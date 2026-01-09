Χρήστος Πολίτης: Το αντίο της Finos Film - «Έζησε με αξιοπρέπεια εντός κι εκτός σκηνής»

Η ανάρτηση της Finos Film για την απώλεια του ηθοποιού

Μέσω ανάρτησης στα social media η Finos Film αποχαιρέτησε τον Χρήστο Πολίτη, ο οποίος πέθανε χθες σε ηλικία 83 ετών, αναφέροντας πως έφυγε από τη ζωή ένας ακόμα σπουδαίος ηθοποιός.

Η Finos Film εύχεται «καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με αξιοπρέπεια, εντός κι εκτός σκηνής».

Η ανάρτηση της Finos Film για τον Χρήστο Πολίτη

«Έφυγε από από τη ζωή ένας ακόμα σπουδαίος ηθοποιός μας, ο Χρήστος Πολίτης. Ένας ηθοποιός με διακριτική γοητεία, θεατρική παιδεία και ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.
Η Φίνος Φιλμ σηματοδοτεί την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, με έναν μικρό ρόλο στην ταινία “Η Λεωφόρος του Μίσους” το 1968, ενώ την επόμενη κιόλας χρονιά κέρδισε το βραβείο Α’ Ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ερμηνεία του στην ταινία “Το Κορίτσι του 17”. Ξεχωριστός για εμάς ήταν και ο ρόλος του στον “Αστερισμό της Παρθένου” (1973) δίπλα στη Ζωή Λάσκαρη, όπου το ταλέντο και η στόφα πρωταγωνιστή ήταν πάντα παρούσα.
Ευρύτερα αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από δημοφιλείς σειρές, με πιο εμβληματικό τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου στη “Λάμψη”, που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.
Καλό ταξίδι σε έναν καλλιτέχνη που έζησε με αξιοπρέπεια, εντός κι εκτός σκηνής.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του».

Δείτε την ανάρτηση

