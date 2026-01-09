Κοζάνη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Εκτροπή της κυκλοφορίας στη Σιάτιστα

Newsbomb

Κοζάνη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Φωτ. Αρχείου - Μπλόκο αγροτών.

ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην Εγνατία Οδό και στην Εθνική Οδό Κοζάνης - Ιωαννίνων, από τον Α/Κ Ξηρολίμνης έως τον Α/Κ Σιάτιστας, από σήμερα και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας.

Ειδικότερα, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

-Τα οχήματα που κινούνται στην Εγνατία οδό, από Κήπους προς Ηγουμενίτσα, θα εκτρέπονται στην έξοδο Εγνατίας Οδού Α/Κ Ξηρολίμνης και θα ακολουθούν την εξής διαδρομή στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κοζάνης, Βατερό, Δυτική Κοζάνη, Επαρχιακή Οδό Κοζάνης- Αιανής, Χρώμιο, Βάρη, Έξαρχου, Πυλωροί, Κνίδη, Πόρο, Γρεβενά και είσοδο Α/Κ Δυτική Γρεβενών Εγνατία Οδό προς Ηγουμενίτσα.

-Τα οχήματα που κινούνται στην Εγνατία οδό, από Ηγουμενίτσα προς Κήπους, θα εκτρέπονται στην έξοδο Α/Κ Δυτική Γρεβενών Εγνατία Οδού και θα ακολουθούν την εξής διαδρομή στην Επαρχιακή οδό Πόρο -Κνίδη, Πυλωροί, Έξαρχου, Βάρη, Χρώμιο, Επαρχιακή Οδό Αιανής - Κοζάνης, Δυτική Κοζάνης- Βατερού- Εθνική Οδό Κοζάνης-Ιωαννίνων- Α/Κ Καλαμιάς και Εγνατία Οδό προς Κήπους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:54ΚΟΣΜΟΣ

Χαμενεΐ: «Οι διαδηλωτές είναι βάνδαλοι που προσπαθούν να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ»

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου συνεχίζονται οι αποκλεισμοί

13:51LIFESTYLE

Βουρκωμένη η Ιωάννα Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι γιατί είναι Αθήνα με τον μπαμπά του»

13:47LIFESTYLE

Συνεχίζεται η διαμάχη των Μπέκαμ - Ο Μπρούκλιν προειδοποιεί Ντέιβιντ και Βικτόρια να του μιλάνε μόνο μέσω δικηγόρων

13:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η premium προβολή της ταινίας MARTY SUPREME στο Αθήναιον Experience στις 8 Ιανουαρίου

13:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παράταση παραστάσεων στο Θέατρο «ΦΙΛΙΠ»

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απολογείται ο 16χρονος για τη ανθρωποκτονία του 17χρονου – Συγκέντρωση πολιτών έξω από τα Δικαστήρια

13:28ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μια... βόλτα στο σχεδόν πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο της Xiaomi που φτιάχνει smartphone σε 6 δευτερόλεπτα

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία: Αγωνία για τους τρεις αγνοούμενους, ανάμεσά τους ένα παιδί - 90.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

13:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σήμερα η πρώτη έγκριση της MERCOSUR - Αρβανίτης: «Η κυβέρνηση ή δεν ξέρει τι υπογράφει, ή λέει ανοιχτά ψέματα»

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Προβλήματα στον Κηφισό, καθυστερήσεις στην Κηφισίας

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να «αναζωογονήσουν» γερασμένα ωάρια - Νέα μελέτη για τη γονιμότητα δίνει ελπίδα σε εκατομμύρια γυναίκες

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Στο «μικροσκόπιο» η αυθεντικότητα του βίντεο με τις καταγγελίες για μίζες - Είναι προϊόν ΑΙ;

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η «αναπάντεχη» δικαιολογία 61χρονου συλληφθέντα στον εισαγγελέα - «Καλλιεργώ χασίς για να μην έχω άναγκη τα κυκλώματα»

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή - μυστήριο στη δολοφονία Βραζιλιάνας που ο σύντροφός της σκότωσε και τάισε στα ροτβάιλερ

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Σεβαστείτε τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας»

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

12:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κέρκυρα: Χειροπέδες σε οδηγό φορτηγού που αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:37ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνοτρόφος βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του στην Πιερία - Είχαν θανατωθεί 1.000 πρόβατά του την περασμένη βδομάδα

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει μαρτυρία συγγενούς του πατέρα που βίαζε τις κόρες του στην Κρήτη - «Το κορίτσι το έσπαγαν στο ξύλο»

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Γυναίκα που έκανε σεξ κάθε μέρα για έναν χρόνο εξηγεί τι κατάλαβε στο τέλος

12:28LIFESTYLE

Survivor: Η μεγάλη έκπληξη με πασίγνωστο ποδοσφαιριστή

11:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται το «πολικό express» - Η πρόβλεψη της Όλγας Παπαβγούλη για την «ψυχρή εισβολή»

07:31ΚΑΙΡΟΣ

Τελικά πότε και πού θα χιονίσει; Κόντρα μετεωρολόγων για το αν θα δούμε... άσπρη μέρα

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί βυθίζεται στο χάος το Ιράν - Ο ρόλος των ΗΠΑ και το μέλλον του καθεστώτος Χαμενεΐ

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Είναι αυτό το μυστικό της Γροιλανδίας; Η ξεχασμένη πυρηνική βάση που επιστρέφει ως εφιάλτης

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Χιονοθύελλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων - Εικόνες

12:49ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα έτοιμη να υποδεχτεί την φρεγάτα «Κίμων» - Νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις με την πρώτη Belh@rra, πότε φτάνει στο ναύσταθμο Σαλαμίνας

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Διακομιδή βρέφους 3 μηνών σε νοσοκομείου του Βόλου - Βίντεο της «μάχης» του σκάφους με τα κύματα

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο Καποδίστριας στην Ελλάδα: Ήταν οι Μαυρομιχαλαίοι δολοφόνοι του;

11:34ΥΓΕΙΑ

«Σαρώνει» η γρίπη Α - Δύο νέοι θάνατοι και 722 εισαγωγές την πρώτη εβδομάδα του 2026

12:59ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή - μυστήριο στη δολοφονία Βραζιλιάνας που ο σύντροφός της σκότωσε και τάισε στα ροτβάιλερ

12:06ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνόησαν τις προειδοποιήσεις»: Δικαστήριο επιδίκασε αποζημίωση κατά του ΔΕΔΔΗΕ για τη συντριβή ελικοπτέρου με τρεις νεκρούς στον Πόρο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Απολογείται ο 16χρονος για τη ανθρωποκτονία του 17χρονου – Συγκέντρωση πολιτών έξω από τα Δικαστήρια

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του '80 για ψήφους»

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι θα ψήφιζαν το κόμμα Καρυστιανού - Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Η «αναπάντεχη» δικαιολογία 61χρονου συλληφθέντα στον εισαγγελέα - «Καλλιεργώ χασίς για να μην έχω άναγκη τα κυκλώματα»

12:38ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Κύπρος: Πολιτικός σεισμός από το βίντεο με καταγγελίες για μίζες – Σκιές και κρίσιμα ερωτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ