ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι ο 47χρονος αγροτοσυνδικαλιστής και ο 42χρονος λογιστής

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνουν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα των Κρητικών, το οποίο εμπλέκεται σε υποθέσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εξηγήσεις που έδωσαν ενώπιον των δικαστικών αρχών δεν κρίθηκαν επαρκείς, με αποτέλεσμα να διαταχθεί η προσωρινή τους κράτηση.

Ο 47χρονος αγροτοσυνδικαλιστής, φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε στην Κρήτη, απολογήθηκε για περίπου τέσσερις ώρες, αρνούμενος κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι όλες οι επιδοτήσεις που έχει λάβει στο όνομά του είναι απολύτως νόμιμες, ενώ εξήγησε πως στις ελάχιστες περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν προσωπικοί του τραπεζικοί λογαριασμοί για επιδοτήσεις άλλων αγροτών, αυτό έγινε αποκλειστικά για τεχνικούς λόγους και στο πλαίσιο νόμιμων διαδικασιών.

Παράλληλα, φέρεται να τόνισε ότι διαθέτει σημαντική προσωπική περιουσία και ότι τα ποσά που τον αφορούν είναι ιδιαίτερα μικρά σε σχέση με τα περιουσιακά του στοιχεία, υπογραμμίζοντας πως δεν είχε κανένα κίνητρο να εισπράξει παράνομες επιδοτήσεις. «Δεν είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης», φέρεται να δήλωσε, απορρίπτοντας πλήρως το κατηγορητήριο.

Την ίδια ποινική μεταχείριση είχε και ο 42χρονος λογιστής και κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος φέρεται ως το δεύτερο ηγετικό πρόσωπο της οργάνωσης. Και εκείνος αρνήθηκε τις κατηγορίες, χωρίς ωστόσο να πείσει τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην απολογία του, δεν υπήρξε ποτέ λογιστής σε κανένα κύκλωμα, ενώ τα 13.000 ευρώ που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέρχονται από νόμιμες επιδοτήσεις που αφορούν ακίνητα της οικογένειάς του.

Όπως φέρεται να ανέφερε, ο τραπεζικός του λογαριασμός παραχωρήθηκε στον Χ.Μ. αποκλειστικά για λόγους εξυπηρέτησης, ενώ στη συνέχεια μετέφερε τα ποσά που πιστώθηκαν, απορρίπτοντας κάθε εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα.

Συνολικά, για την υπόθεση κατηγορούνται 16 πρόσωπα. Από αυτά, δύο κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η επιβολή χρηματικών εγγυήσεων, οι οποίες, ανάλογα με την περίπτωση, κυμαίνονται από 5.000 έως και 200.000 ευρώ.

