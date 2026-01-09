Στρυμόνας: Σέρφερ σώζει ψαρά από τα παγωμένα νερά - «Πήρα την απόφαση και μπήκα», λέει

Την τρίτη ημέρα του χρόνου, μια βάρκα με δύο ψαράδες στις εκβολές του Στρυμόνα αναποδογύρισε εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, αφήνοντας τους δύο άνδρες να παλεύουν με τα κύματα και το τσουχτερό κρύο. Ο ένας έχασε τις αισθήσεις του, ενώ ο άλλος αγωνιζόταν για τη ζωή του.

Στην ακτή, επικράτησε πανικός. Μια γυναίκα που καταγράφεται σε βίντεο ντοκουμέντο έτρεχε να καλέσει βοήθεια, προσπαθώντας να εμψυχώσει τον ψαρά, ενώ ο χρόνος κυλούσε εις βάρος του.

Σε μια δραματική ανατροπή, ένας νεαρός σέρφερ από παρακείμενη παραλία εμφανίστηκε σαν από μηχανής θεός. Ο 31χρονος Νίκος Μαυρίδης, έμπειρος στον σερφ από τα 15 του χρόνια, βούτηξε στα παγωμένα νερά χωρίς δισταγμό, επιχειρώντας τη διάσωση. Σιγά σιγά κατάφερε να φέρει τον ψαρά στην ακτή, με τη βοήθεια μιας ανθρώπινης αλυσίδας που σχηματίστηκε για να τον μεταφέρουν κοντά στη φωτιά.

«Ζύγισα την κατάσταση και είπα να μπω να τον βοηθήσω. Πήρα την απόφαση και βούτηξα», είπε στο Mega ο Νίκος Μαυρίδης. «Του έβαλα τα χέρια στη σανίδα και κολύμπησα μαζί του».

Δυστυχώς, ο φίλος του διασωθέντος δεν τα κατάφερε. Το δεύτερο θύμα πνίγηκε λίγα λεπτά μετά την ανατροπή της βάρκας, παρά την άμεση κινητοποίηση της Λιμενικής Αρχής, που έστειλε τρία αλιευτικά σκάφη και ένα όχημα, καθώς και ελικόπτερο Super Puma για τη διάσωση.

Ο επιζών μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου σε καλή κατάσταση, αλλά με υποθερμία, ενώ η σορός του πρώτου ψαρά μεταφέρθηκε στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.