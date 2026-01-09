Φιλέλληνας TikToker παθαίνει… πλάκα με τις αρχαιότητες στο Μετρό Θεσσαλονίκης – Δείτε βίντεο

Ο γνωστός φιλέλληνας TikToker, @tretiakov_in_athens, που έχει κερδίσει χιλιάδες ακόλουθους παρουσιάζοντας τη ζωή και τον πολιτισμό της Ελλάδας μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ταξίδεψε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη και εντυπωσιάστηκε από την πλούσια ιστορία της πόλης.

Κατά την επίσκεψη, ο TikToker έκανε ένα βίντεο στο οποίο περιγράφει τον θαυμασμό του για τις αρχαιότητες που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των έργων του Μετρό και πλέον εκτίθενται στους σταθμούς της πόλης.

Το βίντεο δείχνει να εντυπωσιάζεται από τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες η ανάδειξη των αρχαιοτήτων σε δημόσιο χώρο, σε συνδυασμό με τη διαδραστική παρουσίαση στις οθόνες του Μετρό.

https://www.instagram.com/reel/DTSbdRlDQ40/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Συναντήθηκε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ο δημιουργός περιεχομένου έγινε δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη του για την υποδοχή και τη στήριξη που του προσφέρει η Ελλάδα. Στα κοινωνικά δίκτυα, δήλωσε περήφανος για το μπλογκ του και όλα όσα έχει προσφέρει η χώρα στη ζωή και την καθημερινή του δραστηριότητα.

«Σήμερα, είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον πρωθυπουργό της Ελλάδας. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την τόσο ευχάριστη συνάντηση. Αισθάνομαι απίστευτα περήφανος για το μπλογκ μου και όλα όσα μου έχει προσφέρει η Ελλάδα», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης.