Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και ενώ η διεθνής διπλωματία δίνει τον δικό της αγώνα με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων, οι μάχες μαίνονται και μάλιστα οι τακτικές εναλλάσσονται.

Στην πρώτη γραμμή, σχηματίζονται ζώνες συνεχών πυρών βάθους έως και 15 χιλιομέτρων. Αυτό δήλωσε ο συνταγματάρχης Σεργκέι Ρούντσκοϊ, επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε συνέντευξή του στην Krasnaya Zvezda.

Σημείωσε επίσης τις ποιοτικές αλλαγές στις πολεμικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, αναδύονται θεμελιωδώς νέες συνθήκες στο πεδίο της μάχης, όπου η ρομποτική και η ταχύτητα λήψης αποφάσεων παίζουν βασικό ρόλο.

Η βασική τάση, σύμφωνα με τον στρατηγό, ήταν η ευρεία υιοθέτηση μη επανδρωμένων συστημάτων όλων των τύπων. Η χρήση τους έχει αλλάξει ριζικά την ισορροπία της ισχύος πυρός. «Η αποτελεσματικότητα της χρήσης επιθετικών drones έχει πλέον γίνει συγκρίσιμη με αυτή του συμβατικού πυροβολικού», δήλωσε ο Σεργκέι Ρούντσκοϊ. «Ένα σημαντικό μέρος των εχθρικών απωλειών αποδίδεται στα FPV drones».

Βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας αναφέρεται στις πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο της μάχης, όπου παρατηρήθηκαν δεκάδες Ουκρανοί στρατιώτες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας των ρωσικών drone FPV. Το βίντεο υπογραμμίζει την επίγνωση της κατάστασης και τις εξελισσόμενες μεθόδους επιτήρησης εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, εστιάζοντας στην χρήση της τεχνολογίας και όχι στα αποτελέσματα των μαχών.

Τα στρατεύματα μη επανδρωμένων συστημάτων

Στο πλαίσιο αυτό, οι ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις, υπό την καθοδήγηση του Ανώτατου Διοικητή, συνεχίζουν να αναπτύσσουν έναν νέο κλάδο των ενόπλων δυνάμεων, τα Στρατεύματα Μη Επανδρωμένων Συστημάτων. Ταυτόχρονα, η δομή των μονάδων UAV στους στρατούς συνδυασμένων όπλων βελτιώνεται και τα στρατεύματα εξοπλίζονται συνεχώς με νέα τεχνολογία σε συνεργασία με τη βιομηχανία.

Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σύγχρονου πολέμου είναι η εμφάνιση των λεγόμενων «ζωνών συνεχών πληγμάτων από πυρά».

«Πρόκειται για μια λωρίδα γης βάθους έως και 15 χιλιομέτρων μπροστά από την πρώτη γραμμή, όπου οι εχθρικές δυνάμεις καταστρέφονται μέσω της μαζικής χρήσης πυρός και μη επανδρωμένων αεροσκαφών», εξήγησε εκπρόσωπος του ρωσικού Γενικού Επιτελείου. «Αυτές οι ζώνες αποτελούν «κυνήγι» τόσο όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού, όσο και ανθρώπινου δυναμικού».

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο εχθρός στερείται της ευκαιρίας να συγκεντρώσει κρυφά δυνάμεις για μια επίθεση. Τα ρωσικά στρατεύματα, από την πλευρά τους, προσαρμόζουν τις τακτικές τους: οι επιθέσεις διεξάγονται πλέον σε μικρές ομάδες χρησιμοποιώντας κινητά οχήματα. Η κάλυψή τους παρέχεται από μονάδες UAV, δυνάμεις αεράμυνας, ηλεκτρονικό πόλεμο και πυροβολικό, που λειτουργούν στο πλαίσιο ενός ενιαίου συστήματος αναγνώρισης και ελέγχου πυρός.

Η υψηλή δυναμική της μάχης έχει επιβάλει τη μείωση του χρόνου λήψης αποφάσεων. Τα διοικητικά κέντρα εξοπλίζονται με τα πιο σύγχρονα αυτοματοποιημένα συστήματα που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες και ο ρόλος της διαστημικής αναγνώρισης και πλοήγησης έχει αυξηθεί.

Ταυτόχρονα, όπως τόνισε ο συνταγματάρχης Ρούντσκοϊ, η τεχνολογία παραμένει μόνο ένα εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου. «Ο ρόλος του κύριου οργανωτή μάχης, ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη χρήση δυνάμεων και πόρων, θα παραμείνει στο άτομο», κατέληξε, σημειώνοντας ότι ο νικητής είναι αυτός που εφαρμόζει τις καινοτομίες ταχύτερα, αλλά οι αλγόριθμοι για το έργο των διοικητών διατηρούν τη θεμελιώδη σημασία τους.

