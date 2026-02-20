Είναι δυνατόν να ταξιδέψουμε στον χρόνο; Οι επιστήμονες αμφισβητούν τη γραμμικότητα του χρόνου

Η ιδέα του ταξιδιού στον χρόνο γοητεύει την ανθρωπότητα εδώ και αιώνες. Από τη λογοτεχνία μέχρι τον κινηματογράφο, οι ήρωες μετακινούνται ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον με το πάτημα ενός κουμπιού. Ωστόσο, νέα επιστημονική έρευνα υποδεικνύει ότι μια μορφή «ταξιδιού στον χρόνο» ίσως να υπάρχει ήδη — όχι με τη φαντασμαγορική έννοια που γνωρίζουμε, αλλά σε μικροσκοπική κλίμακα.

Ερευνητές του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Ντάρμσταντ μελέτησαν τη συμπεριφορά του χρόνου στο εσωτερικό συγκεκριμένων υλικών. Οι Till Bohmer και Thomas Blochowicz διαπίστωσαν ότι, σε μικροσκοπικό επίπεδο, η ροή του χρόνου δεν είναι πάντα τόσο ξεκάθαρη όσο την αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητά μας.

Το κλειδί της ανακάλυψης ήταν το απλό… γυαλί. Σε αντίθεση με τα περισσότερα στερεά, το εσωτερικό του δεν διαθέτει κανονική, συμμετρική δομή. Τα μόριά του δεν παραμένουν «παγωμένα» στη θέση τους, αλλά μετακινούνται πολύ αργά, δημιουργώντας νέες διατάξεις. Έτσι, το υλικό συνεχίζει να μεταβάλλεται ανεπαίσθητα ακόμη και πολύ καιρό μετά τον σχηματισμό του.

Αυτές ακριβώς τις μικροσκοπικές μεταβολές παρακολούθησαν οι επιστήμονες, χρησιμοποιώντας διασκορπισμένες ακτίνες λέιζερ και εξαιρετικά ευαίσθητες κάμερες. Με τον τρόπο αυτό κατέγραψαν διακυμάνσεις σε μοριακό επίπεδο, καθώς τα μόρια πλησίαζαν, απομακρύνονταν και επανασυνδέονταν. Χωρίς τέτοιου είδους εξειδικευμένο εξοπλισμό, οι κινήσεις αυτές θα ήταν πρακτικά αδύνατο να ανιχνευθούν.

Διφορούμενες διεργασίες

Το πιο εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι, από καθαρά φυσική σκοπιά, δεν είναι πάντοτε εφικτό να προσδιοριστεί αν μια διαδικασία «τρέχει» προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στον χρόνο. Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, και οι δύο κατευθύνσεις μπορεί να εμφανίζονται ισοδύναμες. Δεν πρόκειται φυσικά για επιστροφή στο παρελθόν σε ανθρώπινη κλίμακα, αλλά για μια ανεπαίσθητη ιδιότητα της ύλης που αμφισβητεί τη γραμμική μας αντίληψη για τον χρόνο.

Παρότι η ανακάλυψη αυτή δεν σημαίνει ότι τα μηχανήματα ταξιδιού στον χρόνο βρίσκονται προ των πυλών, ανοίγει νέα επιστημονικά ερωτήματα για το πώς λειτουργεί ο χρόνος στο μικροσκοπικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, δείχνει ότι ακόμη και τα πιο συνηθισμένα υλικά που μας περιβάλλουν μπορεί να κρύβουν διεργασίες πολύ πιο σύνθετες απ’ ό,τι φαίνονται με την πρώτη ματιά.