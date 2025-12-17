ΟΠΕΚΕΠΕ: Εγγυήσεις «μαμούθ» για να μην προφυλακιστούν σύζυγος και αδερφή του αρχηγού του κυκλώματος

Ελεύθερες με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και Εγγυοδοσία 200.000 σύζυγος και 100.000 η αδερφή αρχηγού.

Νωρίτερα σήμερα ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν δύο από τους συνολικά επτά κατηγορούμενους που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Πρόκειται για το δεύτερο γκρουπ κατηγορουμένων που οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανακριτικής διαδικασίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι, ένα ζευγάρι ηλικίας 58 και 55 ετών, δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και συγκεκριμένα στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον του ανακριτή, αποφασίστηκε η αποφυλάκισή τους, με την επιβολή του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Επιπλέον, στον 58χρονο επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι χθες αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι, με όρους και χρηματικές εγγυήσεις κατά περίπτωση, ακόμη επτά κατηγορούμενοι που είχαν απολογηθεί στο πλαίσιο της ίδιας δικογραφίας.

Η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχίζεται ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου ανακριτή, σε συνεργασία με την αρμόδια εισαγγελέα, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στις επόμενες απολογίες και τις δικαστικές εξελίξεις της υπόθεσης.

