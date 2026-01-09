Μάλγαρα Θεσσαλονίκης: Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα στα διόδια - Άνοιξαν το μπλόκο οι αγρότες

Οι αγρότες άνοιξαν τον δρόμο στα διόδια Νέων Μαλγάρων, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, παρά το αρχικό τους σχέδιο για 48ωρο αποκλεισμό, ο οποίος είχε ξεκινήσει χθες στις 12 το μεσημέρι.

Οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο μπλόκο άνοιξαν και τα δύο ρεύματα προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 18.30 και ύστερα από απόφαση της γενικής τους συνέλευσης.

Τονίζεται ότι αντιπροσωπεία τους θα συμμετάσχει στην αυριανή συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 στη Νίκαια, ενόψει του ραντεβού τους με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13/1.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

