Ο αδιαπραγμάτευτος όρος στον γάμο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ, όταν έκλεισε τα 60

Η Amal Clooney, αριστερά, και ο George Clooney ποζάρουν για τους φωτογράφους κατά την άφιξή τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ κινηματογράφου του Λονδίνου, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Σε αποκαλύψεις για τον γάμο του προχώρησε ο 64χρονος σταρ,Τζορτζ Κλούνεϊ ο οποίος από το 2014 είναι παντρεμένος με την Αμάλ Κλούνεϊ και έχουν αποκτήσει τα δίδυμα Αλεξάντερ και Έλλα.

Ο Κλούνεϊ έχει μιλήσει ανοιχτά για τον γάμο του στο παρελθόν και για το πώς γνώρισε για πρώτη φορά την Αμάλ το 2013.

«Δεν είχα ιδιαίτερη επιθυμία να γίνω μπαμπάς. Μετά γνώρισα την Αμάλ και ερωτευτήκαμε», είχε πει στους New York Times. «Πρέπει να πω ότι, μετά από αυτό, όλα είχαν νόημα», αν και αρχικά είχε θεωρήσει ότι η Αμάλ δεν θα ενδιαφερόταν, λόγω της διαφοράς ηλικίας .

Ο διάσημος ηθοποιός, αποκάλυψε μιλώντας στην Daily Mail, ότι πλέον ακολουθεί έναν απαράβατο κανόνα, και έχει να κάνει με τις κινηματογραφικές παρτενέρ του, δεν μπορεί να φιλήσει καμία και για κανέναν ρόλο.

«Προσπαθώ να ακολουθήσω την πορεία που ακολούθησε ο Πολ Νιούμαν, "Εντάξει, λοιπόν, δεν φιλάω πια κορίτσι"», είπε ο Κλούνεϊ. «Όταν έγινα 60, είχα μια συζήτηση με τη γυναίκα μου. Είπα, "Κοίτα, μπορώ ακόμα να παίζω μπάσκετ με τα αγόρια. Παίζω με 25χρονους. Μπορώ ακόμα να αντέξω, είμαι σε φόρμα. Αλλά σε 25 χρόνια, θα είμαι 85 ετών. Δεν έχει σημασία πόσες μπάρες δημητριακών τρως, αυτός είναι ένας πραγματικός αριθμός.»

Ο ηθοποιός του Oceans 11 είπε στο E! News τον Σεπτέμβριο του 2024 πώς προσπαθεί να κρατήσει την πολύ επιτυχημένη καριέρα του κρυφή από τα παιδιά του και όταν τον ρωτούν με τι ασχολείται παραδέχθηκε πως δεν ξέρει τι να τους απαντήσει.

«Αλλά μου είπαν μια μέρα όταν γύρισαν σπίτι από το σχολείο: "Τι είναι "διάσημος"; Κάτι που δεν θέλαμε να εξηγήσουμε», πρόσθεσε ο Κλούνεϊ, με την Αμάλ, στην ίδια συνέντευξη να εκφράζει την πεποίθηση πως τα παιδιά τους γνωρίζουν ότι ο μπαμπάς τους είναι ηθοποιός.