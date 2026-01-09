Αποχωρούν από τα Τέμπη οι αγρότες και επιστρέφουν στη Νίκαια για την πανελλαδική σύσκεψη

Αποχωρούν από τις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες της Θεσσαλίας προκειμένου να επιστρέψουν στη Νίκαια της Λάρισας όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη.

Σύμφωνα με το onlarissa, τα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παρέμειναν όλο το βράδυ παρατεταγμένα στη σήραγγα των Τεμπών, με τη συμμετοχή του μπλόκου της Νίκαιας, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους.

Πλέον το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην Πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που θα λάβει χώρα αύριο, Σάββατο στη 1 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας. Εκεί πρόκειται να συγκροτηθεί επιτροπή που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στην Αθήνα, την ερχομένη Τρίτη.