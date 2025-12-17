Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

Την άρση της ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής αναφορικά με μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον της η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου, η οποία ισχυρίζεται ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την αποκάλεσε «απατεωνισσα» καθώς και ότι της χρωστά χρήματα από την περίοδο κατά την οποία η ίδια υποστηρίζει ότι εργαζόταν για την Πλεύση Ελευθερίας.

Στην ομιλία της στη Βουλή, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι θεωρεί τη μήνυση υποκινούμενη από τη ΝΔ και επανέλαβε τη χθεσινή της δέσμευση ότι «για κάθε ψευδομήνυση από τη ΝΔ θα κάνω τρεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε ξεκινάμε!»

Σχετικά με την ουσία της υπόθεσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε τη δημοσιογραφική ιδιότητα της της κ. Πολύζου σημειώνοντας πάντως ότι εμφανίζεται ως ανταποκρίτρια της εφημερίδας Η Άποψη του Βίκτωρα Μητρόπουλου.

Όπως είπε, «το πρόσωπο αυτό δεν επιτελεί αυτόν τον ρόλο, αλλά έχει στενή σχέση με κυβερνητικά πρόσωπα όπως με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ενώ σχετίζεται και με πρόσωπα στον χώρο της υγείας».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου τονίζει ότι οι τέσσερις δημοσιογράφοι που επικαλείται ως μάρτυρες η ίδια έχουν διαψεύσει κατηγορηματικά τον διάλογο που η ίδια αναφέρει στην μήνυση, ενώ ζήτησε και από τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος επίσης αναφέρεται, να απαντήσει αν ο ίδιος είναι ο εμπνευστής ενός διαλόγου που η κ. Πολύζου αποδίδει σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ.

Μάλιστα η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι η κ. Πολύζου δεν ήταν ποτέ εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας, αλλά αντιθέτως την κατηγόρησε ότι μέσω μιας ΙΚΕ - φάντασμα έχει καταφέρει να «ενθηλακώσει» περίπου περίπου 40.000 ευρώ μέσα σε 5 μήνες, ενώ διεκδικεί άλλα 20.000 ευρώ.

Νωρίτερα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης σχολίασε ότι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει σχετικά με την ουσία της μήνυσης της κ. Πολύζου, ωστόσο σχολίασε ότι η μηνύτρια εμφανίζεται ως εργαζόμενη σε ΜΚΟ που έχει ως έδρα τα γραφεία της Πλεύσης Ελευθερίας και ως εταίρους (μετόχους) την ίδια τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Πλεύση Ελευθερίας. Ο κ. Μηταράκης αναρωτήθηκε σχετικά με το αν αυτή η σχέση καταγράφεται στο Πόθεν Έσχες της προέδρου της Πλεύσης, ενώ εξέφρασε ερωτήματα και το αν παραβιάζεται η νομοθεσία για τη χρηματοδότηση των κομμάτων.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής είχε εισηγηθεί στην Ολομέλεια την άρση της ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου για το συγκεκριμένο θέμα.

Παράλληλα, πηγές της ΝΔ σχολιάζουν πως «προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, δεν βρήκε λέξη να πει για τα ερωτήματα που τέθηκαν για την ΜΚΟ στην οποία η ίδια είναι εταίρος, όπως και το κόμμα της. Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής; Αναμένουμε απαντήσεις».

