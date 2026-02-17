Ζελένσκι στο Axios: Ο ουκρανικός λαός δεν θα μου επέτρεπε να παραδώσω εδάφη στη Ρωσία

Ο ουκρανικός λαός θα απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία που προβλέπει τη μονομερή αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς και την παράδοσή της στη Ρωσία, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Axios την Τρίτη.

Την ίδια στιγμή, στη Γενεύη διεξάγεται ο τρίτος γύρος απευθείας συνομιλιών, με το βασικό αγκάθι να παραμένει ο έλεγχος του Ντονμπάς, περίπου το 10% του οποίου εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ του μετέφεραν την εκτίμηση ότι η Ρωσία επιθυμεί πραγματικά τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίστηκε πιο απαισιόδοξος, προειδοποιώντας τους να μην τον πιέσουν να παρουσιάσει ένα σχέδιο που θα θεωρηθεί αποτυχημένο από τον λαό του.

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις δημόσιες εκκλήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς την Ουκρανία να συμφωνήσει σε άδικες, όπως τις χαρακτήρισε, παραχωρήσεις, αν και σημείωσε ότι οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες διεξάγονται με αμοιβαίο σεβασμό.

Οι προτάσεις για το Ντονμπάς και το δημοψήφισμα

Οι Αμερικανοί διαμεσολαβητές έχουν προτείνει την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από τα ελεγχόμενα τμήματα του Ντονμπάς και τη μετατροπή της περιοχής σε αποστρατιωτικοποιημένη «ελεύθερη οικονομική ζώνη». Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος να συζητήσει απόσυρση στρατευμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα πράξει το ίδιο, απορρίπτοντας τον ρωσικό ισχυρισμό περί κυριαρχίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα τεθεί σε δημοψήφισμα. Εκτιμά ότι μια συμφωνία που θα προβλέπει απλή αποχώρηση και απώλεια κυριαρχίας θα καταψηφιστεί, καθώς ο λαός δεν θα συγχωρήσει ποτέ μια τέτοια κίνηση. Αντίθετα, θεωρεί πιθανή την αποδοχή μιας συμφωνίας που θα «παγώνει» τις σημερινές γραμμές αντιπαράθεσης.

Η πορεία των διαπραγματεύσεων και το πολιτικό μέλλον

Η ρωσική πλευρά, με νέο επικεφαλής τον σύμβουλο του Πούτιν, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, εμμένει στην κατάληψη ολόκληρου του Ντονμπάς. Ο Ζελένσκι εξέφρασε ανησυχία για πιθανή καθυστέρηση μέσω φιλοσοφικών αναλύσεων, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσες αποφάσεις.

Παρά τις δυσκολίες στο πολιτικό πεδίο, οι στρατιωτικές επαφές στο Άμπου Ντάμπι κρίθηκαν πιο παραγωγικές, με συμφωνία επί της αρχής για μηχανισμό παρακολούθησης της πιθανής εκεχειρίας.

Τέλος, ο Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να είναι εκ νέου υποψήφιος σε εκλογές που θα μπορούσαν να διεξαχθούν ταυτόχρονα με το δημοψήφισμα, αν και χαρακτήρισε παράλογη την πρόταση της Ρωσίας για μονοήμερη εκεχειρία αντί των 60 ημερών που θεωρεί αναγκαίες.

