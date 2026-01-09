Μία όαση κάτω από τον Αρκτικό Ωκεανό - Η απροσδόκητη επιστημονική ανακάλυψη

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό στα βάθη του Ωκεανού, μόλις αποκαλύφθηκε.

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα ακμάζον οικοσύστημα σε βάθος σχεδόν 2,5 μιλίων κάτω από τον Αρκτικό Ωκεανό.

Με επικεφαλής τους ερευνητές Giuliana Panieri και Jonathan T. Copley, η ομάδα ανακάλυψε μια εξαιρετική σειρά από υδρογονάνθρακες, γνωστούς ως Freya mounds, που φιλοξενούν μορφές ζωής που επιβιώνουν σε απόλυτο σκοτάδι και θερμοκρασίες κοντά στο σημείο πήξης.

Αυτή η απροσδόκητη όαση ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια μιας αποστολής του 2024, στη Θάλασσα της Γροιλανδίας. Βρήκαν αναχώματα ένυδρου μεθανίου που απελευθερώνουν φυσαλίδες αερίου που φιλοξενούν ένα πολυσύχναστο οικοσύστημα, που αμφισβητεί όλα όσα οι επιστήμονες πίστευαν ότι γνώριζαν για τη ζωή στα ακραία βάθη της Αρκτικής.

Τα πλάσματα που κατοικούν σε αυτό το παράξενο οικοσύστημα, όπως οι γαρίδες και τα σκουλήκια, δεν βασίζονται στο φως του ήλιου για την επιβίωσή τους. Αντίθετα, εξαρτώνται από τη χημειοσύνθεση, μια διαδικασία όπου τα βακτήρια χρησιμοποιούν μεθάνιο και θειούχο ως πηγή ενέργειας.

Τα ένυδρα αέρια, τα οποία είναι ουσιαστικά παγωμένο μεθάνιο, έχουν συνδεθεί με την κλιματική αλλαγή με τρόπους που οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να κατανοήσουν πλήρως.

Η Panieri και η ομάδα της πιστεύουν ότι αυτή η ανακάλυψη, που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, θα μπορούσε να προσφέρει ζωτικής σημασίας πληροφορίες για το πώς το μεθάνιο ανακυκλώνεται στο περιβάλλον της Γης. Το μεθάνιο που διαφεύγει από τους τύμβους προέρχεται από αρχαίο φυτικό υλικό παγιδευμένο βαθιά μέσα στον φλοιό της Γης. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτό το μεθάνιο μετακινείται από τον πυθμένα του ωκεανού στην ατμόσφαιρα θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να προβλέψουν πώς μπορεί να εξελιχθεί η κλιματική αλλαγή στο μέλλον.

Πηγή: Dailygalaxy