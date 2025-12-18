ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ο 54χρονος λογιστής από τα Γιαννιτσά – Η 15η προφυλάκιση στη δικογραφία

Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 54χρονος λογιστής που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στα Γιαννιτσά, καθώς μετά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Ο κατηγορούμενος είχε απολογηθεί τον περασμένο Οκτώβριο και τότε είχε αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα προέκυψαν νέα στοιχεία, τα οποία οδήγησαν τις εισαγγελικές αρχές στην άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος του για τα αδικήματα της απάτης και της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης, αυτή τη φορά για διαφορετικά πραγματικά περιστατικά που εντάσσονται στη δικογραφία των Γιαννιτσών.

Μετά τη συμπληρωματική του απολογία, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του, ανεβάζοντας σε 15 τον συνολικό αριθμό των προσωρινών κρατήσεων που έχουν διαταχθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία εξακολουθεί να απασχολεί έντονα τις δικαστικές Αρχές.

Την ίδια ώρα, εξελίξεις σημειώνονται και στο σκέλος της έρευνας που αφορά την Κρήτη. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στο νησί, όπου μέχρι στιγμής όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.

