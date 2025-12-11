Επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» - Τι απαντάει

«Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Μαρία Συρεγγέλα κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής, προκαλώντας την αντίδραση της βουλευτή αλλά και της ΝΔ.

«Προσέξτε μην σκίσετε κανένα καλσόν» είπε προς την αντιπρόεδρο της Εξεταστικής, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, να καταγγέλλει «σεξιστική» επίθεση εκ μέρους της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, καλώντας την αντιπολίτευση να την καταδικάσει. Άμεσα καταδίκασε την επίθεση ο Κώστας Μπάρκας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι διάλογοι είναι χαρακτηριστικοί:

Κώστας Μπάρκας: Στο μικρόφωνο να τα λέτε κύριε μάρτυρα! Δεν ακούω τι λέτε, τα λέτε μέσα από το μουστάκι σας!

Γιώργος Ξυλούρης: Ίντα να κάνω, θα κόψω το μουστάκι; Στα γηρατειά θα το κόψω;

Κώστας Μπάρκας: Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν ξέρω κρητικά κύριε.

Γιώργος Ξυλούρης: Θα κάνω μετάφραση για να καταλαβαίνεις;

Μαρία Συρεγγέλα: Στον πληθυντικό παρακαλώ!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μην σκίσεις κανένα καλσόν κυρία Συρεγγέλα, αντί να τον ανακαλέσετε στην τάξη. Σας μιλάει έτσι και εσείς τον χαϊδεύετε!

Μαρία Συρεγγέλα: Εάν θέλετε να μιλήσετε στο τηλέφωνο, βγείτε έξω!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχει ολομέλεια ταυτοχρόνως! Αφήστε τα αυτά, αφήστε την κάλυψη, είστε εμπλεκόμενη!

Μαρία Συρεγγέλα: Είστε συκοφάντισσα.

Μακάριος Λαζαρίδης: Δεν υπάρχει μόνο σεξιστική επίθεση από άνδρα σε γυναίκα, αλλά και από γυναίκα σε γυναίκα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε αστείος!

Μακάριος Λαζαρίδης: Αστεία είσαι εσύ! Καταδικάζουμε τη σεξιστική επίθεση στην αντιπρόεδρο, σας είπε “σιγά μην σκίσετε κανένα καλσόν”. Καλώ την αντιπολίτευση να το καταδικάσει.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Καλύπτετε έναν κακοποιό!

Μακάριος Λαζαρίδης: Άθλια επίθεση από τη δήθεν ευαίσθητη κυρία Κωνσταντοπούλου. Και ο Κώστας Μπάρκας δεν το καταδίκασε!

Κώστας Μπάρκας: Καταδικάζουμε τη φράση που ειπώθηκε εναντίον σας. Τι άλλο θέλετε να πούμε;

Μακάριος Λαζαρίδης: Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη να καταδικάσει; Να ενημερωθεί για το τι έγινε και να τοποθετηθεί, αλλιώς ταυτίζονται μαζί της!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε που είστε εμπλεκόμενη και έρχεστε και καλύπτετε;

Μαρία Συρεγγέλα: Είστε η μεγαλύτερη συκοφάντισσα που έχει περάσει ποτέ από τη Βουλή.

Τι απάντησε η Μαρία Συρεγγέλα

«Οι τραμπουκικές σεξιστικές επιθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν έχουν τέλος. Εγώ προσωπικά δεν τις ανέχομαι γιατί στη ζωή μου έχω "σκίσει πολλές φορές το καλσόν" για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάθε πολίτη και ιδίως των γυναικών», αναφέρει σε δήλωσή της η Μαρία Συρεγγέλα.

«Η κα Κωνσταντοπούλου στα λόγια παρουσιάζεται ως υπέρμαχός τους και στην πράξη ακυρώνεται με αλγεινές συμπεριφορές», προσθέτει.

ΝΔ: Απαράδεκτη σεξιστική επίθεση Κωνσταντοπούλου προς τη Μαρία Συρεγγέλα

Έντονη ήταν η αντίδραση και της Νέας Δημοκρατίας.

Η δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου προς τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Συρρεγέλα -«μη σκίσετε κανένα καλτσόν»- αποτελεί μια απροκάλυπτα σεξιστική και μειωτική επίθεση από μια πολιτικό που εμφανίζεται δήθεν ως πολέμια του σεξισμού.

Αντί για πολιτικό επιχείρημα, η κ. Κωνσταντοπούλου επέλεξε μια φράση που προσβάλλει ευθέως όλες τις γυναίκες που συμμετέχουν στη δημόσια ζωή, αναφέρει σε δήλωσή της η ΝΔ με αφορμή σχετικό επεισόδιο στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σημειώνει, μάλιστα, ότι η στάση της, «αναδεικνύει την απόλυτη υποκρισία μιας πολιτικού που καταγγέλλει δήθεν διαρκώς τους άλλους, ενώ η ίδια χρησιμοποιεί τα πιο παρωχημένα έμφυλα στερεότυπα».

Στην ίδια δήλωση σημειώνεται ότι «προκαλεί εντύπωση η απόλυτη σιωπή των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και δη της Μιλένας Αποστολάκη και Ευαγγελίας Λιακούλη, οι οποίες δεν βρήκαν ούτε μία λέξη να πουν για μια τόσο καθαρή και απροκάλυπτη σεξιστική προσβολή. Η σιωπή αυτή ισοδυναμεί με ταύτιση. Αντιθέτως», προστίθεται στην ίδια δήλωση, «ο ΣΥΡΙΖΑ, δια του Κώστα Μπάρκα, έσπευσε να καταγγείλει τη φράση της κ. Κωνσταντοπούλου, αναγνωρίζοντας τον προσβλητικό της χαρακτήρα. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή στη θέση ότι κάθε μορφή σεξισμού είναι απολύτως απαράδεκτη. Σε μια περίοδο που η κοινωνία απαιτεί σοβαρότητα, σεβασμό και πολιτικό πολιτισμό, τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές» καταλήγει η ΝΔ στη δήλωσή της.

Σημειώνεται ότι η εισηγήτρια της μειοψηφίας, και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μ. Αποστολάκη, κατά την επανάληψη της διακοπείσας συνεδρίασης της εξεταστικής επιτροπής, καταδίκασε τις «λεκτικές επιθέσεις», που έχουν «σεξιστικό περιεχόμενο, όπως αυτή που ακούστηκε».

