Ζελένσκι: Κατηγορεί τη Μόσχα ότι καθυστερεί σκόπιμα και είναι «δύσκολη» στις διαπραγματεύσεις

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στη Γενεύη έληξαν απότομα την Τετάρτη μετά από μόλις δύο ώρες, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δηλώνει ότι οι συζητήσεις ήταν «δύσκολες» και να κατηγορεί τη Ρωσία ότι επιδιώκει σκόπιμα να καθυστερήσει τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ στην Ελβετία διεξάγονται με φόντο τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι εναπόκειται στην Ουκρανία και στον Ζελένσκι να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν την επιτυχία των συνομιλιών.

«Οι χθεσινές συναντήσεις ήταν πράγματι δύσκολες και μπορούμε να δηλώσουμε ότι η Ρωσία προσπαθεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν ήδη να έχουν φτάσει στο τελικό στάδιο», έγραψε στο Χ ο Ζελένσκι έπειτα από δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο ότι σήμερα οι συνομιλίες έγιναν σε έντονο κλίμα.

Λίγα λεπτά μετά τα σχόλια του Ζελένσκι, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας RIA ανέφερε ότι οι συνομιλίες είχαν τελειώσει. Ο Ρώσος επικεφαλής διαπραγματευτής Βλαντιμίρ Μεντίνσκι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σύντομα θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις, χωρίς να δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ουκρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters ότι οι συνομιλίες στη Γενεύη είχαν ολοκληρωθεί, αναφέροντας ότι διήρκεσαν «περίπου δύο ώρες».

Πηγή που επικαλούνται τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφερε ότι οι συνομιλίες της Τρίτης ήταν «πολύ τεταμένες» και διήρκεσαν έξι ώρες σε διάφορα διμερή και τριμερή σχήματα.

