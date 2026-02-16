Πόλεμος στην Ουκρανία: Το νέο φθηνό λέιζερ και το όπλο που παραπέμπει σε... γεννητικά όργανα

Για ακόμη μια φορά, μετά τα φθηνά drones των 500 δολαρίων, η ουκρανική εφευρετικότητα έρχεται να κάνει τη διαφορά στο πεδίο της μάχης ενός πολέμου, ο οποίος σύντομα συμπληρώνει τέσσερα χρόνια διάρκειας.

Από την μια η Ουκρανία έχει αναπτύξει και δοκιμάσει το σύστημα αεροπορικής άμυνας με λέιζερ Sunray. Ουκρανοί μηχανικοί έχουν κατασκευάσει και δοκιμάσει με επιτυχία ένα νέο σύστημα Laser Air Defense με την ονομασία Sunray, το οποίο μπορεί να καταστρέψει αποτελεσματικά εχθρικά drones σε δευτερόλεπτα και κοστίζει σημαντικά λιγότερο από τα αντίστοιχα δυτικά συστήματα.

#Ukraine has developed and tested the #Sunray laser air defense system. Ukrainian engineers have built and successfully tested a new #LaserAirDefense system called Sunray, which can efficiently destroy enemy drones in seconds and costs significantly less than Western equivalents.… pic.twitter.com/lSJ7HdzMtQ — Ukraine Business News (@theUBN) February 12, 2026



Σύμφωνα με το «The Atlantic» οι ρωσικές επιθέσεις έχουν αναγκάσει την Ουκρανία να κατασκευάσει ένα φθηνό σύστημα αεροπορικής άμυνας υψηλής τεχνολογίας. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το όπλο χωράει άνετα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου. Δεν κάνει θόρυβο και δεν εκπέμπει φως, ούτε καν την κόκκινη ακτίνα που είναι τόσο γνωστή από τις ταινίες.

Ο δημοσιογράφος Simon Shuster περιγράφει πώς οι Ουκρανοί, του έδειξαν το νέο όπλο:

Ο χειριστής έστησε το λέιζερ κανόνι στην οροφή του φορτηγού του, στη μέση ενός άδειου χωραφιού. Μοιάζει με τηλεσκόπιο ερασιτέχνη με μερικές κάμερες στερεωμένες στα πλάγια. Για εξάσκηση στο στόχο, ένας από τους μηχανικούς εκτόξευσε ένα μικρό drone, το οποίο πέταξε μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από εμάς, αιωρούμενο στον ομιχλώδη χειμερινό ουρανό. Το λέιζερ περιστράφηκε καθώς οι κάμερές του ακολουθούσαν το στόχο.

Ο χειριστής φώναξε «Πυρ!». Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το drone άρχισε να καίγεται σαν να το χτύπησε αόρατος κεραυνός και έπεσε φλεγόμενο στο έδαφος.

Ποιο είναι το νέο όπλο και η ομοιότητα με αντίστοιχο αμερικανικό

Το ουκρανικό μοντέλο, γνωστό ως Sunray, δεν είναι το πρώτο σύστημα λέιζερ όπλων στον κόσμο. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διαθέτει ένα που ονομάζεται Helios, το οποίο ανέπτυξε η Lockheed Martin στο πλαίσιο μιας σύμβασης αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων που υπογράφηκε το 2018.

Το σύστημα όπλου λέιζερ υψηλής ενέργειας 60 κιλοβάτ αναπτύχθηκε από το αμερικανικό ναυτικό εναντίον μαχητικών drones και πυραύλων.

Για την ακρίβεια, τέσσερα χρόνια αργότερα, το 2022, το πρώτο λέιζερ Helios εγκαταστάθηκε σε ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό για την άμυνα κατά των εχθρικών drones.

Οι δημιουργοί του Sunray, η ύπαρξη του οποίου δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, είπαν στον δημοσιογράφο του «The Atlantic» ότι κατασκεύασαν το λέιζερ τους σε περίπου δύο χρόνια με κόστος μερικών εκατομμυρίων δολαρίων και αναμένουν να το πουλήσουν για μερικές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.

Ο Pavlo Yelizarov, ο νεοδιορισμένος διοικητής των δυνάμεων αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, θεωρεί αυτή τη διαφορά τιμής ως αποτέλεσμα του πολέμου με τη Ρωσία. «Πολλές αμερικανικές εταιρείες καθοδηγούνται από το χρήμα», είπε τον περασμένο μήνα στο γραφείο του στο Κίεβο. «Για αυτές, είναι μια δουλειά. Την κάνουν. Πληρώνονται. Εμείς έχουμε ένα άλλο στοιχείο που παίζει ρόλο: την ανάγκη να επιβιώσουμε. Γι' αυτό κινούμαστε πιο γρήγορα».

Το ουκρανικό Iron Dome

H ουκρανική επιστημονική και μηχανολογική κοινότητα δίνει τον αγώνα της σε άλλα επίπεδα πέραν του πεδίου μάχης. Αυτήν την περίοδο επιδιώκει την κατασκευή μιας αυτοσχέδιας έκδοσης του Iron Dome, του ισραηλινού συστήματος αεροπορικής άμυνας μικρής εμβέλειας, το οποίο θεωρείται το πιο αποτελεσματικό στον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Lockheed Martin εργάζεται τώρα σε ένα παρόμοιο σύστημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ονομάσει «Golden Dome».

Ωστόσο, η αποστολή να καταρρίπτονται βλήματα από τον ουρανό — ή, όπως συχνά περιγράφεται η αντιπυραυλική άμυνα, «να χτυπάς μια σφαίρα με μια σφαίρα» — έχει προβληματίσει τους μηχανικούς τουλάχιστον από την εφεύρεση των βαλλιστικών πυραύλων κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Ακόμη και στην περίπτωση του Ισραήλ, το οποίο έχει σχεδόν 30 φορές μικρότερο έδαφος από την Ουκρανία, η κατασκευή μιας αποτελεσματικής ασπίδας αεράμυνας χρειάστηκε περίπου τέσσερα χρόνια. Μια μόνο συστοιχία αναχαιτιστικών Iron Dome κόστιζε 100 εκατομμύρια δολάρια το 2012.

Οι κατασκευαστές όπλων της Ουκρανίας προσπαθούν εδώ και αρκετά χρόνια να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα με πολύ πιο περιορισμένο προϋπολογισμό, και οι εφευρέσεις τους έχουν ενδιαφέρον. Αυτές περιλαμβάνουν ένα αντιαεροπορικό drone εκτυπωμένο σε 3D, ένα κλώνο από ανθρακονήματα του καλύτερου ρουκετοφόρου αεράμυνας της Ρωσίας, τροχοφόρα ρομπότ οπλισμένα με πυργίσκους με πολυβόλα και πιο σύγχρονα όπλα όπως το Sunray.

Συνολικά, η πορεία της ανάπτυξής τους υποδηλώνει ότι η Ουκρανία μπορεί σύντομα να είναι σε θέση να εξουδετερώσει μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλειά της: τα σμήνη ρωσικών drones που συνεχίζουν να τρομοκρατούν τους πολίτες της και να καταστρέφουν τις υποδομές της.

«Ο θόλος κατά των drone δεν αφορά το μέλλον», δήλωσε τον περασμένο μήνα ο νέος υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαήλ Φεντόροφ. «Αφορά την επιβίωση σήμερα».

Ακριβή άμυνα υπαγορεύει φθηνές λύσεις

Πολύ συχνά, η Ουκρανία αναγκάστηκε να εκτοξεύσει σπάνιους και ακριβούς ξένους πυραύλους για να καταρρίψει φθηνά ρωσικά drones, όπως τα Shaheds.

Μια λύση στο πρόβλημα της αποτελεσματικότητας προέκυψε από μια εταιρεία που ονομάζεται Skyfall. Ιδρύθηκε το 2022, κατά τους πρώτους μήνες του πολέμου, από έναν νεαρό ηλεκτρολόγο μηχανικό που προτιμά να μην δημοσιοποιήσει το όνομά του για λόγους ασφαλείας.

Η πιο δημοφιλής εφεύρεσή του είναι ένα drone βομβαρδιστικό που ονομάζεται Vampire, το οποίο αποδείχθηκε τόσο απειλητικό στο πεδίο της μάχης που οι Ρώσοι το αποκαλούσαν Baba Yaga — «η κακιά μάγισσα».



Όταν o δημοσιογράφος επισκέφθηκε πρόσφατα την Skyfall, η εταιρεία είχε αναπτύξει ένα πολύ ταχύτερο αναχαιτιστικό, το είχε δοκιμάσει και το είχε βάλει σε μαζική παραγωγή. «Το πρόβλημα με τον εφοδιασμό έχει λυθεί», είπε ο ιδρυτής κατά τη διάρκεια της ξενάγησης. «Μπορούμε να κατασκευάσουμε όσα χρειάζεται ο στρατός».

Το νέο όπλο με το όνομα... πέος

Το όπλο, που είναι επίσημα γνωστό ως P1-Sun, μοιάζει με ένα μεγάλο θερμός και έχει τέσσερις ρότορες και περίπου 500 γραμμάρια C-4 στη βάση του.

Ο φαλλικός σχεδιασμός οδήγησε τους δημιουργούς του, να του δώσουν το παρατσούκλι Pisun, που σημαίνει «πέος» στα ουκρανικά. Τα drones έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για να καταρρίψουν περισσότερους από 1.000 στόχους, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 700 Shaheds, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της εταιρείας. Μέχρι το τέλος του έτους, οι εξελίξεις στο λογισμικό επικοινωνίας του P1-Sun θα επιτρέψουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να τοποθετήσουν τις μονάδες σε όλη τη χώρα, έτοιμες να εκτοξευθούν από απόσταση όποτε το ραντάρ ανιχνεύει έναν στόλο drone επίθεσης να πλησιάζει.

Τα όπλα έχουν προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους πελάτες και η Skyfall τα παρουσίασε πρόσφατα σε εκθέσεις όπλων στο Ριάντ και το Αμπού Ντάμπι. «Έχουμε ανοίξει ένα κουτί της Πανδώρας που με τρομάζει», δήλωσε ο ιδρυτής της Skyfall. Το P1-Sun κοστίζει λίγο περισσότερο από 1.000 δολάρια και μπορεί να φτάσει σε ύψος πάνω από 30.000 πόδια. «Φανταστείτε αν κρεμαστεί εκεί πάνω στη διαδρομή ενός πολιτικού αεροσκάφους», είπε ο ιδρυτής. «Κανείς δεν θα ξέρει ποιος το έκανε».

