαν αναλυτικά στον Περιφερειάρχη την ξεχωριστή αυτή εφαρμογή που έφτιαξαν μόνα τους, μέσα από την οποία συγκεντρώνονται αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με την προσβασιμότητα δημόσιων χώρων σε όλη την Αττική, προκειμένου να διευκολύνονται στον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους άτομα με αναπηρίες ή με κινητικά προβλήματα.



«Μόνο συγκίνηση και περηφάνια μπορώ να νιώσω για τα παιδιά του αγαπημένου μου Βύρωνα, της γειτονιάς που με διαμόρφωσε ως άνθρωπο και βρίσκεται πάντα στο κέντρο της καρδιάς μου» δήλωσε – εντυπωσιασμένος από την παρουσίαση ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο αισιόδοξο, πιο ελπιδοφόρο, από το να βλέπεις νέους ανθρώπους να κουβαλούν μέσα τους την πολύτιμη παράδοση της γειτονιάς μας: την αγάπη για τον συνάνθρωπο – ιδίως τον αδύναμο – τη διάθεση για προσφορά, που σπάει τα στεγανά του ‘εγώ’ και χτίζει το μεγαλείο του ‘εμείς’. Η εφαρμογή City4All που έφτιαξαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Λυκείου Καρέα, δεν είναι ένα απλό τεχνικό επίτευγμα. Είναι ένα μάθημα ανθρωπιάς, μια πρωτοβουλία που ακουμπάει την καθημερινότητα χιλιάδων συμπολιτών μας με αναπηρία και η οποία ταυτίζεται με την θεμελιώδη αρχή μας για μια Αττική ανθρώπινη, προσβάσιμη, συμπεριληπτική, με ίσες ευκαιρίες για όλες και όλους. Γι αυτόν τον λόγο, θέτουμε αυτονόητα υπό την αιγίδα της Περιφέρειάς μας αυτή την καινοτόμο εφαρμογή.

Στα μάτια αυτών των παιδιών, βλέπω την εγγύηση για ένα καλύτερο μέλλον, για τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, από την οποία δεν θα περισσεύει κανένας. Όλοι όσοι έχουμε την τιμή να ασχολούμαστε με τα κοινά, οφείλουμε να σκύψουμε πάνω από τις ανάγκες των νέων αυτών ανθρώπων, να δώσουμε φτερά στα όνειρά τους και – κυρίως – να παραδειγματιστούμε από τις αρετές, την καλοσύνη και το υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης που τους διακατέχει».



«Ως Δήμαρχος Βύρωνα νιώθω βαθιά υπερηφάνεια, γιατί μαθητές της πόλης μας αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η κοινωνική ευαισθησία, η καινοτομία και η ενεργή συμμετοχή δεν είναι απλώς έννοιες, αλλά αξίες που καλλιεργούνται στο σχολείο και μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα όλων μας» δήλωσε ο κ. Σωτηρόπουλος και πρόσθεσε: «Με γνώση, δημιουργικότητα και κυρίως με ενσυναίσθηση, τα παιδιά αυτά φωτίζουν τις δυσκολίες που συχνά περνούν απαρατήρητες και προτείνουν λύσεις που χτίζουν μια κοινωνία πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη. Τέτοιες πρωτοβουλίες μας γεμίζουν ελπίδα και αισιοδοξία και μας δείχνουν τον δρόμο για μια πόλη ανοιχτή και πραγματικά προσβάσιμη για όλους. Ως Δήμος Βύρωνα στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό τους, στηρίζοντας και ενισχύοντας κάθε προσπάθεια που προάγει τη συμπερίληψη και αναδεικνύει τη δύναμη της νέας γενιάς».



Τη δημιουργική ομάδα των μαθητών και μαθητριών πίσω από την πλατφόρμα City4All, αποτελούν ο CEO και υπεύθυνος Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ηλίας Παπαδόπουλος, ο υπεύθυνος Marketing Σταύρος Παναγόπουλος, οι υπεύθυνοι Δημόσιων Σχέσεων Βασίλης Κριτήδης και Αποστόλης Αποστολόπουλος και η διαχειρίστρια Social Media Ελπίδα Ντούτση, ενώ τα συνόδευσε η καθηγήτρια Οικονομίας Ευφροσύνη Τζιώτου, η οποία τα βοήθησε στη δημιουργία της εφαρμογής.



«Το City4All App είναι μια πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού ‘Εικονική Επιχείρηση’ του οργανισμού JA Greece, με στόχο να κάνουμε τις πόλεις πιο προσβάσιμες, πιο δίκαιες και πιο ανθρώπινες για όλους» είπαν στον Περιφερειάρχη τα παιδιά, παρουσιάζοντας τον διαδραστικό χάρτη της εφαρμογής τους και πρόσθεσαν: «Η ιδέα γεννήθηκε από μια απλή πραγματικότητα: πολλές πόλεις δεν είναι σχεδιασμένες για όλους. Άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, γονείς με καρότσια και πολλοί ακόμη πολίτες αντιμετωπίζουν εμπόδια στη μετακίνηση και στην πρόσβασή τους σε βασικούς χώρους. Με το City4All θέλουμε να αλλάξουμε αυτό το δεδομένο, αξιοποιώντας τη δύναμη της κοινότητας».

Τα παιδιά ζήτησαν επίσης από τον κ. Χαρδαλιά τη συνεργασία της Περιφέρειας στο εγχείρημα, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάδειξής της στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης και πρόνοιας, αλλά και στην στήριξη της ψηφιακής καινοτομίας. Ανέφεραν μάλιστα, ότι η Περιφέρεια μπορεί να αξιοποιήσει την πλατφόρμα City4All ως εργαλείο συνεργασίας με Δήμους και φορείς για την ενίσχυση της προσβασιμότητας, αλλά και ως δεξαμενή δεδομένων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σχετικών έργων. Από πλευράς του, ο Περιφερειάρχης, αφού συνεχάρη για μια ακόμα φορά τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους, επεσήμανε ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο την προσπάθειά τους.

Τι είναι το City4All

Το www.city4all.org αποτελεί μια καινοτόμο ψηφιακή εφαρμογή με κοινωνικό προσανατολισμό, που βοηθά κατοίκους και επισκέπτες να εντοπίζουν κοντινές υποδομές, υπηρεσίες και σημεία ενδιαφέροντος με έμφαση στην προσβασιμότητα και την ισότιμη πρόσβαση στον αστικό χώρο όλης της Αττικής.



Δημιουργήθηκε από μια ομάδα 11 μαθητών και μαθητριών του Λυκείου Καρέα, στο πλαίσιο της Εικονικής Επιχείρησης του JA Greece, και λειτουργεί ως ανοιχτή πλατφόρμα καταγραφής και χαρτογράφησης προσβάσιμων σημείων, παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να αναζητούν πληροφορίες για χώρους και διαδρομές που εξυπηρετούν άτομα με κινητικές αναπηρίες, άτομα με προβλήματα όρασης, ηλικιωμένους, γονείς με καρότσια και κάθε πολίτη που αντιμετωπίζει δυσκολίες μετακίνησης.



Βασικό στοιχείο της εφαρμογής είναι η ενεργή συμμετοχή της κοινότητας. Οι πολίτες μπορούν εύκολα να καταχωρούν στη διεύθυνση https://city4all- lykkarea.hub.arcgis.com/ νέα προσβάσιμα σημεία μέσω μιας απλής διαδικασίας τεσσάρων βημάτων, με καταγραφή πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού.

Κάθε καταχώρηση ελέγχεται για την αξιοπιστία της και επικαιροποιείται τακτικά, διασφαλίζοντας την ποιότητα των δεδομένων και την αξιοπιστία της πληροφόρησης. Ήδη περισσότεροι από 250 ενεργοί χρήστες έχουν συμβάλει στην καταγραφή 620 και πλέον σημείων σε 60 δήμους, ενισχύοντας τη χρηστικότητα της πλατφόρμας.



Παράλληλα, το City4All λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας μεταξύ πολιτών, δήμων, οργανισμών και φορέων ατόμων με αναπηρία, ενισχύοντας δράσεις ευαισθητοποίησης, εθελοντισμού και κοινωνικής συμμετοχής. Η πρωτοβουλία των μαθητών αναδεικνύει τον ρόλο της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια ενεργών και ευαισθητοποιημένων πολιτών, προωθεί την κοινωνική καινοτομία και λειτουργεί ως παράδειγμα καλής πρακτικής για αντίστοιχες δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών.