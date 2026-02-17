Ουκρανία: Την ταχύτερη προέλαση από το 2023 κατάφεραν οι δυνάμεις του Κιέβου

Την ταχύτερη προώθηση στο πεδίο της μάχης από τον Ιούνιο του 2023 κατάφεραν οι ουκρανικές δυνάμεις την τελευταία εβδομάδα, από την Τετάρτη έως την Κυριακή, εκμεταλλευόμενες τη διακοπή λειτουργίας του Starlink για τον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με ανάλυση του πρακτορείου AFP με βάση στοιχεία του Ινστιτούτου Μελέτης του Πολέμου (ISW).

Η ανακτηθείσα περιοχή (202 τετραγωνικά χιλιόμετρα) είναι σχεδόν ισοδύναμη με τα κέρδη της Ρωσίας για ολόκληρο τον μήνα Δεκέμβριο και είναι η μεγαλύτερη έκταση που ανακτήθηκε από τις δυνάμεις του Κιέβου σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από την αντεπίθεση του Ιουνίου 2023.

Η ανακτηθείσα έκταση συγκεντρώνεται κυρίως στα ανατολικά της πόλης Ζαπορίζια, σε μια περιοχή όπου οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο από τα μέσα του 2025.

«Αυτές οι ουκρανικές αντεπιθέσεις πιθανόν εκμεταλλεύονται τον πρόσφατο αποκλεισμό της πρόσβασης των ρωσικών δυνάμεων στο Starlink, ο οποίος, σύμφωνα με ρωσικούς milbloggers (στρατιωτικούς bloggers), προκαλεί προβλήματα επικοινωνίας και διοίκησης και ελέγχου στο πεδίο της μάχης», δήλωσε το think tank ISW.

Στις 5 Φεβρουαρίου, στρατιωτικοί αναλυτές παρατήρησαν ότι οι κεραίες Starlink που χρησιμοποιύσαν οι δυνάμεις της Μόσχας στο μέτωπο είχαν πάψει να λειτουργούν, μετά τις ανακοινώσεις του Έλον Μασκ για «μέτρα» που θα έθεταν τέλος στη χρήση αυτής της τεχνολογίας από το Κρεμλίνο, σύμφωνα με δημοσίευμα του AFP. Το Κίεβο ισχυρίστηκε ότι τα ρωσικά drones χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία για να παρακάμψουν τα συστήματα ηλεκτρονικής παρεμβολής και να χτυπήσουν τους στόχους τους με ακρίβεια.

