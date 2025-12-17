Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Ριάλιτι για βουλευτές με Λαζαρίδη και Κωνσταντόπουλου στην κατάθεση Μυλωνάκη


Σφοδρή ένταση ξέσπασε στην Εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μόλις ξεκίνησε να κάνει ερωτήσεις στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου ρώτησε αν ο ίδιος έχει φιλικές και οικογενειακές σχέσεις με τον Μάκη Βορίδη και αν οι σύζυγοί τους γνωρίζονται, σχολιάζοντας ότι «υπάρχει οικογενειακή σχέση που έχει αποκρυφθεί».

Στη συζήτηση παρενέβη και ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, τον οποίο η κυρία Κωνσταντοπούλου αποκάλεσε «κολλητό του Τριαντόπουλου», ενώ η ένταση αυξήθηκε ακόμα περισσότερο όταν παρενέβη ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης.

Λαζαρίδης: Τι σχέση έχει; Να ρωτάμε και για τις δικές σας σχέσεις με τον κ. Καραναστάση.

Κωνσταντοπούλου: Να μπείτε στο καβούκι σας κ. Λαζαρίδη.

Λαζαρίδης: Δεν θα μου μιλάτε έτσι! "Να μπείτε εσείς στο καβούκι σας", μια σεξίστρια είστε!

Η διαδικασία συνεχίστηκε με μεγάλη ένταση, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να θέτει θέμα ασυμβίβαστου για τον Μακάριο Λαζαρίδη, καθώς, όπως παραδέχτηκε και ο κ. Μυλωνάκης, γνωρίζονται από το 2013 που εργάζονταν και οι δύο στο γραφείο του τότε υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο κ. Μυλωνάκης κατηγόρησε την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι έχει μπερδέψει τον ρόλο της με εκείνον του εισαγγελέα.

Μάλιστα, η κυρία Κωνσταντοπούλου άφησε αιχμές για την ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των κ.κ. Αυγενάκη και Βορίδη για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που έγινε κατά κύριο λόγο με επιστολικές ψήφους των βουλευτών της ΝΔ. Ο κ. Μυλωνάκης αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Την οργή του κ. Μυλωνάκη προκάλεσε και η ερώτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου αν «αληθεύει ότι παρακολουθείτε τους βουλευτές της ΝΔ και στη συνέχεια τους εκβιάζετε;», με τον ίδιο φυσικά να το αρνείται κατηγορηματικά.

«Είχατε άμεση εμπλοκή με τη συγκάλυψη επειδή είχατε προσωπική σχέση με εμπλεκόμενους Μητσοτάκη και Βορίδη και σε σχέση με τον Βορίδη διαπράττετε υπόθαλψη εγκληματία», τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου, ενώ κατηγόρησε και τον ίδιο τον κ. Μυλωνάκη ως εγκληματία και υπαίτιο υπόθαλψης, καθώς και για υπεξαγωγή εγγράφου. «Το υπόμνημα Βάρρα το κρύβατε για τρεις μήνες» τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Για το ζήτημα της δήλωσης του κ. Μπουκώρου ότι κάποιος από το Μέγαρο Μαξίμου του είπε ότι δεν μπορεί να γίνει υπουργός λόγω των καταγεγραμμένων συνομιλιών του με εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μυλωνάκης είπε ότι δεν ερεύνησε ποια μπορεί να ήταν η πηγή του κ. Μπουκώρου.

Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο όταν ο Ανδρέας Νικολακόπουλος επιχείρησε να δώσει τον λόγο στη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη για να συνεχιστεί η διαδικασία. Μάλιστα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε από την Ευαγγελία Λιακούλη να πάρει θέση επί του ζητήματος. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι δεν είναι απόφαση των βουλευτών το πότε θα δίδεται και πότε θα αφαιρείται ο λόγος, και εξηγώντας ότι και από την ίδια έχει αφαιρεθεί στο παρελθόν ο λόγος.

