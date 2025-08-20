Ποια είναι τα drones των 500 δολαρίων από την Ουκρανία που θέλει να αγοράσει ο Τραμπ

Μερικοί πιστεύουν ότι αλλάζουν για πάντα τον τρόπο διεξαγωγής των πολέμων

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Μετά τις χθεσινές επαφές στο Λευκό Οίκο μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών αποκαλύφθηκε ότι η Ουκρανία θα δεσμευτεί να αγοράσει αμερικανικά όπλα, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρώπη, στο πλαίσιο της συμφωνίας για τις εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ.

Οι New York Times έγραψαν ότι ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της Ευρώπης και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αγοράσουν drones από την Ουκρανία.

Ποια είναι όμως αυτά τα drones που η πανίσχυρη στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ επιθυμεί από την Ουκρανία;

Πρόκειται στην πραγματικότητα για «ουκρανική πατέντα», με μαζική παραγωγή φθηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κόστους μόλις 500 δολαρίων.

Η υπερδύναμη μέτρησε στα πρόσφατα χτυπήματα εναντίον των Χούθι το κόστος των πυραύλων που εκτόξευσε και συνειδητοποίησε ότι έχει ανάγκη από ένα πιο... οικονομικό όπλο.

Στα άδυτα του ουκρανικού εργοστασίου

Η TAF Drones, γνωστή για την παραγωγή του drone Kolibri FPV, ανακοίνωσε πρόσφατα την αλλαγή της επωνυμίας της σε TAF Industries, προκειμένου να τονίσει την ανάπτυξή της και την αύξηση της παραγωγής σε 80.000 UAV ανά μήνα.

Ο «The New Yorker» βρέθηκε στο εργοστάσιο όπου περισσότεροι από εκατό εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους γυναίκες, εργάζονταν με προσήλωση σε ένα περιβάλλον που έμοιαζε περισσότερο με πανεπιστημιούπολη παρά με εργοστάσιο πολεμικού υλικού. Με τη μουσική τέκνο να ακούγεται στο βάθος, φρόντιζαν τρισδιάστατους εκτυπωτές, συναρμολογούσαν εξαρτήματα από ανθρακονήματα, πραγματοποιούσαν προσομοιώσεις πτήσεων, ρύθμιζαν βιντεοκάμερες και ραδιοπομπούς. «Είναι αρκετά διαλογιστικό», είπε μία από τις γυναίκες.

Τα εργοστάσια της TAF είναι μέρος ενός συνόλου παρόμοιων εγκαταστάσεων, κρυμμένων σε υπόγεια, αποθήκες και παλιά εργοστάσια, που έχουν βοηθήσει τους Ουκρανούς να φέρουν σε αδιέξοδο τον ρωσικό στρατό. Αυτό που επισκέφτηκε ο ρεπόρτερ του «The New Yorker» κατασκευάζει περίπου χίλια drones την ημέρα. Είναι εξελιγμένα και θανατηφόρα και, πάνω απ' όλα, φθηνά, με κόστος παραγωγής περίπου 500 δολάρια το καθένα. Μερικά χρησιμοποιούνται για παρακολούθηση και άλλα για τη μεταφορά προμηθειών, αλλά τα περισσότερα, φορτωμένα με εκρηκτικά και καθοδηγούμενα από έναν χειριστή μέσω μιας οθόνης βίντεο, συντρίβονται απευθείας στους στόχους τους.

Γιατί τα FPV drones της Ουκρανίας είναι ο εφιάλτης των Ρώσων στρατιωτών

Τα drones "πρώτου προσώπου", ή FPV, είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στο πεδίο της μάχης. Φθηνά, εύκολα στην κατασκευή και απλά στη χρήση, παρέχουν στους χειριστές τους μια εικόνα του πεδίου της μάχης από την οπτική γωνία του drone, μεταδίδοντας ένα βίντεο σε ένα headset VR.

Αυτό σημαίνει ότι ο πιλότος μπορεί να κάνει πολύ ακριβείς ελιγμούς. Δέστε ένα παλιό αντιαρματικό βλήμα στο κάτω μέρος του drone και τώρα έχετε ένα σύγχρονο όπλο ακριβείας που μπορεί να ανατινάξει άρματα αξίας εκατομμυρίων με μόλις μερικές εκατοντάδες δολάρια.

Μερικοί πιστεύουν ότι αλλάζουν για πάντα τον τρόπο διεξαγωγής των πολέμων, οπότε η Daily Mail ανέλυσε σε ένα βίντεο τις δυνατότητές τους και μίλησε με έναν άνδρα που κατασκευάζει τα drones για τον ουκρανικό στρατό για να μάθουμε περισσότερα.

