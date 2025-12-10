Αιχμές Φάμελλου κατά Τσίπρα: «Την κοινωνία δεν την αφορά ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να μάχεται, χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς εγωισμό για μια καλύτερη Ελλάδα», τόνισε με νόημα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Αιχμές Φάμελλου κατά Τσίπρα: «Την κοινωνία δεν την αφορά ποιος θα είναι δεύτερος στις εκλογές»
Με τον δικό του τρόπο και διατηρώντας τη θεσμική του εκφορά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος έδωσε αιχμηρές απαντήσεις με νόημα προς τα όσα έχει καταλογίσει εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τόσο κατά την πρόσφατη ομιλία του στο Παλλάς, όσο και σε διαρροές συνεργατών του πριν λίγες ημέρες.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία συνεδρίασε σήμερα ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού, έσπευσε να δώσει τις δικές του απαντήσεις, αυξάνοντας μάλιστα την ένταση των λεγομένων του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και ξεκαθαρίζοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι «την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος στις επόμενες εκλογές».

Υποστήριξε το κόμμα

Ο Σωκράτης Φάμελλος σε μια προσπάθεια να δείξει ότι υποστηρίζει τα στελέχη του κόμματος, τη στιγμή που ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, το «αδειάζει», έσπευσε να τα συγχαρεί για το έργο τους, τόσο σε επίπεδο ΚΟ, όσο και σε επίπεδο μεσαίων στελεχών.

Είπε συγκεκριμένα: «Η κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι παρούσα και στη Βουλή και στο κοινωνικό πεδίο. Καταθέτει προτάσεις νόμου προς όφελος της κοινωνίας. Αποκαλύπτει τα γαλάζια σκάνδαλα, με τελευταία τα ΕΛΤΑ και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. και είμαστε υπερήφανοι για την κοινοβουλευτική μας ομάδα και το έργο που παράγει. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι! Και το αποδεικνύουμε καθημερινά! Παρόλες τις δυσκολίες και παρά τις δύο διασπάσεις που μας στέρησαν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι η πιο ενεργή Ομάδα του κοινοβουλίου», ενώ σε άλλο σημείο της ομιλίας σημείωσε:

«Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τα στελέχη των οργάνων του κόμματος και τους συνεργάτες μας, που συμμετέχουν σε μία συλλογική προσπάθεια, που δίνει αξία και ηθική στην πολιτική δράση. Και είναι μία έντιμη και αξιόπιστη προσπάθεια. Γιατί θέτει ως προτεραιότητα την κοινωνική δικαιοσύνη».

«Η αλλαγή δεν έρχεται μέσα από μικροκομματικούς υπολογισμούς»

Σε μια φράση με την οποία φωτογράφισε τόσο τον Αλέξη Τσίπρα, όσο και άλλα κόμματα όπως τη ΝΕΑΡ και το ΠΑΣΟΚ, ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε:

«Η κοινωνία δεν ζητά μόνο μια ισχυρή αντιπολίτευση. Ζητά μια πειστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Απαιτεί πολιτική αλλαγή, γιατί δεν αντέχει μια τρίτη θητεία της δεξιάς. Και αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει μέσα από τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου και μικροκομματικούς υπολογισμούς. Αλλά μόνο με ενότητα, συνεργασία και ανασύνθεση».

Παράλληλα, υπενθύμισε προς κάθε κατεύθυνση ότι «Πήραμε την τολμηρή πρωτοβουλία και μιλήσαμε για ένα ενιαίο, δημοκρατικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο, ώστε η απάντηση στο αδιέξοδο της χώρας να είναι προοδευτική και να έχει η κοινωνική αντιπολίτευση εκλογική έκφραση σε ένα σχήμα που θα δώσει διέξοδο», ενώ συμπλήρωσε με ιδιαίτερο νόημα απέναντι στην κατηγορίες που δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η ηγεσία του: «Και αυτή η πρωτοβουλία δεν εκφράζει δικές μας σκοπιμότητες, αλλά την απαίτηση της κοινωνίας για συνεργασίες και για να μη χαθεί η ευκαιρία για πολιτική αλλαγή. Έτσι βάζουμε το «εμείς» πάνω από το «εγώ», το πρόγραμμα πάνω από τις καρέκλες, την κοινωνία πάνω από τα κομματικά συμφέροντα». Μάλιστα σχολίασε ότι «Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος στις επόμενες εκλογές. Την ενδιαφέρει να φύγει η κυβέρνηση της Δεξιάς και οι άδικες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της».

Μέχρι και οι τελευταίες φράσεις της ομιλίας του Σωκράτη Φάμελλου ήταν μηνύματα προς τον Αλέξη Τσίπρα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να μάχεται, χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς εγωισμό για μια καλύτερη Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά, δηλώνοντας επί της ουσίας ότι δεν αποδέχεται την κατηγορία της ιδιοτέλειας.

Χωρίς εκπλήξεις, αλλά με απουσίες η συνεδρίαση

Η συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ για τον προϋπολογισμό ολοκληρώθηκε λίγη ώρα μετά την ομιλία του κ. Φάμελλου.

Από τη συνεδρίαση όμως, απουσίαζε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη γεγονός που βοήθησε ώστε να μην πυροδοτηθεί κάποια εκτεταμένη διαφωνία ή κάποια πολύ πιο φορτισμένη ομιλία απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Οι βουλευτές που έλαβαν τον λόγο μίλησαν εκτεταμένα για τα ζητήματα του προϋπολογισμού, ενώ σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, αποφεύχθηκαν ιδιαίτερα πολωμένες απόψεις, είτε υπέρ, είτε κατά του Αλέξη Τσίπρα, με κοινό στόχο όλων των υπαρκτών πλευρών, να μην ενισχύσουν τάσεις εσωστρέφειας πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Την ερχόμενη εβδομάδα πάντως, αναμένεται να συνεδριάσει η ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί πρόκειται να τεθούν όλα τα πολιτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει τις τελευταίες εβδομάδες.

