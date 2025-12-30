Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του Αμάλ και τα παιδιά τους απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έλαβε τη γαλλική υπηκοότητα, μαζί με τη σύζυγό του Αμάλ Κλούνεϊ και τα δύο παιδιά τους, σύμφωνα με επίσημο διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της γαλλικής κυβέρνησης.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του Αμάλ και τα παιδιά τους απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα

Ο Τζορτζ Κλούνει και η Αμάλ Αλαμουντίν στα «Albie Awards»

O Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ και τα δύο παιδιά τους απέκτησαν τη γαλλική υπηκοότητα, σύμφωνα με ένα διάταγμα πολιτογράφησης που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο Κλούνεϊ επαίνεσε τους γαλλικούς νόμους περί απορρήτου που προστατεύουν την οικογένειά του από τους παπαράτσι. «Λατρεύω τη γαλλική κουλτούρα, τη γλώσσα σας, ακόμα κι αν δεν τα καταφέρνω καλά μετά από 400 ημέρες μαθημάτων», δήλωσε τότε ο ηθοποιός στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL – στα αγγλικά. «Εδώ, δεν φωτογραφίζουν παιδιά. Δεν υπάρχουν παπαράτσι κρυμμένοι στις πύλες του σχολείου. Αυτό είναι το νούμερο ένα για εμάς», είπε.

Amal Clooney,George Clooney

Η Aμάλ και ο Τζορτζ Κλούνεϊ κατά την άφιξή τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly»στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Λονδίνου, στις 10 Οκτωβρίου του 2025

Invision/Scott A Garfitt

Ο σταρ του Χόλιγουντ, πολίτης πλέον των ΗΠΑ και της Γαλλίας έχει μια μακρά σχέση με την Ευρώπη που χρονολογείται πριν από τον γάμο του το 2014 με τη σύζυγό του, μια Βρετανολιβανέζα δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μιλάει άπταιστα γαλλικά. Έχει στην κατοχή του ένα κτήμα στην περιοχή της λίμνης Κόμο της Ιταλίας, το οποίο αγοράστηκε το 2002, ενώ μαζί με τη σύζυγό του αγόρασαν επίσης ένα ιστορικό αρχοντικό στην Αγγλία.

Η ιδιοκτησία τους στη νότια Γαλλία, ένα πρώην οινοποιείο με την ονομασία Domaine du Canadel, κοντά στο χωριό Μπρινιόλ, αγοράστηκε το 2021. Έχουν επίσης ένα διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη και ένα ακίνητο στο Κεντάκι, αλλά φέρεται να έχουν πουλήσει σπίτια στο Λος Άντζελες και το Μεξικό την τελευταία δεκαετία.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Αμάλ Αλαμουντίν είναι γονείς διδύμων, 8 ετών. Ο Κλούνεϊ δήλωσε στο RTL ότι παρόλο που η οικογένεια ταξιδεύει συχνά, το σπίτι τους στη Γαλλία «είναι το μέρος όπου είμαστε πιο ευτυχισμένοι». Ο Κλούνεϊ είναι επίσης σκηνοθέτης και παραγωγός και έχει κερδίσει δύο Όσκαρ: ένα για τον Β ανδρικό ρόλο στην ταινία Syriana του 2006 και ένα άλλο ως παραγωγός στην ταινία Argo του 2012.

Ο Κλούνεϊ δεν είναι η μόνη προσωπικότητα του Χόλιγουντ που ζητά γαλλική υπηκοότητα. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter την Παρασκευή ότι σχεδιάζει επίσης να υποβάλει αίτηση για γαλλική υπηκοότητα. «Θα ήθελα ένα μέρος που θα μου επιτρέψει να ξεφύγω από τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε, προσθέτοντας ότι πάντα τον έλκυε η γαλλική κουλτούρα.

