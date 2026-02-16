Πόλεμος στην Ουκρανία: Το νέο φθηνό λέιζερ και το όπλο που παραπέμπει σε... γεννητικά όργανα

Το όπλο χωράει άνετα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, δεν κάνει θόρυβο και δεν εκπέμπει φως - Το δε P1-Sun κοστίζει λίγο περισσότερο από 1.000 δολάρια και μπορεί να φτάσει σε ύψος πάνω από 30.000 πόδια

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το νέο φθηνό λέιζερ και το όπλο που παραπέμπει σε... γεννητικά όργανα
ΚΟΣΜΟΣ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για ακόμη μια φορά, μετά τα φθηνά drones των 500 δολαρίων, η ουκρανική εφευρετικότητα έρχεται να κάνει τη διαφορά στο πεδίο της μάχης ενός πολέμου, ο οποίος σύντομα συμπληρώνει τέσσερα χρόνια διάρκειας.

Από την μια η Ουκρανία έχει αναπτύξει και δοκιμάσει το σύστημα αεροπορικής άμυνας με λέιζερ Sunray. Ουκρανοί μηχανικοί έχουν κατασκευάσει και δοκιμάσει με επιτυχία ένα νέο σύστημα Laser Air Defense με την ονομασία Sunray, το οποίο μπορεί να καταστρέψει αποτελεσματικά εχθρικά drones σε δευτερόλεπτα και κοστίζει σημαντικά λιγότερο από τα αντίστοιχα δυτικά συστήματα.


Σύμφωνα με το «The Atlantic» οι ρωσικές επιθέσεις έχουν αναγκάσει την Ουκρανία να κατασκευάσει ένα φθηνό σύστημα αεροπορικής άμυνας υψηλής τεχνολογίας. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το όπλο χωράει άνετα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Δεν κάνει θόρυβο και δεν εκπέμπει φως, ούτε καν την κόκκινη ακτίνα που είναι τόσο γνωστή από τις ταινίες.

Ο δημοσιογράφος Simon Shuster περιγράφει πώς οι Ουκρανοί, του έδειξαν το νέο όπλο:

Ο χειριστής έστησε το λέιζερ κανόνι στην οροφή του φορτηγού του, στη μέση ενός άδειου χωραφιού. Μοιάζει με τηλεσκόπιο ερασιτέχνη με μερικές κάμερες στερεωμένες στα πλάγια. Για εξάσκηση στο στόχο, ένας από τους μηχανικούς εκτόξευσε ένα μικρό drone, το οποίο πέταξε μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από εμάς, αιωρούμενο στον ομιχλώδη χειμερινό ουρανό. Το λέιζερ περιστράφηκε καθώς οι κάμερές του ακολουθούσαν το στόχο.

Ο χειριστής φώναξε «Πυρ!». Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το drone άρχισε να καίγεται σαν να το χτύπησε αόρατος κεραυνός και έπεσε φλεγόμενο στο έδαφος.

Ποιο είναι το νέο όπλο και η ομοιότητα με αντίστοιχο αμερικανικό

Το ουκρανικό μοντέλο, γνωστό ως Sunray, δεν είναι το πρώτο σύστημα λέιζερ όπλων στον κόσμο. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει ένα που ονομάζεται Helios, το οποίο ανέπτυξε η Lockheed Martin στο πλαίσιο μιας σύμβασης αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων που υπογράφηκε το 2018.

Το σύστημα όπλου λέιζερ υψηλής ενέργειας 60 κιλοβάτ αναπτύχθηκε από το αμερικανικό ναυτικό εναντίον μαχητικών drones και πυραύλων.

Για την ακρίβεια, τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2022, το πρώτο λέιζερ Helios εγκαταστάθηκε σε ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό για την άμυνα κατά των εχθρικών drones.

Οι δημιουργοί του Sunray, η ύπαρξη του οποίου δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, είπαν στον δημοσιογράφο του «The Atlantic» ότι κατασκεύασαν το λέιζερ τους σε περίπου δύο χρόνια με κόστος μερικών εκατομμυρίων δολαρίων και αναμένουν να το πουλήσουν για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Ο Pavlo Yelizarov, ο νεοδιορισμένος διοικητής των δυνάμεων αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, θεωρεί αυτή τη διαφορά τιμής ως αποτέλεσμα του πολέμου με τη Ρωσία. «Πολλές αμερικανικές εταιρείες καθοδηγούνται από το χρήμα», είπε τον περασμένο μήνα στο γραφείο του στο Κίεβο. «Για αυτές, είναι μια δουλειά. Την κάνουν. Πληρώνονται. Εμείς έχουμε ένα άλλο στοιχείο που παίζει ρόλο: την ανάγκη να επιβιώσουμε. Γι' αυτό κινούμαστε πιο γρήγορα».

Το ουκρανικό Iron Dome

H ουκρανική επιστημονική και μηχανολογική κοινότητα δίνει τον αγώνα της σε άλλα επίπεδα πέραν του πεδίου μάχης. Αυτήν την περίοδο επιδιώκει την κατασκευή μιας αυτοσχέδιας έκδοσης του Iron Dome, του ισραηλινού συστήματος αεροπορικής άμυνας μικρής εμβέλειας, το οποίο θεωρείται το πιο αποτελεσματικό στον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Lockheed Martin εργάζεται τώρα σε ένα παρόμοιο σύστημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ονομάσει «Golden Dome».

Ωστόσο, η αποστολή να καταρρίπτονται βλήματα από τον ουρανό — ή, όπως συχνά περιγράφεται η αντιπυραυλική άμυνα, «να χτυπάς μια σφαίρα με μια σφαίρα» — έχει προβληματίσει τους μηχανικούς τουλάχιστον από την εφεύρεση των βαλλιστικών πυραύλων κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμη και στην περίπτωση του Ισραήλ, το οποίο έχει σχεδόν 30 φορές μικρότερο έδαφος από την Ουκρανία, η κατασκευή μιας αποτελεσματικής ασπίδας αεράμυνας χρειάστηκε περίπου τέσσερα χρόνια. Μια μόνο συστοιχία αναχαιτιστικών Iron Dome κόστιζε 100 εκατομμύρια δολάρια το 2012.

Οι κατασκευαστές όπλων της Ουκρανίας προσπαθούν εδώ και αρκετά χρόνια να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα με πολύ πιο περιορισμένο προϋπολογισμό, και οι εφευρέσεις τους έχουν ενδιαφέρον. Αυτές περιλαμβάνουν ένα αντιαεροπορικό drone εκτυπωμένο σε 3D, ένα κλώνο από ανθρακονήματα του καλύτερου ρουκετοφόρου αεράμυνας της Ρωσίας, τροχοφόρα ρομπότ οπλισμένα με πυργίσκους με πολυβόλα και πιο σύγχρονα όπλα όπως το Sunray.

Συνολικά, η πορεία της ανάπτυξής τους υποδηλώνει ότι η Ουκρανία μπορεί σύντομα να είναι σε θέση να εξουδετερώσει μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλειά της: τα σμήνη ρωσικών drones που συνεχίζουν να τρομοκρατούν τους πολίτες της και να καταστρέφουν τις υποδομές της.

«Ο θόλος κατά των drone δεν αφορά το μέλλον», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο νέος υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ. «Αφορά την επιβίωση σήμερα».

Ακριβή άμυνα υπαγορεύει φθηνές λύσεις

Πολύ συχνά, η Ουκρανία αναγκάστηκε να εκτοξεύσει σπάνιους και ακριβούς ξένους πυραύλους για να καταρρίψει φθηνά ρωσικά drones, όπως τα Shaheds.
Μια λύση στο πρόβλημα της αποτελεσματικότητας προέκυψε από μια εταιρεία που ονομάζεται Skyfall. Ιδρύθηκε το 2022, κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου, από έναν νεαρό ηλεκτρολόγο μηχανικό που προτιμά να μην δημοσιοποιήσει το όνομά του για λόγους ασφαλείας.

Η πιο δημοφιλής εφεύρεσή του είναι ένα drone βομβαρδιστικό που ονομάζεται Vampire, το οποίο αποδείχθηκε τόσο απειλητικό στο πεδίο της μάχης που οι Ρώσοι το αποκαλούσαν Baba Yaga — «η κακιά μάγισσα».


Όταν o δημοσιογράφος επισκέφθηκε πρόσφατα την Skyfall, η εταιρεία είχε αναπτύξει ένα πολύ ταχύτερο αναχαιτιστικό, το είχε δοκιμάσει και το είχε βάλει σε μαζική παραγωγή. «Το πρόβλημα με τον εφοδιασμό έχει λυθεί», είπε ο ιδρυτής κατά τη διάρκεια της ξενάγησης. «Μπορούμε να κατασκευάσουμε όσα χρειάζεται ο στρατός».

Το νέο όπλο με το όνομα... πέος

Το όπλο, που είναι επίσημα γνωστό ως P1-Sun, μοιάζει με ένα μεγάλο θερμός και έχει τέσσερις ρότορες και περίπου 500 γραμμάρια C-4 στη βάση του.

Ο φαλλικός σχεδιασμός οδήγησε τους δημιουργούς του, να του δώσουν το παρατσούκλι Pisun, που σημαίνει «πέος» στα ουκρανικά. Τα drones έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για να καταρρίψουν περισσότερους από 1.000 στόχους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 700 Shaheds, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας. Μέχρι το τέλος του έτους, οι εξελίξεις στο λογισμικό επικοινωνίας του P1-Sun θα επιτρέψουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να τοποθετήσουν τις μονάδες σε όλη τη χώρα, έτοιμες να εκτοξευθούν από απόσταση όποτε το ραντάρ ανιχνεύει έναν στόλο drone επίθεσης να πλησιάζει.

Τα όπλα έχουν προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους πελάτες και η Skyfall τα παρουσίασε πρόσφατα σε εκθέσεις όπλων στο Ριάντ και το Αμπού Ντάμπι. «Έχουμε ανοίξει ένα κουτί της Πανδώρας που με τρομάζει», δήλωσε ο ιδρυτής της Skyfall. Το P1-Sun κοστίζει λίγο περισσότερο από 1.000 δολάρια και μπορεί να φτάσει σε ύψος πάνω από 30.000 πόδια. «Φανταστείτε αν κρεμαστεί εκεί πάνω στη διαδρομή ενός πολιτικού αεροσκάφους», είπε ο ιδρυτής. «Κανείς δεν θα ξέρει ποιος το έκανε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15ΚΟΣΜΟΣ

FT: H μισθοφορική οργάνωση Wagner πίσω από πράξεις δολιοφθοράς στην Ευρώπη - Ποιοι είναι οι «πράκτορες μίας χρήσης»

09:13LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά των στοιχηματικών - «Αγγίζει» κορυφή ο Akylas

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο δύο νεογέννητα από επιπλοκές ίωσης

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη - Στο νοσοκομείο δύο ένοικοι

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε προαύλιο σχολείου

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Αυτοί είναι οι σύνδεσμοι στο ebay για τις φωτογραφίες στην Καισαριανή - Ποιο είναι το Crain’s Militaria που ανέρτησε τις εικόνες από την εκτέλεση των 200

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Η συγκλονιστική ιστορία ενός μονόχειρα γκολφέρ που πέτυχε το ακατόρθωτο: «Το άθλημα μού έδωσε θέληση να ζήσω»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Το φυσικό φαινόμενο πίσω από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες προειδοποιούν: Η Γη κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα απέραντο «θερμοκήπιο»

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για πιθανές επιχειρήσεις εβδομάδων στο Ιράν

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Κακοποιοί απήγαγαν 85χρονο κατά λάθος

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Τα ΜΜΕ στηλιτεύουν το γεγονός ότι ο επικεφαλής της κρίσης των Ιμίων κηδεύτηκε ως φαντάρος

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στη Θεσσαλονίκη: Πολυκατοικίες βρίσκονται στον «αέρα» από τις βροχοπτώσεις

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σκότωσε τον αδελφό του και άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν με την κόρη «διάδοχο» εγκαινίασαν γειτονιά για οικογένειες Βορειοκορεατών στρατιωτών που πέθαναν στη Ρωσία

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τη δήλωση του Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Είναι πραγματικοί» - Τι είπε για την Περιοχή 51

08:11WHAT THE FACT

Άνδρας έζησε 100 ημέρες κάτω από το νερό - Η τεράστια αλλαγή στο σώμα του

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Έλληνα βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού – Τι υποστηρίζει ο Βούλγαρος ισοβίτης για τη συμπλοκή

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Σκότωσε τον αδελφό του και άφησε το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά του

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

06:28LIFESTYLE

Eurovision: Το «φαινόμενο» Akylas που έκανε κοινό, X και επιτροπές να τον λατρέψουν

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Η ΣΤΑΣΥ ετοιμάζει καταφύγια πολέμου στην «υπόγεια Αθήνα» - Ο παλιός σταθμός της Ομόνοιας το πρώτο, δείτε την αυτοψία του Newsbomb

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Μετωπική σύγκρουση ΙΧ με νταλίκα - Νεκρός ο 41χρονος οδηγός

07:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πώς θα βγείτε πριν τα 62 με... κρυφά μπόνους

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

07:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα κακοκαιρία... εξπρές από την Τρίτη - Κίνδυνος από τα υψηλά τοπικά Rain Rates

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατολίσθηση στη Θεσσαλονίκη: Πολυκατοικίες βρίσκονται στον «αέρα» από τις βροχοπτώσεις

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Οι εναλλακτικές διαδρομές

06:36WHAT THE FACT

SIZO-2: Μέσα στις φυλακές βασανιστηρίων της Ρωσίας - Από ηλεκτροσόκ μέχρι «μάσκες ελέφαντα»

06:41ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Βίντεο που κόβει την ανάσα - Η στιγμή που άστεγος αρπάζει παιδί από καρότσι

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας - Ήταν δεμένη και είχε μώλωπες

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

07:52ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το νέο φθηνό λέιζερ και το όπλο που παραπέμπει σε... γεννητικά όργανα και θα μπορούσε να καταρρίψει μέχρι και αεροπλάνα

08:55ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Αυτοί είναι οι σύνδεσμοι στο ebay για τις φωτογραφίες στην Καισαριανή - Ποιο είναι το Crain’s Militaria που ανέρτησε τις εικόνες από την εκτέλεση των 200

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η δολοφονία που σόκαρε το Mπαγκλαντές: Εξαγριωμένο πλήθος λίντσαρε και πυρπόλησε «βλάσφημο» άνδρα

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ