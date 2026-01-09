Fetty Wap: Αποφυλακίστηκε πρόωρα ο ράπερ αφού καταδικάστηκε για συνωμοσία για διανομή ναρκωτικών

Ο Fetty Wap εμφανίζεται στα MTV Video Music Awards στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ στις 26 Αυγούστου 2019.

Ο ράπερ Fetty Wap αποφυλακίστηκε πρόωρα, σχεδόν τρία χρόνια αφού καταδικάστηκε για συνωμοσία με σκοπό τη διανομή κοκαΐνης, και θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του σε κατ' οίκον περιορισμό.

Τον Μάιο του 2023, ο τραγουδιστής του «Trap Queen», το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Γουίλι Τζούνιορ Μάξγουελ II, καταδικάστηκε από δικαστήριο της Νέας Υόρκης σε έξι χρόνια φυλάκισης και πέντε χρόνια ηλεκτρονικής επιτήρησης (ηλεκτρονικό «βραχιόλι»), μετά την αποφυλάκισή του.

Ωστόσο, ο ράπερ αποφυλακίστηκε από μια ομοσπονδιακή φυλακή στο Sandstone της Μινεσότα την Τετάρτη, όπως επιβεβαίωσε στο CNN εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Γραφείου Φυλακών των ΗΠΑ (BOP).

«Μεταφέρθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2026 από το Ομοσπονδιακό Σωφρονιστικό Ίδρυμα (FCI) Sandstone σε κατ' οίκον περιορισμό υπό ηλεκτρονική επιτήρηση υπό την εποπτεία του Γραφείου Διαχείρισης Επανένταξης Κατοίκων της Φιλαδέλφειας του BOP», ανέφερε ο εκπρόσωπος στη δήλωση του.

Ο 34χρονος προβλεπόταν να αποφυλακιστεί στις 8 Νοεμβρίου αργότερα φέτος.

«Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές μου για την αγάπη, τις προσευχές και τη συνεχή υποστήριξή τους — σημαίνει πραγματικά τα πάντα για μένα», δήλωσε ο ράπερ σε δήλωση που μοιράστηκε με το CNN την Παρασκευή.

«Αυτή τη στιγμή, το ενδιαφέρον μου επικεντρώνεται στο να ανταποδώσω μέσω των κοινοτικών πρωτοβουλιών και του ιδρύματός μου, υποστηρίζοντας τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, διευρύνοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση, τις πρώιμες τεχνολογικές δεξιότητες και την οφθαλμολογική φροντίδα για τα μικρά παιδιά και τους μαθητές, ώστε να μπορούν να δείξουν τον καλύτερο εαυτό τους», συνέχισε.

«Είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω με σκοπό και να έχω ουσιαστικό αντίκτυπο εκεί όπου έχει μεγαλύτερη σημασία», κατέληξε.

Ο Fetty Wap συνελήφθη στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο του 2021 και κατηγορήθηκε για συνωμοσία για διακίνηση ναρκωτικών, μαζί με πέντε άλλα άτομα. Δήλωσε αθώος και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 500.000 δολαρίων τον επόμενο μήνα, εν αναμονής της δίκης του.

Ωστόσο, η εγγύηση του ράπερ ανακλήθηκε τον Αύγουστο του 2022. Οι εισαγγελείς τον κατηγόρησαν για παραβίαση των όρων της εντολής αποφυλάκισης, που περιλάμβαναν την απαγόρευση κατοχής πυροβόλου όπλου, καθώς φέρεται να έδειξε ένα όπλο και να απείλησε να σκοτώσει έναν άνδρα σε βιντεοκλήση.

Αργότερα, ο Fetty Wap ομολόγησε την ενοχή του για συνωμοσία με σκοπό την κατοχή και διανομή 500 γραμμαρίων κοκαΐνης.