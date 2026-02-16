Πόλεμος στην Ουκρανία: Αύξηση 26% στις απώλειες αμάχων το 2025, λένε ερευνητές

Οι απώλειες αμάχων στην Ουκρανία που προκλήθηκαν από βομβαρδισμούς αυξήθηκαν κατά 26% κατά τη διάρκεια του 2025, αντανακλώντας την αυξανόμενη τάση των ρωσικών δυνάμεων να βάζουν στο στόχαστρο αστικές περιοχές και πολιτικές υποδομές, αναφέρει σε ανάλυσή της μία παγκόσμια ομάδα παρακολούθησης συγκρούσεων.

Η οργάνωση «Action on Armed Violence» (AOAV) ανέφερε ότι 2.248 άμαχοι σκοτώθηκαν και 12.493 τραυματίστηκαν από εκρήξεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με αναφορές στην αγγλική γλώσσα, με τον αριθμό των θυμάτων ανά περιστατικό να αυξάνεται σημαντικά.

Κατά μέσο όρο, 4,8 άμαχοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν σε κάθε επίθεση, 33% περισσότεροι από ό,τι το 2024, με τη χειρότερη επίθεση να λαμβάνει χώρα στο Ντνίπρο στις 24 Ιουνίου. Ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν ένα επιβατικό τρένο, διαμερίσματα και σχολεία, σκοτώνοντας 21 άτομα και τραυματίζοντας 314, μεταξύ των οποίων 38 παιδιά.

Γυναίκα δείχνει οικογενειακές φωτογραφίες μπροστά από πολυκατοικία που επλήγη από τις ρωσικές δυνάμεις, στις 21 Νοεμβρίου 2025. AP/Vlad Kravchuk

«Κατάρρευση» της αρχής της αναλογικότητας

Ο Iain Overton, εκτελεστικός διευθυντής της AOAV, δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι η περίπτωση της Ουκρανίας «εντάσσεται σε μια ευρύτερη διάλυση της αυτοσυγκράτησης που είναι πλέον ορατή σε πολλούς πολέμους» και ότι ο σεβασμός της αρχής της αναλογικότητας στον πόλεμο «έχει καταρρεύσει».

Πολίτες μεταφέρουν την τραυματισμένη γειτόνισσά τους από κατοικία στο Κίεβο, στις 10 Οκτωβρίου 2025. AP/Dan Bashakov

Επιθέσεις κάθε βράδυ

Η σκόπιμη στοχοποίηση αμάχων ή πολιτικών υποδομών με τρόπο που υπερβαίνει τα όρια του άμεσου στρατιωτικού οφέλους αποτελεί έγκλημα πολέμου, αλλά οι ειδικοί έχουν δηλώσει ότι η αρχή της αναλογικότητας έχει υπονομευθεί σε πολλές συγκρούσεις, συμπεριλαμβανομένων της Γάζας, του Σουδάν και του Κονγκό, καθώς και της Ουκρανίας.

«Έχουμε παρακολουθήσει αυτή την υποβάθμιση να εξελίσσεται με την πάροδο των ετών, από το Χομς και το Χαλέπι, στη Μαριούπολη και στη Γάζα. Αυτό που φαίνεται διαφορετικό τώρα είναι η αίσθηση ότι δεν υπάρχει πλέον μια λειτουργική διεθνής τάξη βασισμένη σε κανόνες, ικανή να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι», υποστήριξε ο Όβερτον.

Πολυκατοικία στις φλόγες από ρωσικά πλήγματα, στις 16 Οκτωβρίου 2025, στο Nizhyn, της επαρχίας Chernihiv. AP

Κατά τη διάρκεια του 2025, σχεδόν κάθε βράδυ πραγματοποιούνταν επιθέσεις με πυραύλους και drones σε όλη την Ουκρανία, οι οποίες συνεχίστηκαν και το 2026, αφήνοντας εκατομμύρια ανθρώπους με περιορισμένη ή καθόλου πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό. Συνολικά 805 drones και 13 πυραύλοι έπληξαν την Ουκρανία τη νύχτα της 9ης Σεπτεμβρίου, στην μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή που καταγράφηκε στον πόλεμο.

Μείωση στον αριθμό των νεκρών αμάχων εξαιτίας της εκεχειρίας στη Γάζα

Η AOAV παρακολουθεί τα στοιχεία για τις απώλειες αμάχων με βάση αγγλόφωνες αναφορές για περιστατικά βίας με εκρηκτικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν και η μέτρηση είναι συνεπής, υποτιμά τον πραγματικό αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν, εν μέρει επειδή οι αναφορές των μέσων ενημέρωσης σε μία γλώσσα είναι αναπόφευκτα ελλιπείς.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι απώλειες αμάχων μειώθηκαν κατά 26% από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών που κατέγραψε η ομάδα παρακολούθησης το 2024, κυρίως λόγω της εκεχειρίας του Οκτωβρίου 2025 στη Γάζα, που προηγουμένως ήταν η πιο θανατηφόρα και επικίνδυνη σύγκρουση για τους αμάχους. Οι απώλειες αμάχων που κατέγραψε η AOAV ήταν 14.024 στη Γάζα το 2025, 40% λιγότερες από το προηγούμενο έτος.

Στο τέλος του περασμένου μήνα, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι αποδέχεται ως γενικά ακριβή τον αριθμό των θυμάτων που καταγράφηκε από τις αρχές της Γάζας. Ένας αξιωματούχος της ασφάλειας αναγνώρισε ότι 70.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τον Οκτώβριο του 2023. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας οι νεκροί φτάνουν τους 72.061 νεκρούς και οι τραυματές τους 171.715.

Κατά τη διάρκεια του 2025, το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο διοικείται από τη Χαμάς, κατέγραψε 25.718 νεκρούς Παλαιστίνιους και 62.854 τραυματίες, αποδεικνύοντας ότι οι αναφορές του αγγλόφωνου Τύπου υποτιμούν τις πραγματικές συνθήκες στον θύλακα.

Κατεστραμμένα κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας. AP

Ρωσία και Ισραήλ «υπεύθυνοι» για περισσότερους από 2 στους 3 θανάτους

Σύμφωνα με την AOAV, το 2025 καταγράφηκαν 45.358 θύματα μεταξύ των αμάχων σε όλο τον κόσμο, σε σύγκριση με 61.353 το προηγούμενο έτος. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν 17.589 θανάτους και 27.769 τραυματίες αμάχων από εκρήξεις.

Η χώρα με τους περισσότερους θανάτους και τραυματίες από βίαιες εκρήξεις ήταν το Ισραήλ, με μικρή διαφορά από τη Ρωσία.

Η συμμετοχή του Ισραήλ σε πολλαπλές συγκρούσεις το 2025 είχε ως αποτέλεσμα να καταγραφεί ως υπεύθυνο για το 35% όλων των θανάτων και τραυματιών, έναντι 32% για τη Ρωσία. Οι πόλεμοι στο Σουδάν και τη Μιανμάρ ήταν οι επόμενοι πιο θανατηφόροι, με συνολικό αριθμό θυμάτων 5.438 και 3.178 αντίστοιχα.

«Σε όλη την Ουκρανία, τη Μιανμάρ, τη Γάζα και το Σουδάν, το μήνυμα είναι το ίδιο», δήλωσε ο Overton. «Όταν η ατιμωρησία γίνεται κανονικότητα, τα εγκλήματα πολέμου παύουν να είναι συγκλονιστικές εξαιρέσεις και αρχίζουν να μοιάζουν με μέθοδο πολέμου».

*Με πληροφορίες από Guardian

Διαβάστε επίσης