Ο Ντόναλντ Τραμπ χλεύασε την πολιτογράφηση του ζεύγους Κλούνεϊ

Με σκωπτικό ύφος σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την είδηση ότι το ζεύγος Κλούνεϊ απέκτησε την γαλλική υπηκοότητα.

«Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ , δύο από τους χειρότερους πολιτικούς προγνώστες όλων των εποχών, έγιναν επίσημα Γάλλοι πολίτες», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυό του Truth Social.

«Δυστυχώς, η Γαλλία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ένα σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας λόγω του απολύτως καταστροφικού χειρισμού της μετανάστευσης, όπως αυτόν που είχαμε υπό τον Νυσταγμένο Τζο Μπάιντεν», πρόσθεσε,

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι εδώ και καιρό βασικός υποστηρικτής του Δημοκρατικού στρατοπέδου. Και για τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ο Αμερικανός ηθοποιός «έχει γίνει περισσότερο γνωστός για την πολιτική παρά για τις λίγες, εντελώς μέτριες ταινίες του».

«Ένα σπουδαίο πράγμα για τη χώρα μας»

Στη Γαλλία, η πολιτογράφηση του ζευγαριού και των δύο παιδιών τους προκαλεί επίσης αντιδράσεις, κυρίως όμως λόγω της κυβερνητικής κακοφωνίας που έχει προκαλέσει, με την Υπουργό Εσωτερικών, Marie-Pierre Vedrenne, να καταγγέλλει «διπλά μέτρα και σταθμά» εν μέσω αυστηροποίησης των όρων πρόσβασης στην υπηκοότητα.

