Τσιάρας: Το 87% των αγροτών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα για το χαμηλό ρεύμα δεν οφείλουν

Επίσης υποστήριξε ότι η μοναδική χώρα με κλειδωμένη χαμηλή τιμή είναι η Ελλάδα και ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ενσωμάτωση σαφών ασφαλιστικών δικλείδων σχετικά με τη Mercosur

Newsbomb

Τσιάρας: Το 87% των αγροτών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα για το χαμηλό ρεύμα δεν οφείλουν
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περίπου 9 στους 10 αγρότες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα «ΓΑΙΑ» δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και, ως εκ τούτου, θα λάβουν τη νέα χαμηλή τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στη τηλεόραση του ΣΚΑΙ.

Συγκεκριμένα από τις 177.954 αγροτικές παροχές ρεύματος που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα, οι 155.103, δηλαδή το 87,2%, είναι ενεργοί δικαιούχοι χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές, γεγονός που, όπως σημείωσε, ανατρέπει την εικόνα περί γενικευμένης αδυναμίας πληρωμών στον αγροτικό κόσμο.

«Όταν ξέρεις ότι το 87,2% των αγροτών δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, τότε καταλαβαίνεις ότι η εικόνα που είχε δημιουργηθεί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

  • 87,2% (155.103 παροχές): Ενεργοί στο ΓΑΙΑ χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές
  • 9,1% (16.215 παροχές): Ενεργοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές, που εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης
  • 3,7% (6.636 παροχές): Μη ενεργοί στο ΓΑΙΑ (νέες παροχές ή σε διαδικασία επανένταξης)

Ο Υπουργός διευκρίνισε ότι όσοι βρίσκονται σε καθεστώς ρύθμισης πληρώνουν υψηλότερη τιμή, χωρίς όμως να χάνουν την πρόσβαση στο ειδικό αγροτικό τιμολόγιο, υπογραμμίζοντας ότι «όταν κάποιος είναι σε διαδικασία ρύθμισης, προφανώς δεν μπορεί να έχει την ίδια τιμή με αυτόν που δεν έχει καμία οφειλή».

Aγροτικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος διαθέτει μόνο η Ελλάδα

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο γεγονός ότι ειδικό, θεσμοθετημένο αγροτικό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος διαθέτει μόνο η Ελλάδα.«Φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, με κλειδωμένη τιμή για δύο χρόνια, δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μόνο η Ελλάδα έχει ειδικό τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα», τόνισε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω μείωση, καθώς τίθενται ζητήματα ανταγωνιστικότητας και κρατικών ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εν όψει της συνάντησης με του αγρότες στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Υπουργός αναγνώρισε ότι παραμένουν ανοιχτά θεσμικά ζητήματα, τα οποία δεν είναι καθαρά δημοσιονομικά, αλλά απαιτούν επεξεργασία. Έφερε ως παράδειγμα την μηδική, που επλήγη από περιορισμούς λόγω ζωονόσων, σημειώνοντας ότι «υπάρχουν καλλιέργειες που δεν μπόρεσαν να διακινηθούν και πρέπει να δούμε πώς θα αποζημιωθούν».

Ο Κώστας Τσιάρας υπογράμμισε ότι, πέρα από τα άμεσα μέτρα στήριξης, η συζήτηση πρέπει να στραφεί στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα, τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τις μεγάλες προκλήσεις της επόμενης περιόδου. «Πρέπει να μας απασχολήσει το πώς θα σταθεί ο πρωτογενής τομέας τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο πώς θα περάσουμε την τρέχουσα κρίση», σημείωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συμφωνία Mercosur, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σύνθετη συμφωνία, με στοιχεία που οφείλουν να εξετάζονται με προσοχή και χωρίς απλουστεύσεις.

«Πρέπει πρώτα να γίνουν γνωστά τα δεδομένα, γιατί ο καθένας μπορεί να διαμορφώνει άποψη, αλλά δεν μπορεί να το κάνει χωρίς να ξέρει τι ακριβώς συζητείται», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι το πλαίσιο της συμφωνίας δεν τέθηκε σήμερα, αλλά «υπάρχει από το 2019». Επισήμανε ότι η ελληνική πλευρά επιδιώκει την ενσωμάτωση σαφών ασφαλιστικών δικλείδων, με βασική τη ρήτρα αμοιβαιότητας, ώστε «τα προϊόντα που εισάγονται να καλλιεργούνται με τους ίδιους κανόνες ασφάλειας που ισχύουν στην Ευρώπη».

Παράλληλα, τόνισε ότι προβλέπονται μηχανισμοί προστασίας της αγοράς, επισημαίνοντας ότι «αν οι τιμές πέσουν κάτω από συγκεκριμένα όρια –περίπου στο 8%– θα ενεργοποιούνται δασμοί», ώστε να προστατεύονται τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50ΚΟΣΜΟΣ

Καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία: Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους έγιναν στάχτη - Βίντεο

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του '80 για ψήφους»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota κάνει ανεξάρτητη μάρκα τη Gazoo Racing

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μονταντά: Η ώρα των απαντήσεων για το ζευγάρι των ιδιοκτητών του μοιραίου μπαρ - Στον εισαγγελέα για ανάκριση

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θύμα βιασμού 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της μετά τον χωρισμό - Την απειλούσε με εκδικητική πορνογραφία

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: «Ένα emoji που γελά δεν αντικαθιστά το αληθινό γέλιο» - Το μήνυμά τους για την ψηφιακή εξάρτηση των παιδιών  

10:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κώστας Τσιάρας: Το 87% των αγροτών που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα για το χαμηλό ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

10:35Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι πιστεύουν στο Μαξίμου για κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα - Η ανεπάρκεια της αντιπολίτευσης και η διασύνδεση ανασχηματισμού με τη νέα δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Αντιμέτωπη με τη «σφοδρότερη χιονόπτωση της δεκαετίας» η Βρετανία: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες πολίτες - Βίντεο

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ηράκλειο: Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο

10:21ΚΟΣΜΟΣ

«Βούρκωσαν» οι σερβιτόρες: Πελάτες εστιατορίου τούς άφησαν φιλοδώρημα 4.200 ευρώ

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα από 400 παπούτσια του 19ου αιώνα ξεβράστηκαν σε παραλία: «Σίγουρα κρύβονται πολλές ιστορίες πίσω από αυτά»

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Η ΑΙ θα εκτοξεύσει τις τιμές των smartphone και των υπολογιστών το 2026 - Γιατί ακριβαίνουν σχεδόν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Εξακολουθεί να αγνοείται ο οδηγός τρακτέρ στον Λίσσο ποταμό - Σε εξέλιξη επιχείρηση εντοπισμού

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Χρονοκάψουλα: Ένα σημείωμα από το 1972 σε απομονωμένη κορυφή

10:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Από basic σε pro: Τα περιφερειακά που αλλάζουν το παιχνίδι

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Γκουστάβο Πέτρο: «Η απειλή στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά της Κολομβίας είναι πραγματική»

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ξεκινάει το Πατρινό Καρναβάλι 2026

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Κατέρρευσε χωματερή στις Φιλιππίνες: Ένας νεκρός και 38 αγνοούμενοι - Συγκλονιστικές εικόνες

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Τουρκικά ΜΜΕ επαναφέρουν το αφήγημα περί δήθεν αδικημένης μειονότητας και προβάλλουν καταγγελίες για επίθεση σε μειονοτικό σχολείο στη Ροδόπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δεν θα πληρώσουν φόρο για το 2026

09:44ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Ανεξέλεγκτες εκπομπές των πομποδεκτών πίσω από το πρωτοφανές «μπλακ άουτ» υποστηρίζει ο διοικητής της ΥΠΑ

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Τρομάζει η μητέρα του 15χρονου που αυτοκτόνησε στη Χαλκίδα: «Τον ενδιέφεραν θέματα μαύρης μαγείας» - Έρευνες για άγριο bullying

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης – Οι αποκαλύψεις του θρυλικού «Γιάγκου Δράκου» για τη «Λάμψη» – Οι αιχμές για σενάρια, αμοιβές και Δανδουλάκη

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους οι πολίτες στο Ιράν – Κυματίζουν την προεπαναστατική σημαία – Σε δύσκολη θέση το κράτος των μουλάδων – Ο Τραμπ κρατά αποστάσεις από τον Παχλαβί

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού - Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Αναφορές ότι η Ρωσία «χτύπησε» το Λβιβ με πύραυλο Oreshnik - 4 νεκροί στο Κίεβο

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Ονδούρα: Χτυπήθηκε βουλευτής μετά από επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό - Βίντεο

08:28LIFESTYLE

Η Μαντόνα με εσώρουχα και 2 παρτενέρ σε μία αισθησιακή διαφήμιση των Dolce & Gabbana

10:21ΚΟΣΜΟΣ

«Βούρκωσαν» οι σερβιτόρες: Πελάτες εστιατορίου τούς άφησαν φιλοδώρημα 4.200 ευρώ

22:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλό τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα: Κινήσεις «καλής θελήσεως» από τους αγρότες ενόψει της συνάντησης με τον πρωθυπουργό - Παραμένουν σε ισχύ οι αποκλεισμοί

08:30ΚΟΣΜΟΣ

HΠΑ: Σκότωσε την εν διαστάσει σύζυγό του με θανατηφόρο μείγμα κυανίου -«Έκαψε τους πνεύμονές της»

10:16ΚΟΣΜΟΣ

Περισσότερα από 400 παπούτσια του 19ου αιώνα ξεβράστηκαν σε παραλία: «Σίγουρα κρύβονται πολλές ιστορίες πίσω από αυτά»

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.700.000 ευρώ

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Αντιμέτωπη με τη «σφοδρότερη χιονόπτωση της δεκαετίας» η Βρετανία: Χωρίς ρεύμα δεκάδες χιλιάδες πολίτες - Βίντεο

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Πότε ξεκινάει το Πατρινό Καρναβάλι 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ