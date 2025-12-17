Κωνσταντοπούλου κατά Μαρκόπουλου: «Μου είπε “σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν” παρουσία 21 βουλευτών»

Λίγο πριν ξεκινήσει η κρίσιμη εξέταση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, στην Εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, παρενέβη επανερχόμενη στο θέμα της αντιπαράθεσής της με την αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Μαρία Συρεγγέλα.

Όπως είπε, την ίδια φράση που είπε η ίδια στην κυρία Συρεγγέλα, και η οποία καταδικάστηκε από το σύνολο του πολιτικού κόσμου, εκτοξεύτηκε και κατά της ίδιας από τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο χθες μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού και μάλιστα ενώπιον 21 «γαλάζιων» βουλευτών

Συγκεκριμένα, όπως είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, «Ο πρόεδρος της επιτροπής των Τεμπών την οποία μάλιστα είχε χαρακτηρίσει “γουρλίδικη” είπε προς εμένα “σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν”. Περιμένω λοιπόν από εκείνους που υποστήριξαν ότι η δική μου φράση ήταν σεξιστική να καταδικάσουν και τον Μαρκόπουλο και τους 21 άντρες βουλευτές της ΝΔ που τον χειροκρότησαν».

