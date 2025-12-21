Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μια υπόθεση που προκαλεί το δημόσιο αίσθημα και αφήνει άφωνους τους πραγματικούς παραγωγούς του νομού της Θεσσαλίας έρχεται στο φως της δημοσιότητας, με επίκεντρο τα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, γυναίκα από την περιοχή των Τρικάλων φέρεται να κατάφερε το ακατόρθωτο: να εισπράξει επιδοτήσεις που ξεπερνούν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ μέσα σε μόλις δύο χρόνια!

Την ώρα που οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί της Θεσσαλίας παλεύουν καθημερινά με το κόστος παραγωγής και τις καθυστερήσεις των πληρωμών, η συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται πως είχε βρει το «μαγικό κλειδί» του συστήματος. Μάλιστα, η δράση της δεν περιοριζόταν στα όρια του νομού, καθώς φέρεται να δήλωνε τεράστιες εκτάσεις βοσκοτόπων σε άλλες περιοχές της χώρας, αξιοποιώντας στο έπακρο την περιβόητη «τεχνική λύση» του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ερώτημα που καίνε όλους τους Τρικαλινούς παραγωγούς είναι απλό! Πώς μια τέτοια εξωπραγματική πληρωμή πέρασε κάτω από το ραντάρ των ελέγχων; Σύμφωνα με τις καταγγελίες που εξετάζονται, η συγκεκριμένη γυναίκα εμφανιζόταν να κατέχει εκτάσεις-μαμούθ, οι οποίες όμως δεν είχαν καμία σχέση με πραγματικά ζώα ή παραγωγή.

Είναι αδιανόητο την ώρα που ο κλάδος αργοπεθαίνει, κάποιοι να «αρμέγουν» το σύστημα με τέτοια θρασύτητα. Το γεγονός ότι η υπόθεση έχει τρικαλινό άρωμα καθιστά την ανάγκη για πλήρη διαφάνεια ακόμη πιο επιτακτική.

Ποιοι υπέγραψαν; Ποιοι ενέκριναν; Και κυρίως, πού θα επιστραφούν αυτά τα χρήματα που στερήθηκαν οι πραγματικοί μοχθούντες της τρικαλινής γης;

Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρμόδιων αρχών και οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές.

