Χρήστος Πολίτης: Πέθανε Δευτέρα, τον βρήκαν Τρίτη, ανακοινώθηκε Πέμπτη - Το αντίο στον Γιάγκο Δράκο

Μεγάλη απώλεια για τον χώρο της Τέχνης αυτή του Χρήστου Πολίτη, του δημοφιλή ηθοποιού που πέρασε στις καρδιές του κοινού ως «Γιάγκος Δράκος» από τη θρυλική σειρά «Λάμψη» του ΑΝΤ1.

Ο αγαπημένος ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 83 ετών, τη Δευτέρα, στο σπίτι του, όπου ζούσε μόνος, ωστόσο το στενό οικογενειακό του περιβάλλον τον βρήκε νεκρό την Τρίτη. Η πρώτη είδηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης του συγγραφέα Μάνου Λαμπράκη, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης, γράφοντας «Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας… 1942 – 2026». Ακολούθησε σύγχυση, καθώς οι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να επιβεβαιώσουν τη δυσάρεστη πληροφορία.

Ο Τάσος Τεργιάκης, μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 ανέφερε πως, «τη Δευτέρα πέθανε. Τον έψαχνε για σχεδόν μία ολόκληρη μέρα ο αδελφός του και όταν πήγαν στο σπίτι τον βρήκανε νεκρό. Προφανώς ήτανε μία μέρα νεκρός ο άνθρωπος. Έμενε μόνος του στη Νέα Σμύρνη. Χθες το μάθαμε εμείς και να πούμε απ’ τις πληροφορίες που έχουμε απ’ την οικογένεια ότι θα γίνει καύση στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. Θα μάθουμε πότε και πού».

Υπενθυμίζεται πως ο Χρήστος Πολίτης είχε αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια από τα φώτα της δημοσιότητας και ζούσε απομονωμένος.

Οι δηλώσεις για τη «Λάμψη» που προκάλεσαν σάλο

Ο Χρήστος Πολίτης είχε υποδυθεί από το 1991 έως το 2005 τον ρόλο του μεγιστάνα Γιάγκου Δράκου στη σειρά του ΑΝΤ1, τη «Λάμψη», έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους χαρακτήρες της ελληνικής τηλεόρασης.

Χρόνια μετά το τέλος της σειράς, ο ηθοποιός είχε προχωρήσει σε αποκαλύψεις που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις. Όπως έχει δηλώσει, από πολύ νωρίς είχε καταλάβει ότι η «Λάμψη» θα εξελισσόταν σε τεράστια επιτυχία, βλέποντας τις αντιδράσεις του κόσμου στα γυρίσματα. Ωστόσο, δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τις δύσκολες συνθήκες δουλειάς, κάνοντας λόγο για εξαντλητικούς ρυθμούς και σχολιάζοντας αιχμηρά το περιεχόμενο ορισμένων σεναρίων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι υπήρχαν «μ@λ@κίες» στα κείμενα.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και οι αναφορές του στις αμοιβές, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά δεν γνώριζε πως άλλοι πρωταγωνιστές αμείβονταν πολύ περισσότερο. Στο ίδιο πλαίσιο, άφησε σαφείς αιχμές για την Κάτια Δανδουλάκη, μιλώντας για μεγάλες οικονομικές διαφορές αλλά και για ζητήματα που, όπως υπονόησε, αφορούσαν ειδικούς όρους συνεργασίας και την προβολή των ονομάτων στους τίτλους αρχής.

Το αντίο της Finos Film

Μέσω ανάρτησης στα social media η Finos Film αποχαιρέτησε τον Χρήστο Πολίτη, ευχόμενη «καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με αξιοπρέπεια, εντός κι εκτός σκηνής».

«Έφυγε από από τη ζωή ένας ακόμα σπουδαίος ηθοποιός μας, ο Χρήστος Πολίτης. Ένας ηθοποιός με διακριτική γοητεία, θεατρική παιδεία και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η Φίνος Φιλμ σηματοδοτεί την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία “Η Λεωφόρος του Μίσους” το 1968, ενώ την επόμενη κιόλας χρονιά κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία “Το Κορίτσι του 17”. Ξεχωριστός για εμάς ήταν και ο ρόλος του στον “Αστερισμό της Παρθένου” (1973) δίπλα στη Ζωή Λάσκαρη, όπου το ταλέντο και η στόφα πρωταγωνιστή ήταν πάντα παρούσα.

Ευρύτερα αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από δημοφιλείς σειρές, με πιο εμβληματικό τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη “Λάμψη”, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με αξιοπρέπεια, εντός κι εκτός σκηνής.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του».

Οι πρωταγωνιστές της «Λάμψης» αποχαιρέτησαν τον Χρήστο Πολίτη

Σε ανάρτηση, η Κάτια Δανδουλάκη δημοσίευσε μία κοινή τους φωτογραφία από το εξώφυλλο του περιοδικού Ρομάντσο το 1972. «ΑΝΤΙΟ… Γιάγκος Δράκος», έγραψε.

Η Έφη Πίκουλα μίλησε τηλεφωνικά για την απώλεια του Χρήστου Πολίτη, του τηλεοπτικού Γιάγκου Δράκου. «Στεναχωρήθηκα πολύ. Ήταν ένας υπέροχος συνεργάτης, ένας τζέντλεμαν, ένας κύριος. Ένας άνθρωπος με γνώσεις, με μόρφωση, με κουλτούρα. Ένας άνθρωπος που σε βοηθούσε υποκριτικά, που αυτό σπανίζει. Ήταν μια αγκαλιά για όλους. Ένας ευγενέστατος άνθρωπος. Και ταλαντούχος πολύ», δήλωσε συνεχίζοντας: «Θυμάμαι που το έλεγε ότι “θέλω να αποσυρθώ, δεν μ’ ενδιαφέρει πια”. Ήταν πάρα πολλά τα χρόνια, κάθε μέρα, το καθημερινό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και μετά από μια τέτοια επιτυχημένη καριέρα ήθελε να απομονωθεί. Και το έλεγε συχνά. “Με το που θα τελειώσει η Λάμψη, εγώ θα αποσυρθώ”».

Για την απώλεια του Χρήστου Πολίτη μίλησε και η Λουκία Παπαδάκη: «Είχα έναν πολύ σπουδαίο φίλο, έναν εξαιρετικά δικό μου άνθρωπο, πολύ στενά συνδεδεμένο. Μου έκανε μεγάλη τιμή απ’ την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε, γιατί κι εγώ ήμουν ένα πάρα πολύ φρέσκο παιδί, δεν είχα ούτε εμπειρία, ούτε ιδέα και μ’ αγκάλιασε με αγάπη και αυτό έγινε μια πολύ σπουδαία και δυνατή φιλία που κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Είναι μαζί μου πάντα ο Χρήστος. Ήτανε ένας άγγελος. Πάρα πολύ επιλεκτικός, πάρα πολύ εκλεκτικός, με εξαιρετική νοοτροπία και εξαιρετική ανατροφή. Ήταν ένας κύριος, ένας αριστοκράτης».

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είπε με τη σειρά της: «Ο Χρήστος ήταν ένας υπέροχος τζέντλεμαν. Πέρα απ’ το ότι ήταν πολύ ταλαντούχος ηθοποιός, ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος. Ήταν Κύριος με Κ κεφαλαίο. Ήθελε να δίνει πάντα χώρο και ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους. Έδινε πάρα πολύ καλές συμβουλές. Απ’ τη συναναστροφή μαζί του μπορούσες να πάρεις πολύ ωραία πράγματα. Αυτό που έχω κρατήσει απ’ τον Χρήστο είναι σαφώς η ευγένειά του. Πραγματικά ήταν άνθρωπος με παιδεία. Ήταν ηθοποιός που πραγματικά τιμούσε το επάγγελμά μας. Κάναμε παρέα και εκτός των γυρισμάτων. Αυτό που θυμάμαι είναι και η ευκαιρία που μου έδωσε στο θέατρο να αναμετρηθώ με έναν υπέροχο ρόλο, όταν αυτός με την Αντιγόνη Βαλάκου ανέβασαν το έργο Το λιοντάρι του χειμώνα».

Στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 μίλησε η Καλομοίρα. Η τραγουδίστρια συνεργάστηκε μαζί του στη θρυλική σειρά του ΑΝΤ1, «Λάμψη», όταν υποδύθηκε την κόρη του μετά τη νίκη της στο «Fame Story». «Άκουσα τα νέα χθες και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Είχα την τιμή να συνεργαστώ με τον κύριο Πολίτη στη σειρά Λάμψη, όπου έπαιξα την κόρη του, Τζένιφερ. Ήταν ένας πολύ ευγενικός και υποστηρικτικός άνθρωπος. Ήταν πάντα δίπλα μου, με υποστήριζε και με βοηθούσε σε ό,τι χρειαζόμουν. Και όλοι μας τον σεβόμασταν πάρα πολύ. Θα τον θυμάμαι πάντα, όχι μόνο ως έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά και ως ένα υπέροχο άνθρωπο. Θα μας λείψει πολύ. Εύχομαι δύναμη στην οικογένειά του», είπε χαρακτηριστικά η Καλομοίρα για τον Χρήστο Πολίτη.

