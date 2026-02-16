Πόλεμος στην Ουκρανία: Αύξηση 26% στις απώλειες αμάχων το 2025, λένε ερευνητές

Η οργάνωση «Action on Armed Violence» (AOAV) ανέφερε ότι 2.248 άμαχοι σκοτώθηκαν και 12.493 τραυματίστηκαν από εκρήξεις στην Ουκρανία

Newsbomb

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αύξηση 26% στις απώλειες αμάχων το 2025, λένε ερευνητές

Κατοικία στις φλόγες έπειτα από ρωσικό πλήγμα, στην επαρχία Κιέβου, στις 23 Δεκεμβρίου 2025. 

Ukrainian Emergency Service μέσω ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι απώλειες αμάχων στην Ουκρανία που προκλήθηκαν από βομβαρδισμούς αυξήθηκαν κατά 26% κατά τη διάρκεια του 2025, αντανακλώντας την αυξανόμενη τάση των ρωσικών δυνάμεων να βάζουν στο στόχαστρο αστικές περιοχές και πολιτικές υποδομές, αναφέρει σε ανάλυσή της μία παγκόσμια ομάδα παρακολούθησης συγκρούσεων.

Η οργάνωση «Action on Armed Violence» (AOAV) ανέφερε ότι 2.248 άμαχοι σκοτώθηκαν και 12.493 τραυματίστηκαν από εκρήξεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με αναφορές στην αγγλική γλώσσα, με τον αριθμό των θυμάτων ανά περιστατικό να αυξάνεται σημαντικά.

Κατά μέσο όρο, 4,8 άμαχοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε κάθε επίθεση, 33% περισσότεροι από ό,τι το 2024, με τη χειρότερη επίθεση να λαμβάνει χώρα στο Ντνίπρο στις 24 Ιουνίου. Ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν ένα επιβατικό τρένο, διαμερίσματα και σχολεία, σκοτώνοντας 21 άτομα και τραυματίζοντας 314, μεταξύ των οποίων 38 παιδιά.

Russia Ukraine War

Γυναίκα δείχνει οικογενειακές φωτογραφίες μπροστά από πολυκατοικία που επλήγη από τις ρωσικές δυνάμεις, στις 21 Νοεμβρίου 2025.

AP/Vlad Kravchuk

«Κατάρρευση» της αρχής της αναλογικότητας

Ο Iain Overton, εκτελεστικός διευθυντής της AOAV, δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η περίπτωση της Ουκρανίας «εντάσσεται σε μια ευρύτερη διάλυση της αυτοσυγκράτησης που είναι πλέον ορατή σε πολλούς πολέμους» και ότι ο σεβασμός της αρχής της αναλογικότητας στον πόλεμο «έχει καταρρεύσει».

APTOPIX Russia Ukraine War

Πολίτες μεταφέρουν την τραυματισμένη γειτόνισσά τους από κατοικία στο Κίεβο, στις 10 Οκτωβρίου 2025.

AP/Dan Bashakov

Επιθέσεις κάθε βράδυ

Η σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων ή πολιτικών υποδομών με τρόπο που υπερβαίνει τα όρια του άμεσου στρατιωτικού οφέλους αποτελεί έγκλημα πολέμου, αλλά οι ειδικοί έχουν δηλώσει ότι η αρχή της αναλογικότητας έχει υπονομευθεί σε πολλές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων της Γάζας, του Σουδάν και του Κονγκό, καθώς και της Ουκρανίας.

«Έχουμε παρακολουθήσει αυτή την υποβάθμιση να εξελίσσεται με την πάροδο των ετών, από το Χομς και το Χαλέπι, στη Μαριούπολη και στη Γάζα. Αυτό που φαίνεται διαφορετικό τώρα είναι η αίσθηση ότι δεν υπάρχει πλέον μια λειτουργική διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες, ικανή να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι», υποστήριξε ο Όβερτον.

Russia Ukraine War

Πολυκατοικία στις φλόγες από ρωσικά πλήγματα, στις 16 Οκτωβρίου 2025, στο Nizhyn, της επαρχίας Chernihiv.

AP

Κατά τη διάρκεια του 2025, σχεδόν κάθε βράδυ πραγματοποιούνταν επιθέσεις με πυραύλους και drones σε όλη την Ουκρανία, οι οποίες συνεχίστηκαν και το 2026, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους με περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό. Συνολικά 805 drones και 13 πυραύλοι έπληξαν την Ουκρανία τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου, στην μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή που καταγράφηκε στον πόλεμο.

Μείωση στον αριθμό των νεκρών αμάχων εξαιτίας της εκεχειρίας στη Γάζα

Η AOAV παρακολουθεί τα στοιχεία για τις απώλειες αμάχων με βάση αγγλόφωνες αναφορές για περιστατικά βίας με εκρηκτικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και η μέτρηση είναι συνεπής, υποτιμά τον πραγματικό αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν, εν μέρει επειδή οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης σε μία γλώσσα είναι αναπόφευκτα ελλιπείς.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι απώλειες αμάχων μειώθηκαν κατά 26% από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών που κατέγραψε η ομάδα παρακολούθησης το 2024, κυρίως λόγω της εκεχειρίας του Οκτωβρίου 2025 στη Γάζα, που προηγουμένως ήταν η πιο θανατηφόρα και επικίνδυνη σύγκρουση για τους αμάχους. Οι απώλειες αμάχων που κατέγραψε η AOAV ήταν 14.024 στη Γάζα το 2025, 40% λιγότερες από το προηγούμενο έτος.

Στο τέλος του περασμένου μήνα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι αποδέχεται ως γενικά ακριβή τον αριθμό των θυμάτων που καταγράφηκε από τις αρχές της Γάζας. Ένας αξιωματούχος της ασφάλειας αναγνώρισε ότι 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2023. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας οι νεκροί φτάνουν τους 72.061 νεκρούς και οι τραυματές τους 171.715.

Κατά τη διάρκεια του 2025, το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς, κατέγραψε 25.718 νεκρούς Παλαιστίνιους και 62.854 τραυματίες, αποδεικνύοντας ότι οι αναφορές του αγγλόφωνου Τύπου υποτιμούν τις πραγματικές συνθήκες στον θύλακα.

gaza.jpg

Κατεστραμμένα κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας.

AP

Ρωσία και Ισραήλ «υπεύθυνοι» για περισσότερους από 2 στους 3 θανάτους

Σύμφωνα με την AOAV, το 2025 καταγράφηκαν 45.358 θύματα μεταξύ των αμάχων σε όλο τον κόσμο, σε σύγκριση με 61.353 το προηγούμενο έτος. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν 17.589 θανάτους και 27.769 τραυματίες αμάχων από εκρήξεις.

Η χώρα με τους περισσότερους θανάτους και τραυματίες από βίαιες εκρήξεις ήταν το Ισραήλ, με μικρή διαφορά από τη Ρωσία.

Η συμμετοχή του Ισραήλ σε πολλαπλές συγκρούσεις το 2025 είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφεί ως υπεύθυνο για το 35% όλων των θανάτων και τραυματιών, έναντι 32% για τη Ρωσία. Οι πόλεμοι στο Σουδάν και τη Μιανμάρ ήταν οι επόμενοι πιο θανατηφόροι, με συνολικό αριθμό θυμάτων 5.438 και 3.178 αντίστοιχα.

«Σε όλη την Ουκρανία, τη Μιανμάρ, τη Γάζα και το Σουδάν, το μήνυμα είναι το ίδιο», δήλωσε ο Overton. «Όταν η ατιμωρησία γίνεται κανονικότητα, τα εγκλήματα πολέμου παύουν να είναι συγκλονιστικές εξαιρέσεις και αρχίζουν να μοιάζουν με μέθοδο πολέμου».

*Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:22ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: Αίτημα για κήρυξη έκτακτης ανάγκης - Πλημμύρισε το παραλιακό μέτωπο (Βίντεο)

12:19LIFESTYLE

Τάνια Τσανακλίδου: Στο νοσοκομείο μετά από έντονους πόνους στο γόνατο - Ακυρώθηκαν παραστάσεις

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για την Μαρίνα Σταυράκη: Εισέβαλαν σπίτι τις ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στο Καραμανδάνειο δύο νεογέννητα από επιπλοκές ίωσης

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βιασμό του 17χρονου από δύο νεαρούς

12:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

LIVE- Μαρινάκης: Ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη η Ελλάδα- Τι είπε για τις φωτογραφίες ντοκουμέντα

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αύξηση 26% στις απώλειες αμάχων το 2025, λένε ερευνητές

11:57WHAT THE FACT

Η Κατάρα του Τουταγχαμών - Οι φρικιαστικοί θάνατοι εκείνων που άνοιξαν τον τάφο

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο της Iσραηλινής παραγωγού Dana Eden στην Αθήνα: «Fake news» oτι δολοφονήθηκε από Ιρανούς πράκτορες λέει το Ισραήλ

11:55ΚΟΣΜΟΣ

Κατάφερε να αγοράσει ολόκληρο χωριό στην Ισπανία σε τιμή... διαμερίσματος

11:54ΕΛΛΑΔΑ

«Σταμάτησα τη δημοπρασία στο eBay, δεν έχω αποφασίσει την πώλησή τους»: Ο κάτοχος των φωτό με τους 200 ήρωες της Καισαριανής πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί αποκλειστικά στο Newsbomb

11:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έπεσαν οι υπογραφές Chevron - HelleniQ Energy για 4 θαλάσσιες περιοχές νότια Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπάρακ Ομπάμα απάντησε σχετικά με τους εξωγήινους: «Υπάρχουν, αλλά όχι στην Area 51»

11:46ΚΟΣΜΟΣ

«Τεχεράνη»: Ποια είναι η πολυβραβευμένη σειρά της Dana Eden που βρέθηκε νεκρή στην Αθήνα

11:41ΕΛΛΑΔΑ

«Άναψε φωτιές» το λείψανο του Αγίου Βασιλείου- Τατσόπουλος: «Επέλαση Ηλιθιοκρατίας» - «Τόσος τρόμος;» απαντάει η Μητρόπολη

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Ορχομενός: Ανήλικη κατήγγειλε τον βιασμό της από έναν 17χρονο και έναν 15χρονο

11:30ΕΛΛΑΔΑ

«Γερνά» η Κρήτη: Μόνο το Ρέθυμνο είχε περισσότερες γεννήσεις από θανάτους

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων αγωνιστών

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Dana Eden: H βραβευμένη με Emmy Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:16ΚΟΣΜΟΣ

Dana Eden: H βραβευμένη με Emmy Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων αγωνιστών

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:Μια ανάκληση ασύλου ανά ημέρα- Ανάμεσά τους και του Τζαβέντ Άσλαμ

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

09:13LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά των στοιχηματικών - «Αγγίζει» κορυφή ο Akylas

11:54ΕΛΛΑΔΑ

«Σταμάτησα τη δημοπρασία στο eBay, δεν έχω αποφασίσει την πώλησή τους»: Ο κάτοχος των φωτό με τους 200 ήρωες της Καισαριανής πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί αποκλειστικά στο Newsbomb

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Λούτσα: Τράβηξε χειρόφρενο με μεγάλη ταχύτητα ο 15χρονος - Πώς έγινε η τραγωδία

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε τον βιασμό του 17χρονου από δύο νεαρούς

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο 25 εκατομμυρίων για το ΣΕΦ: Με εξώδικα απαντάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός

11:41ΕΛΛΑΔΑ

«Άναψε φωτιές» το λείψανο του Αγίου Βασιλείου- Τατσόπουλος: «Επέλαση Ηλιθιοκρατίας» - «Τόσος τρόμος;» απαντάει η Μητρόπολη

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - Ήταν δεμένη και είχε μώλωπες

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στον Θανάση Σκουρτόπουλο

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αναπάντητα ερωτήματα για τη δολοφονία στον Δομοκό: Πώς πέρασε το όπλο στη φυλακή, γιατί δεν ήταν στα κελιά τους οι βαρυποινίτες κι ο αρχιφύλακας που τελούσε υπό παραίτηση

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

10:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Έκπτωτος ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός Νίκος Λεπενιώτης από ΓΓ του ΕΣΑΚΕ με απόφαση του ΑΣΕΑΔ - Η νομιμότητα επικράτησε

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο της Iσραηλινής παραγωγού Dana Eden στην Αθήνα: «Fake news» oτι δολοφονήθηκε από Ιρανούς πράκτορες λέει το Ισραήλ

06:36WHAT THE FACT

SIZO-2: Μέσα στις φυλακές βασανιστηρίων της Ρωσίας - Από ηλεκτροσόκ μέχρι «μάσκες ελέφαντα»

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης για τη συμπλοκή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ