Πόσο έτοιμες είναι οι ΗΠΑ για τον επόμενο πόλεμο - Τα φθηνά drones και η AI τα αλλάζουν όλα

Ενώ το μέλλον του πολέμου διαμορφώνεται και εξελίσσεται καθημερινά σε εμπόλεμες ζώνες όπως η Ουκρανία, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ παρακολουθούν τις εξελίξεις με αίσθηση ότι πρέπει να δράσουν γρήγορα και αποφασιστικά, κυριευμένοι από το ερώτημα αν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για να πολεμήσουν στο νέο πεδίο που έχει δημιουργηθεί, με τη μαζική παραγωγή φθηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και τις εφαμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Για δεκαετίες, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βασίζονταν σε εξαιρετικά εξελιγμένα και υπερβολικά ακριβά όπλα, όπως αεροπλανοφόρα με πυρηνική πρόωση και μαχητικά αεροσκάφη stealth, τα οποία χρειάζονται χρόνια για να σχεδιαστούν και κοστίζουν δισεκατομμύρια δολάρια για να κατασκευαστούν. (Οι αποτυχίες της χώρας στο Ιράκ και το Αφγανιστάν δεν οφείλονταν σε έλλειψη τεχνικής ικανότητας.) Από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, αυτά τα όπλα έχουν δώσει στις ΗΠΑ σχεδόν απόλυτη κυριαρχία στη ξηρά, τη θάλασσα και τον αέρα. Τώρα όμως, οι τεχνολογικές αλλαγές που έχουν «φρενάρει» την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία απειλούν να υπονομεύσουν την παγκόσμια στρατιωτική υπεροχή της Αμερικής.

Ο David Ochmanek, πρώην αξιωματούχος του Πενταγώνου και αναλυτής άμυνας στο ίδρυμα Rand Corporation, είπε ότι ο αμερικανικός τρόπος πολέμου δεν είναι πλέον βιώσιμος. «Δεν κινούμαστε αρκετά γρήγορα», δήλωσε.

Ένας νέο είδος πολέμου αναδύεται στην Ουκρανία

Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα έχουν αλλάξει την πορεία των πολέμων, μερικές φορές εντελώς ξαφνικά.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι σιδηρόδρομοι αντικατέστησαν τα άλογα ως μέσο μεταφοράς και εφοδιασμού των στρατών, και οι Πρώσοι τα εκμεταλλεύτηκαν για να συντρίψουν τους Γάλλους αντιπάλους τους. Στον πρώτο πόλεμο του Κόλπου, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν πυραύλους ακριβείας που μπορούσαν να κατευθυνθούν σε ένα παράθυρο γραφείου από απόσταση χιλίων μιλίων. Οι πύραυλοι cruise, που εκτοξεύονταν από πολεμικά πλοία, υποβρύχια και εξαπολύονταν επίσης από μαχητικά αεροσκάφη χρησιμοποιήθηκαν ευρέως και στον βομβαρδισμό της Σερβίας από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι αντιπροσωπεύουν μια παρόμοια τεχνολογική πρωτοπορία. «Εφευρίσκουμε έναν νέο τρόπο πολέμου», υποστήριξε ο Valeriy Borovyk, ιδρυτής της First Contact, της εταιρείας των οποίων τα drones πραγματοποίησαν την αιφνιδιαστική επίθεση «Ιστός Αράχνης» στα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη που ήταν σταθμευμένα στη ρωσική Άπω Ανατολή.

«Οποιαδήποτε χώρα μπορεί να κάνει αυτό που κάνουμε εμείς σε μια μεγαλύτερη χώρα. Οποιαδήποτε χώρα!».

Η περίπτωση της Anduril

Πριν από λίγο καιρό ο Palmer Luckey, ο οποίος συνέβαλε στην ίδρυση της νεοφυούς εταιρείας άμυνας Anduril το 2017, είχε συνάντηση με δημοσιογράφο του New Yorker στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, στην Κόστα Μέσα της Καλιφόρνια, ανάμεσα σε μια σειρά από όπλα υψηλής τεχνολογίας: drones, πυραύλους, αεροσκάφη χωρίς πιλότο.

Ήθελε να επιδείξει τις δημιουργίες του, αυτόνομα όπλα που πιστεύει ότι θα ανατρέψουν πολλές από τις πιο αγαπημένες έννοιες στρατηγικής και άμυνας του αμερικανικού στρατού. Πλησίασε ένα μοντέλο του Dive-XL, ενός μη επανδρωμένου υποβρυχίου που μπορεί να διανύσει χίλια μίλια χωρίς να αναδυθεί και έχει σχεδιαστεί για να παράγεται τόσο γρήγορα όσο ένας καναπές. «Μπορώ να φτιάξω ένα από αυτά σε λίγες ημέρες», είπε.

Ο αμερικανικός στρατός είναι συνηθισμένος να συνεργάζεται με μεγάλους, εδραιωμένους παίκτες: εταιρείες όπως η Lockheed Martin και η Northrop Grumman, που απασχολούν δεκάδες χιλιάδες μηχανικούς και βετεράνους του στρατού σε μια κουλτούρα που δεν διαφέρει πολύ από αυτή του Πενταγώνου. Ο Luckey, αντίθετα, ξεκίνησε την καριέρα του στον τομέα των βιντεοπαιχνιδιών και της εικονικής πραγματικότητας.

Στα δεκαεννέα του, δουλεύοντας από το σπίτι των γονιών του στο Λονγκ Μπιτς, δημιούργησε ένα headset εικονικής πραγματικότητας που ονόμασε Oculus, μια τεχνολογία που υποσχέθηκε ότι «θα μας μεταφέρει σε κόσμους που δεν μπορούμε να ελπίζουμε να βιώσουμε στην πραγματική ζωή». Πούλησε την εταιρεία για δύο δισεκατομμύρια δολάρια στο Facebook, του οποίου ο ιδρυτής, Mark Zuckerberg, τον προσέλαβε για να επιβλέπει την ομάδα του Oculus. Η συνεργασία τους όμως ήταν σύντομη. Το 2016, μετά από μια διαμάχη σχετικά με μια συνεισφορά που έκανε ο Luckey σε μια ομάδα που υποστήριζε τον Τραμπ, ο Zuckerberg τον απέλυσε. «Είχα ένα πραγματικό βάρος στους ώμους μου», είπε ο Luckey. «Ήθελα να αποδείξω ότι το Oculus δεν ήταν τυχαίο».

Στον εκθεσιακό χώρο, ο Luckey σταμάτησε μπροστά από το Fury, ένα μη επανδρωμένο τζετ σχεδιασμένο να λειτουργεί σε δυνάμεις επιτάχυνσης της βαρύτητας (G) που θα μπορούσαν να συνθλίψουν έναν ανθρώπινο πιλότο στο κάθισμά του. Για να προετοιμάσουν το Fury για αερομαχίες εναντίον επανδρωμένων αεροσκαφών, οι μηχανικοί της Anduril του έμαθαν ελιγμούς από τη σχολή Top Gun της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. «Διδάσκουμε σε αυτό το αεροσκάφος όλους τους τρόπους για να βρεθεί σε θέση να σκοτώσει τον αντίπαλο και να επιστρέψει ζωντανό», είπε ο Luckey. «Αλλά το ωραίο είναι ότι δεν είναι άνθρωπος, σωστά;»

Η Anduril έχει εξασφαλίσει συμβάσεις άμυνας αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς το Πεντάγωνο έχει κινητοποιηθεί από ένα κύμα ενθουσιασμού για τα μη επανδρωμένα συστήματα. Ωστόσο, παραμένουν πολλά αναπάντητα θέματα, μεταξύ των οποίων και το θεμελιώδες ερώτημα αν τα όπλα αυτά λειτουργούν τόσο καλά όσο ισχυρίζεται ο Luckey.

«Επικίνδυνα απροετοίμαστες» οι ΗΠΑ για τις μελλοντικές συγκρούσεις

Ακόμη και με το Πεντάγωνο να επενδύει τεράστια ποσά σε πειράματα, το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού εξακολουθεί να διατίθεται για τα ίδια προγράμματα που υλοποιούνται εδώ και δεκαετίες. Μια αυξανόμενη συναίνεση των εμπειρογνωμόνων στον τομέα της άμυνας υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι επικίνδυνα απροετοίμαστες για τις συγκρούσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν. Στο παρελθόν, οι αντίπαλοι της χώρας ήταν συνήθως τρομοκρατικές ομάδες ή κράτη με στρατούς πολύ μικρότερους από τον δικό μας.

Τώρα οι σχεδιαστές πρέπει να αντιμετωπίσουν σημαντικά διαφορετικές απειλές. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η προοπτική των ανταρτών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σμήνη οπλισμένων drones. Από την άλλη, υπάρχει η άνοδος της Κίνας — ενός «ισότιμου ανταγωνιστή», ο οποίος, σύμφωνα με ορισμένες μετρήσεις, έχει ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως στρατιωτική δύναμη. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι διαθέτουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό για να επικρατήσουμε έναντι οποιουδήποτε από τους δύο. «Είμαστε σαν ένα κατάστημα όπλων χωρίς αποθέματα», είπε ο Luckey.

Τεχνολογικά εξελιγμένα, αλλά λίγα και ακριβά όπλα

Το τρέχον σύστημα προμηθειών ευνοεί τα πολύ εξελιγμένα όπλα, τα οποία όμως κατασκευάζονται σε μικρότερες ποσότητες. Το F-22, που θεωρείται ευρέως το καλύτερο μαχητικό αεροσκάφος στον κόσμο, κοστίζει τριακόσια πενήντα εκατομμύρια δολάρια ανά αεροσκάφος. Το αεροπλανοφόρο U.S.S. Gerald R. Ford κοστίζει δεκατρία δισεκατομμύρια και η κατασκευή του διήρκεσε περίπου μια δεκαετία.

Ένας μόνο πύραυλος Tomahawk, που χρησιμοποιείται για την επίθεση σε πλοία ή εγκαταστάσεις ραντάρ, κοστίζει περίπου δύο εκατομμύρια. (Τον περασμένο μήνα, ένα αμερικανικό υποβρύχιο εκτόξευσε δύο δωδεκάδες Tomahawks κατά του Ιράν σε μία μόνο νύχτα). Νωρίτερα φέτος, όταν δύο μαχητικά αεροσκάφη F-18 γλίστρησαν από το κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου USS Harry S. Truman στην Ερυθρά Θάλασσα, μηχανήματα αξίας περίπου εκατόν είκοσι εκατομμυρίων δολαρίων έπεσαν στον βυθό.

Επιπλέον, πολλά εξαρτήματα των αμερικανικών όπλων κατασκευάζονται από αντιπάλους. Το 2024, η Govini, μια εταιρεία λογισμικού που προσλήφθηκε από το Πεντάγωνο, εντόπισε τις αλυσίδες εφοδιασμού των αμερικανικών όπλων και διαπίστωσε ότι σχεδόν 45.000 προμηθευτές είχαν την έδρα τους στην Κίνα. Πολλοί από αυτούς παρήγαγαν βασικά εξαρτήματα, όπως ημιαγωγούς για το βομβαρδιστικό B-2, τον πύραυλο αντιαεροπορικής άμυνας για τα συστήματα Patriot και το υποβρύχιο κλάσης Ohio, το οποίο μεταφέρει πυρηνικούς πυραύλους. «Φυσικά, σε περίπτωση σύγκρουσης, οι Κινέζοι θα μπορούσαν να μας αποκόψουν», μου είπε ο Jeb Nadaner, ανώτερος αντιπρόεδρος της Govini.

Περιορισμός στην ελευθερία κινήσεων της αμερικανικής κυβέρνησης

Ο συνδυασμός περιορισμένης παραγωγικής ικανότητας και ακριβών όπλων περιορίζει μερικές φορές τις επιλογές της αμερικανικής κυβέρνησης. Τον Μάρτιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε ότι οι Χούθι θα «εξοντωθούν εντελώς». Το Πολεμικό Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ πραγματοποίησαν περισσότερες από 1.100 επιθέσεις, με κόστος τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια τον πρώτο μήνα.

Οι Χούθι, που μερικές φορές επιχειρούσαν από ταχύπλοα σκάφη και βάρκες, συνέχισαν να παρενοχλούν τα πλοία. Κατέρριψαν αρκετά αμερικανικά drone MQ-9 Reaper —που κοστίζουν 30 εκατομμύρια δολάρια το καθένα— και έβαλλαν εναντίον δύο αμερικανικών αεροπλανοφόρων.

Έπειτα από επτά εβδομάδες μάχης, συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πλοίων και ο Τραμπ ακύρωσε την εκστρατεία. Ωστόσο, οι δυνάμεις των Χούθι παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αλώβητες και έχουν επιτεθεί σε πλοία άλλων χωρών.

Ακόμη και αυτή η σύντομη εμπλοκή προκάλεσε ανησυχία στους ανώτερους αξιωματικούς του Πενταγώνου, οι οποίοι φοβούνταν ότι είχαν εξαντλήσει επικίνδυνα τα αποθέματα όπλων της χώρας.

Ραγδαία κλιμάκωση σε πολεμική προσομοίωση

Νωρίτερα φέτος, στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) στην Ουάσινγκτον, περίπου δώδεκα εμπειρογνώμονες συγκεντρώθηκαν για να διεξάγουν μια προσομοίωση πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας για το νησί της Ταϊβάν. Αν και οι περισσότερες συζητήσεις για μια τέτοια σύγκρουση επικεντρώνονται σε μια ολοκληρωτική κινεζική εισβολή, το πολεμικό παιχνίδι του CSIS βασίστηκε σε αυτό που πολλοί παρατηρητές θεωρούν ως ένα πιο πιθανό σενάριο: έναν αποκλεισμό, με σκοπό να αποκόψει το αμερικανικό ναυτικό και να πιέσει την Ταϊβάν να υποταχθεί.

Οι εμπειρογνώμονες χωρίστηκαν σε ομάδες που εκπροσωπούσαν τις ΗΠΑ και την Κίνα, και κάθε πλευρά ήταν εξοπλισμένη με τα όπλα που θεωρείται ότι διαθέτει η χώρα της. Όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, η κρίση είχε ήδη ξεσπάσει: η Κίνα είχε περικυκλώσει το νησί και οι ναυτικοί της είχαν βυθίσει τα πλοία που προσπάθησαν να παραβιάσουν τον αποκλεισμό. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι θα προστάτευαν τα πλοία της Ταϊβάν, και τα αμερικανικά και κινεζικά πλοία άρχισαν να ανταλλάσσουν πυρά.

Το σενάριο φαινόταν ανησυχητικά αληθοφανές. Το 2021, ο πρόεδρος Μπάιντεν έβαλε τέλος στις δεκαετίες «στρατηγικής ασάφειας», δεσμεύοντας δημοσίως τις Ηνωμένες Πολιτείες στην υπεράσπιση της Ταϊβάν. Ο Μπάιντεν χαρακτήρισε την υποστήριξη της Αμερικής προς την Ταϊβάν «ιερή» — αλλά το νησί παράγει επίσης τα πιο εξελιγμένα μικροτσίπ στον κόσμο, τα οποία θεωρούνται απαραίτητα για την παγκόσμια οικονομία. Αν και ο πρόεδρος Τραμπ ήταν λιγότερο κατηγορηματικός, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε πρόσφατα την Κίνα ότι οποιαδήποτε απόπειρα κατάληψης της Ταϊβάν θα είχε «καταστροφικές συνέπειες».

Από τις πρώτες κινήσεις του παιχνιδιού προσομοίωσης, η σύγκρουση κλιμακώθηκε γρήγορα. Η Πολεμική Αεροπορία της Ταϊβάν άρχισε να επιτίθεται σε κινεζικά πλοία και να ναρκοθετεί το Στενό της Ταϊβάν, ενώ κινεζικά πολεμικά αεροσκάφη χτυπούσαν λιμάνια του νησιού. Οι ΗΠΑ αντέδρασαν βυθίζοντας κινεζικά πολεμικά πλοία που βρίσκονταν σε λιμάνι. Αφού η Κίνα εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιαπωνία, οι μάχες ξέσπασαν, με τις ΗΠΑ να εξαπολύουν μαζικές επιθέσεις εναντίον της ηπειρωτικής χώρας και τα ιαπωνικά αεροσκάφη να επιτίθενται σε κινεζικά πλοία. Οι πύραυλοι της Κίνας βύθισαν τρία αεροπλανοφόρα —πνίγοντας έως και δεκαπέντε χιλιάδες ναύτες— και κατέστρεψαν το ένα τέταρτο της αμερικανικής αεροπορίας.

Όταν το παιχνίδι σταμάτησε, κάθε πλευρά είχε χάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ο Seth Jones, πρόεδρος του C.S.I.S. που συμμετείχε στο παιχνίδι, φάνηκε να έχει εκπλαγεί από τη σφοδρότητα των μαχών. «Είμαι έκπληκτος από το πόσο γρήγορα τα πράγματα ξέφυγαν από τον έλεγχο», είπε. Ωστόσο, θα μπορούσε να ήταν χειρότερα. Οι Κινέζοι δεν επιτέθηκαν στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ, όπως κάνουν σε άλλα πολεμικά παιχνίδια. Σε ορισμένες προσομοιώσεις, οι δύο χώρες έχουν ανταλλάξει πυρηνικές επιθέσεις, με εκατοντάδες χιλιάδες θύματα.

Χίλια drones σε κάθε μεραρχία

Τον Αύγουστο του 2023, Αμερικανοί αξιωματούχοι της άμυνας ξεκίνησαν την πρωτοβουλία Replicator, ένα επείγον πρόγραμμα μαζικής παραγωγής αεροπορικών και θαλάσσιων drones που θα μπορούσαν να αποτρέψουν την κινεζική στρατιωτική δράση στην Ασία. Ταυτόχρονα, οι διοικητές των ενόπλων δυνάμεων αγωνίζονται να αναβαθμίσουν τα οπλοστάσιά τους. Η αμερικανική πολεμική αεροπορία προωθεί ένα πρόγραμμα για να συνοδεύουν κάθε επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος έως και πέντε μη επανδρωμένα. Οι ηγέτες του Στρατού έχουν διατάξει κάθε μεραρχία να διαθέτει χίλια drones.

«Στέλνουμε χιλιάδες drones στην Ταϊβάν και στον Ειρηνικό», δήλωσε ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος της άμυνας. Σύμφωνα με τους ηγέτες του Πενταγώνου, το κλειδί είναι τα μη επανδρωμένα συστήματα να είναι έτοιμα για άμεση χρήση. «Θέλω να μετατρέψω το Στενό της Ταϊβάν σε μια μη επανδρωμένη κόλαση», δήλωσε πέρυσι ο ναύαρχος Paparo, «ώστε να κάνω τη ζωή τους εντελώς δυστυχισμένη για ένα μήνα, κάτι που θα μου δώσει χρόνο για όλα τα υπόλοιπα».

Το Πεντάγωνο σκοπεύει να ολοκληρώσει μια σημαντική ανάπτυξη μέχρι το 2027. Ωστόσο, ο Paparo και άλλοι διοικητές ανησυχούν ότι οι Κινέζοι θα καταλάβουν την Ταϊβάν πριν από το ορόσημο αυτό, παρουσιάζοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες, που βρίσκονται περίπου 7.000 μίλια μακριά, ένα τετελεσμένο γεγονός. «Αν οι Κινέζοι αποφασίσουν να εισβάλουν, τα πράγματα θα γίνουν γρήγορα άσχημα και για τις δύο πλευρές», μου είπε ο David Ochmanek, της Rand Corporation.

Το όραμα που σκιαγραφούν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι μοιάζει με την προσπάθεια της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας: να πλημμυρίσει τους ουρανούς και τις θάλασσες με φθηνά drones προκειμένου να αναχαιτίσει έναν μεγαλύτερο αντίπαλο που πολεμά κοντά στην πατρίδα της. Από άλλες απόψεις, όμως, διαφέρει σημαντικά. Το μέτωπο της Ουκρανίας εκτείνεται σε 700 μίλια (1.120 χιλιόμετρα), ενώ ο δυτικός Ειρηνικός έχει έκταση εκατομμυρίων τετραγωνικών μιλίων και οποιαδήποτε σύγκρουση γύρω από την Ταϊβάν θα διεξαχθεί όχι μόνο στην ξηρά και στον αέρα, αλλά και πάνω και κάτω από τη θάλασσα.

Αυτόνομοι πύραυλοι πάνω από τον Ειρηνικό

Ο Brian Schimpf, διευθύνων σύμβουλος της Anduril, είπε ότι οι Κινέζοι θα προσπαθήσουν να διακόψουν τις επικοινωνίες με τους πυραύλους του, όπως κάνουν οι Ρώσοι με τα drones στην Ουκρανία, παρεμβάλλοντας τα ραδιοσήματα. Οι Αμερικανοί, φυσικά, θα κάνουν το ίδιο στους Κινέζους. «Όλοι το κάνουν», είπε. «Εμείς το κάνουμε. Οι Κινέζοι το κάνουν. Πώς μπορώ να δημιουργήσω σύγχυση στην άλλη πλευρά; Και πώς μπορώ να μετριάσω τη σύγχυση που θα δημιουργήσουν για μένα;»

Κάθε όπλο της Anduril είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τον άνθρωπο. «Υποθέτουμε ότι όλα τα όπλα θα αποκοπούν από εμάς», είπε ο Luckey. Αλλά πόσο αυτόνομα θα είναι τα αμερικανικά όπλα; Θα πυροβολούν κατόπιν εντολής; Ή θα πυροβολούν από μόνα τους; Ο Michael Horowitz, πρώην ανώτερος αξιωματούχος που βοήθησε στην επίβλεψη της πολιτικής τεχνητής νοημοσύνης για το υπουργείο Άμυνας, είπε: «Η Ουκρανία μας έδειξε ότι σε μελλοντικούς πολέμους πρέπει να περιμένουμε ότι οι συνδέσεις δεδομένων με όλα τα είδη πλατφορμών και συστημάτων θα διακοπούν. Η αυτονομία σας επιτρέπει να λύσετε αυτό το πρόβλημα».

Ο Schimpf σκιαγράφησε ένα σενάριο: Αμερικανικοί δορυφόροι εντοπίζουν κινεζικά πολεμικά πλοία και ειδοποιούν τις αμερικανικές δυνάμεις, οι οποίες εκτοξεύουν μια ομοβροντία, ας πούμε, σαράντα πυραύλων κρουζ. Μόλις εκτοξευθούν οι πύραυλοι, οι Κινέζοι θα παρεμβάλουν σχεδόν σίγουρα το σύστημα πλοήγησης. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλάβει τον έλεγχο: κάθε πύραυλος θα επιλέξει ένα από τα κινεζικά πλοία για να το χτυπήσει και θα ενημερώνει. «Μπορώ να πω στους πυραύλους: «Πηγαίνετε να βρείτε πλοία»», είπε ο Schimpf. «Και θα βρουν τα πλοία».

Αυτή είναι τουλάχιστον η ιδέα. Ο Schimpf αναμένει ότι οι Κινέζοι θα χρησιμοποιήσουν μια σειρά τακτικών για να εκτροχιάσουν τους πυραύλους, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης χιλιάδων παραπλανητικών στόχων στο νερό και στον αέρα. Ακόμη και η πλοήγηση στις απέραντες εκτάσεις του Ειρηνικού, όπου οι πύραυλοι δεν θα έχουν ορόσημα για να τους καθοδηγήσουν, αποτελεί πρόκληση. «Πάνω από το νερό, είναι πολύ πιο δύσκολο», είπε.

Έλλειψη συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ Όπλων και υπηρεσιών

Οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της άμυνας ήταν ενθουσιασμένοι με τις ιδέες της Anduril. Ωστόσο, αρκετοί νυν και πρώην αξιωματούχοι δήλωσαν ότι, ακόμη και αν ο αμερικανικός στρατός διέθετε τα όπλα της πρωτοβουλίας Replicator, θα ήταν εντελώς ανίκανος να τα χρησιμοποιήσει. Τα συστήματα που οραματίζεται η Anduril απαιτούν γρήγορη και περίπλοκη συντονισμένη δράση δορυφόρων και αισθητήρων για αναγνώριση, συλλογή δεδομένων και στόχευση.

Ωστόσο, αυτοί οι δορυφόροι ελέγχονται από διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, οι οποίες, σύμφωνα με ενημερωμένους εσωτερικούς παράγοντες, είναι υπερβολικά ανεξάρτητες για να συνεργαστούν ομαλά. Ένας πρώην υπάλληλος της Γερουσίας που ασχολήθηκε εκτενώς με αυτά τα θέματα εξέφρασε βαθιά απογοήτευση. «Η Πολεμική Αεροπορία δεν συνεργάζεται με το Πολεμικό Ναυτικό», είπε. «Ο Στρατός δεν συνεργάζεται με την Πολεμική Αεροπορία. Η N.S.A. δεν συνεργάζεται με κανέναν. Το Εθνικό Γραφείο Αναγνώρισης δεν συνεργάζεται με κανέναν. Το Εθνικό Γραφείο Αναγνώρισης και η Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών υποτίθεται ότι συνεργάζονται με την N.S.A. — και δεν επικοινωνούν μεταξύ τους».

Τα σώματα των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία διατηρούν τα δικά τους δίκτυα επικοινωνίας, αντιμετωπίζουν τα δικά τους εμπόδια. Τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού συνήθως δεν μπορούν να επικοινωνούν απευθείας με τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, ακόμη και όταν επιχειρούν στον ίδιο χώρο. Ακόμη και εντός της Πολεμικής Αεροπορίας, πολλά αεροσκάφη δεν μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ο πιλότος ενός μαχητικού αεροσκάφους F-22 δεν μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον πιλότο ενός F-18. «Αν πετούσατε τα δύο αεροσκάφη το ένα δίπλα στο άλλο, ο μόνος τρόπος επικοινωνίας των πιλότων θα ήταν να χαιρετήσουν ο ένας τον άλλον», δήλωσε ο απόστρατος στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Scott Stapp, ο οποίος εργάστηκε για αρκετά χρόνια ως ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου σε θέματα όπως αυτά.

Οι ειδικοί θεωρούν το ζήτημα της «κοινής διοίκησης και ελέγχου» ως ένα από τα μεγαλύτερα και λιγότερο γνωστά προβλήματα του αμερικανικού στρατού. Ο πρώην υπάλληλος της Γερουσίας φαντάστηκε τι θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας κρίσης στον Δυτικό Ειρηνικό. Ένας δορυφόρος θα μπορούσε να ανιχνεύσει ένα σήμα που θα εκπέμπει κάτι που η N.S.A. πιστεύει ότι είναι ένα κινεζικό πολεμικό πλοίο. Για να γίνει ακριβής αναγνώριση, η N.S.A. θα χρειαζόταν την Εθνική Υπηρεσία Γεωχωρικών Πληροφοριών (N.G.A.), η οποία εποπτεύει τους δορυφόρους απεικόνισης, για να τραβήξει μια φωτογραφία. «Πρέπει να υποβάλεις το αίτημα μέσω ενός μηχανισμού ανάθεσης», είπε ο πρώην υπάλληλος.

«Και μετά το αίτημα αποστέλλεται στην N.G.A., για να τραβήξει μια φωτογραφία αυτού του πλοίου. Αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη και αναρωτιέσαι: «Πρέπει να πυροβολήσω αυτό το πράγμα;» Αλλά μέχρι τότε το πλοίο έχει ήδη μετακινηθεί». Συνέχισε: «Πρέπει να είναι μπουμ, μπουμ, μπουμ, μπουμ. Και οι άνθρωποι πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου, και πρέπει να μειώσεις τις καθυστερήσεις, γιατί δεν είναι μόνο ένα πλοίο, αλλά εκατοντάδες στόχοι, όλοι ταυτόχρονα».

Εδώ και δύο δεκαετίες, ανώτεροι νομοθέτες και στρατιωτικοί ηγέτες προσπαθούν, ως επί το πλείστον χωρίς επιτυχία, να ξεπεράσουν αυτά τα προβλήματα. Στην ορολογία του Πενταγώνου, ο στόχος είναι γνωστός ως Joint All-Domain Command and Control (Κοινή Διοίκηση και Έλεγχος Όλων των Τομέων), ένας όρος που έχει γίνει τόσο γνωστός που έχει αποκτήσει μια συντομογραφία: JADC2. «Δεν είναι θέμα τεχνολογίας», δήλωσε ο Stapp, πρώην στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας. «Είναι θέμα κουλτούρας. Ο εμπορικός κόσμος έλυσε αυτού του είδους τα προβλήματα πριν από χρόνια, ενώ εμείς επιλέξαμε να λειτουργούμε σε ξεχωριστά δίκτυα με ξεχωριστές δυνατότητες».

*Πηγή: The New Yorker

