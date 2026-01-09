Αγρότες: Συλλαλητήριο στην Αθήνα την Τρίτη, προτείνει το μπλόκο Νίκαιας

Την πρόταση διοργάνωσης συλλαλητηρίου στην Αθήνα την Τρίτη, την ώρα που είναι προγραμματισμένη η συνάντηση αντιπροσωπείας των αγροτών με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καταθέτει το μπλόκο της Νίκαιας εν όψει της αυριανής συνέλευσης.

Στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Νίκαια, οι αγρότες του μεγαλύτερου μπλόκου της χώρας επέμειναν να μην εγκαταλείψουν, για κανέναν λόγο, τις κινητοποιήσεις τους.

Η κάθοδος των αγροτών στην πρωτεύουσα θα γίνει με λεωφορεία, ενώ αύριο Σάββατο αναμένεται να καθοριστεί η γενικότερη στάση τους. Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τη 1 το μεσημέρι στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας και σε αυτήν αναμένεται να συμμετάσχουν εκπρόσωποι από δεκάδες αγροτικά μπλόκα όλης της χώρας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί η αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας των κινητοποιήσεων, ο σχεδιασμός των επόμενων αγωνιστικών βημάτων, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, για την οποία αναμένεται να καθοριστεί και η σχετική επιτροπή εκπροσώπων.

