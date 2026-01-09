Σήμερα η πρώτη έγκριση της MERCOSUR - «Πυρά» Αρβανίτη στην κυβέρνηση

Με τους αγρότες στην Ελλάδα να βρίσκονται ακόμη στα μπλόκα και να προετοιμάζουν τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό, αλλά και τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους να διαμαρτύρονται με τα τρακτέρ τους σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως στο Παρίσι, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της ομάδας LEFT, Κώστας Αρβανίτης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για την έγκριση που προσφέρει στη συμφωνία μεταξύ της EE και των κρατών της MERCOSUR. Η δήλωση του κ. Αρβανίτη έγινε καθώς σήμερα τα κράτη-μέλη της ΕΕ αναμένεται να εγκρίνουν τη συμφωνία που έχει συναφθεί με τη νοτιοαμερικανική Mercosur, 25 χρόνια μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων και μετά από μήνες διαμάχης.



«Σήμερα, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη νομιμοποιεί με την υπογραφή της τη συμφωνία ΕΕ-Μερκοσούρ, την οποία η Ευρ. Επιτροπή έσπευσε μονομερώς και πραξικοπηματικά να ολοκληρώσει», αναφέρει σε δήλωσή του ο Κώστας Αρβανίτης.



Ο επικεφαλής της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, σε δήλωσή του τονίζει ότι «όσο ακόμα οι αγρότες όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη διαμαρτύρονται στους δρόμους, γίνεται σαφές ότι η κυβέρνηση είτε δεν ξέρει τι υπογράφει, είτε λέει ανοιχτά ψέματα στους πολίτες».



Παράλληλα, κάνει λόγο για μια εμπορική συμφωνία η οποία «θα πλήξει σημαντικά το αγροτικό εισόδημα και την ποιότητα της τροφής των Ευρωπαίων και Ελλήνων πολιτών, καθώς και επιφυλάσσει άσχημα νέα για πολλά εμβληματικά, παραδοσιακά προϊόντα, για τα οποία η κυβέρνηση δεν απαντά αν υπάρχει η οποιαδήποτε μέριμνα».

Η διαδικασία της υπογραφής της συμφωνίας

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία διήρκεσαν 25 χρόνια, με τη Γερμανία και την Ισπανία να είναι οι μεγαλύτερες υποστηρίκτριές της, ενώ η Γαλλία, ο μεγαλύτερος παραγωγός γεωργικών προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιτίθεται σθεναρά, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να ανακοινώνει χθες ότι η τελική απόφαση του Παρισιού είναι να καταψηφίσει τη συμφωνία.



Σύμφωνα με το Reuters, η διαδικασία για την υπογραφή που ξεκινά σήμερα προβλέπει οι πρέσβεις από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ πρόκειται να δηλώσουν τις θέσεις των κυβερνήσεών τους σήμερα Παρασκευή, ενώ για την έγκριση απαιτείται η συμμετοχή 15 χωρών που αντιπροσωπεύουν το 65% του συνολικού πληθυσμού της Ένωσης. Οι πρωτεύουσες της ΕΕ θα δώσουν στη συνέχεια γραπτή επιβεβαίωση αργότερα την Παρασκευή ή τη Δευτέρα.



Αυτό θα επιτρέψει στην Πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να υπογράψει τη συμφωνία με τους εταίρους της Mercosur – Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να εγκρίνει τη συμφωνία προτού τεθεί σε ισχύ.



Πάντως, η Γαλλίδα υπουργός Γεωργίας, Ανί Ζενεβάρ, δήλωσε ότι η μάχη δεν έχει τελειώσει και έχει δεσμευτεί να αγωνιστεί για την απόρριψη της συμφωνίας από την Ευρωπαϊκή Συνέλευση, όπου η ψηφοφορία θα μπορούσε να είναι αμφίρροπη. Ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές ομάδες αντιτίθενται επίσης στη συμφωνία, με τους Φίλους της Γης να την αποκαλούν «καταστροφική για το κλίμα».

