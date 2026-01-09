Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου συνεχίζονται οι αποκλεισμοί

Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί σε βασικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου από τους αγρότες των μπλόκων, με τους κινητοποιημένους παραγωγούς να αποχωρούν από τις παρακαμπτήριες, σε μια κίνηση «καλής θελήσεως» προς την κυβέρνηση, ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό την ερχόμενη Τρίτη.

Ταυτόχρονα, το Σάββατο θα διεξαχθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών και κτηνοτρόφων, στην οποία θα αποφασιστεί η σύνθεση της επιτροπής που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό. Στόχος είναι ένας ουσιαστικός διάλογος χωρίς αποκλεισμούς, με τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος.

Κλειστές οι σήραγγες των Τεμπών

Στις σήραγγες των Τεμπών παραμένουν οι αγρότεςτης Θεσσαλίας, έχοντας περάσει ολόκληρη τη νύχτα στο σημείο, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό και τις κινητοποιήσεις τους.

Τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παραμένουν παρατεταγμένα στη σήραγγα, με τη συμμετοχή του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Στον κόμβο της Νίκαιας, στην εθνικη οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, το αγροτικό μπλόκο παραμένει σε ισχύ, με τους αγρότες να βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού, ενόψει και της πανελλαδικής σύσκεψης που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο.

Υπενθυμίζεται πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων, έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Πλατυκάμπου έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα, καθώς και στην παλαιά εθνική οδό Ευαγγελισμού - Λεπτοκαρυάς. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας.

Ώρα αποφάσεων στα Μάλγαρα

Το μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα συμπληρώνει σήμερα 40 μέρες και συμμετέχει στον 48ωρο αποκλεισμό, ενώ αυτή την ώρα παραμένουν κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Σήμερα οι αγρότες θα αποφασίσουν αν θα κρατήσουν κλειστά και τα δύο ρεύματα, συνεχίζοντας τον αρχικό προγραμματισμό ή αν θα ανοίξουν.

Στη Χαλκηδόνα, έχουν ανοίξει από χθες το βράδυ την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Πέλλας, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, στον κόμβο της Τρίγλιας, περίπου στις 12.00 αναμένεται να ανοίξουν το δρόμο οι αγρότες που συμμετείχαν στον 48ωρο αποκλεισμό.

Παραμένει ο 48ωρος αποκλεισμός σε Σιάτιστα

Σε εξέλιξη παραμένει ο 48ωρος αποκλεισμός στη Μπάρα Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού, από παραγωγούς της Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

-Τα οχήματα που κινούνται στην Εγνατία οδό, από Κήπους προς Ηγουμενίτσα, θα εκτρέπονται στην έξοδο Εγνατίας Οδού Α/Κ Ξηρολίμνης και θα ακολουθούν την εξής διαδρομή στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κοζάνης, Βατερό, Δυτική Κοζάνη, Επαρχιακή Οδό Κοζάνης- Αιανής, Χρώμιο, Βάρη, Έξαρχου, Πυλωροί, Κνίδη, Πόρο, Γρεβενά και είσοδο Α/Κ Δυτική Γρεβενών Εγνατία Οδό προς Ηγουμενίτσα.

-Τα οχήματα που κινούνται στην Εγνατία οδό, από Ηγουμενίτσα προς Κήπους, θα εκτρέπονται στην έξοδο Α/Κ Δυτική Γρεβενών Εγνατία Οδού και θα ακολουθούν την εξής διαδρομή στην Επαρχιακή οδό Πόρο -Κνίδη, Πυλωροί, Έξαρχου, Βάρη, Χρώμιο, Επαρχιακή Οδό Αιανής - Κοζάνης, Δυτική Κοζάνης- Βατερού- Εθνική Οδό Κοζάνης-Ιωαννίνων- Α/Κ Καλαμιάς και Εγνατία Οδό προς Κήπους.

Εγνατία Οδός: Σε ισχύ ο αποκλεισμός και στον κόμβο Φιλώτα

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται ο 48ωρος αποκλεισμός στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα, επίσης επί της Εγνατίας Οδού, που ξεκίνησε χθες στις 10 το πρωί. Οι παραγωγοί προχωρούν σε αποκλεισμούς των κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού από Φλώρινα προς Κοζάνη και από Έδεσσα προς Κοζάνη, καθώς και στα αντίστοιχα αντίθετα ρεύματα. Στο μπλόκο συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, μέλη του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, καθώς και του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Αμυνταίου, ενισχύοντας τις κινητοποιήσεις για την προάσπιση του πρωτογενούς τομέα.

Ιωάννινα: Ανοίγει ο κόμβος Παρακάλαμου

Κλειστός είναι η Εθνική Ιωαννίνων- Κακαβιάς στον κόμβο Παρακάλαμου στον νομό Ιωαννίνων, ενώ στην περιοχή επικρατεί χιονόπτωση. Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, αποφάσισαν να ανοίξουν το μπλόκο εντός της ημέρας, ως ένδειξη καλής θέλησης εν όψει και της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο μπλόκο Καλπακίου εκτός οδοστρώματος και χωρίς να εμποδίσουν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Ηγουμενίτσα: Κλειστή η είσοδος του λιμένα εξωτερικού

Στην Ηγουμενίτσα, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι έκλεισαν χθες το μεσημέρι και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας πριν από την είσοδο του λιμένα εξωτερικού. Εμφανίζονται αποφασισμένοι να κλείσουν όλο το 48ωρο την Εγνατία και να την ανοίξουν αύριο το πρωί, χωρίς να αποσύρουν τα τρακτέρ.

Στην Άρτα και την Πρέβεζα, τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στα μπλόκα του ανισόπεδου κόμβου της Ιονίας Οδού και στον Λούρο.

Λαμία: Έφυγαν από τον Μπράλο και επιστρέφουν στον Ε65 τα τρακτέρ της Καρδίτσας

Περίπου 100 τρακτέρ που είχαν μετακινηθεί χθες από την Καρδίτσα αποχώρησαν από το μπλόκο στον Α/Κ Μπράλου, με επικεφαλής τον κ. Κώστα Τζέλα, στο πλαίσιο της σταδιακής αποκλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων. Τα τρακτέρ, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, επιστρέφουν προς το μπλόκο του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην Καρδίτσα όπου θα παραμείνουν.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η αποχώρηση των αγροτών από την Αταλάντη και τον Δομοκό, οι οποίοι είχαν ενισχύσει το μπλόκο του Μπράλου τις προηγούμενες ημέρες.

Εντός της επόμενης ώρας αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις από τους αγρότες που παραμένουν στο μπλόκο του Μπράλου σχετικά με το πότε θα ανοίξουν οι παράδρομοι, προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η κυκλοφορία, ενώ τα τρακτέρ θα παραμείνουν στην εθνική οδό.

Συνεχίζεται ο αποκλεισμός στη Θήβα

Στη Θήβα, οι αγρότες, που εκτός από το μπλόκο στην εθνική οδό απέκλεισαν από χθες και την παλαιά εθνική οδό στο Καναβάρι, αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αποκλεισμό έως τη συμπλήρωση των 48 ωρών, δηλαδή έως αύριο μετά το μεσημέρι. Τότε αναμένεται να αποσύρουν τα τρακτέρ από την παλαιά εθνική οδό και να επιστρέψουν στο κύριο μπλόκο στον κόμβο της Θήβας.

Κομοτηνή: Κλειστό και το ρεύμα προς Αλεξανδρούπολη στην Εγνατία Οδό

Έκλεισε σε 24ωρη βάση και το ρεύμα και προς Αλεξανδρούπολη, πέρα από το ρεύμα προς Ξάνθη, στο μπλόκο των αγροτών στη δυτική είσοδο της Εγνατίας οδού για την Κομοτηνή. Ανοικτό το τελωνείο της Κομοτηνής, μετά τον χθεσινό αποκλεισμό.

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης έγινε γνωστό πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, μέχρι νεωτέρας, από την έξοδο του Δυτικού Κόμβου στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ηγουμενίτσα προς Κήπους.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπονται στον δυτικό κόμβο εξόδου Κομοτηνής και μέσω παρακαμπτηρίου οδού θα εισέρχονται εκ νέου στην Εγνατία οδό από τον δυτικό κόμβο εισόδου Κομοτηνής.

Κάλεσμα απευθύνουν οι αγρότες στους τρεις Βουλευτές της Ροδόπης, στον Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ. Χριστόδουλο Τοψίδη και Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, Μανώλη Ταμπατζά για μια σύσκεψη για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα στην Ροδόπη. Προς το παρόν δεν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς παρακαμπτηρίων οδών.

Αποκλεισμοί και στα σύνορα

Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες ο 48ωρος αποκλεισμός στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, καθώς και στη Νίκη, στα σύνορα με τα Σκόπια.

Από χθες στις 12:00 το μεσημέρι, το τελωνείο του Προμαχώνα παραμένει αποκλεισμένο, εμποδίζοντας την είσοδο και έξοδο όλων των φορτηγών. Η διέλευση των ι.χ επιβατικών οχημάτων καθορίζεται περιοδικά, ανάλογα με την κυκλοφορία, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο Νευροκόπι Δράμας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τα φορτηγά και τα επαγγελματικά οχήματα από χθες στις 8 το πρωί. Σύμφωνα με την απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, το μπλόκο, που βρίσκεται περίπου 500 μέτρα από το τελωνείο της Εξοχής, θα ανοίξει στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου. Τα Ι.Χ επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία εκτρέπονται στις παρακαμπτήριες οδούς.

Στο τελωνείο της Νίκης συνεχίζεται η 48ωρη κινητοποίηση που ξεκίνησε χθες στις 11 το πρωί, με αποκλεισμό για όλα τα φορτηγά, τα Ι.Χ. επιβατικά και τα τουριστικά λεωφορεία. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων, σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των συμμετεχόντων.

Στο τελωνείο των Ευζώνων η κινητοποίηση ξεκίνησε χθες στις 6 το απόγευμα και διήρκησε περίπου έξι ώρες, με αποκλεισμό για όλα τα οχήματα, επιτρέποντας διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Το μπλόκο ενισχύθηκε με παραγωγούς από Αριδαία, Έδεσσα, Αλμωπία και Δερβένι, διασφαλίζοντας την εφαρμογή των μέτρων καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης. Σύμφωνα με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για σήμερα και τις επόμενες ημέρες έως τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, ο αποκλεισμός θα ξεκινά στις 4 μετά το μεσημέρι και θα διαρκεί έως αργά το βράδυ.

