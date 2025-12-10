Ταχιάος κατά Κωνσταντοπούλου: Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη ο υφυπουργός Μεταφορών

Ένταση προκλήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής μεταξύ του υφυπουργού Μεταφορών με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Η ένταση προκλήθηκε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου σε αναφορά της στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο για συμμετοχή «κακοποιών στοιχείων» στην κυβέρνηση.

Ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος μετά τις αναφορές της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σε δηλώσεις του από το βήμα της Βουλής άφησε να εννοηθεί ότι θα κινηθεί δικαστικά σε βάρος της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

«Εξαπέλυσε έναν βαρύτατο χαρακτηρισμό που θεωρείται προσβλητικός και συκοφαντικός σε ότι αφορά το πρόσωπό μου. Υπαινήχθη ότι είμαι κακοποιό στοιχείο. Είναι βαρύτατος υπαινιγμός και την προηγούμενη εβδομάδα είπε ότι είμαι ακραίος σεξιστής διότι έχω καταφερθεί εναντίον της. Έχω καταφερθεί. Αυτό όμως το οποίο είπε τώρα, είναι βαρύτατο. Επειδή σκέφτομαι πολύ σοβαρά να κινηθώ δικαστικά απέναντί της, την παρακαλώ πάρα πολύ να εξηγήσει τί εννοούσε και αν επιμένει στην διατύπωση αυτή θέλω να το γνωρίζω. Της δίνω μια ευκαιρία να ξεκαθαρίσει τι είπε» είπε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Μεταφορών αμέσως μόλις έλαβε τον λόγο στην Ολομέλεια μετά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με νέες δηλώσεις απευθύνθηκε εκ νέου στον υφυπουργό λέγοντας:

«Τι δεν καταλάβατε; Δεν διώκεται ένας συρφετός μελών του κόμματός σας για εγκληματική οργάνωση; Δεν είναι κομμάτι της εγκληματικής οργάνωσης πρώην και εν ενεργεία υπουργοί της κυβέρνησής σας; Τι δεν καταλάβατε; Δεν είστε στο ίδιο κόμμα με την Σεμερτζίδου και τον Μαγειρία;». Στη συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον κ. Ταχιάο να καταθέσει μήνυση σε βάρος της εφόσον το επιθυμεί.

«Σας θεωρώ πανέξυπνη γυναίκα, έχετε επίγνωση όσων λέτε. Με απωθεί η λογική του Βισίνσκι. Λυπάμαι που έχετε τη λογική του Στάλιν: "τους βάζω όλους από κάτω και τους παίρνω το κεφάλι". Δεν ήμουν διπλανός κανενός Φραπέ και κανενός εσπρέσο μακιάτο…», απάντησε ο Νίκος Ταχιάος ενώ έκανε και παρατήρηση λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να εκτοξεύονται ύβρεις χωρίς να υπάρχουν συνέπειες.

«Θα σκεφτώ πολύ σοβαρά τις συνέπειες αυτού του πράγματος. Θα κριθεί σε άλλες αίθουσες εάν έχω δίκιο εγώ ή εσείς», είπε καταλήγοντας ο κ. Ταχιάος.

