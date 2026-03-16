Γιατρός υιοθέτησε 4χρονο ασθενή που πήγε για εγχείρηση καρδιάς ασυνόδευτος

Ο 4χρονος είχε ακόμα 6 αδέρφια, ωστόσο η γιατρός μερίμνησε προκειμένου και αυτά να βρουν ένα μόνιμο σπίτι 

Η γιατρός και το 4χρονο αγοράκι που υιοθέτησε

Μια συγκινητική ιστορία ανθρωπιάς και αγάπης εκτυλίχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν μια αναισθησιολόγος αποφάσισε να αλλάξει για πάντα τη ζωή ενός μικρού αγοριού που ετοιμαζόταν να υποβληθεί ολομόναχο σε χειρουργείο καρδιάς.

Η γνωριμία της γιατρού με τον 4χρονο True έγινε το 2022 στο Νοσοκομείο Παίδων της Νεμπράσκα. Το παιδί, που είχε γεννηθεί με καρδιοπάθεια και χρειαζόταν χειρουργική επέμβαση, μεγάλωνε σε ανάδοχες οικογένειες. Την ημέρα της επέμβασης, ο κοινωνικός λειτουργός που τον συνόδευε νοσούσε με COVID-19, με αποτέλεσμα ο μικρός να βρεθεί μόνος στο νοσοκομείο.

Όταν η αναισθησιολόγος, δρ. Amy Beethe, μπήκε στο δωμάτιο, αντίκρισε το παιδί να κάθεται μόνο του πριν από μια τόσο σοβαρή επέμβαση. Η εικόνα αυτή τη συγκλόνισε βαθιά.

Η επέμβαση διήρκεσε περίπου επτά ώρες και η γιατρός δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται τον μικρό ασθενή. Αργότερα επικοινώνησε με τον κοινωνικό λειτουργό της υπόθεσης και έμαθε περισσότερα για τη ζωή του παιδιού. Ο True είχε ακόμη έξι αδέλφια. Τα πέντε από αυτά ζούσαν με τη γιαγιά τους, μετά από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η εύρεση μόνιμης οικογένειας για τον ίδιο ήταν δύσκολη λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας του.

Λίγο αργότερα, η κοινωνική υπηρεσία ρώτησε τη γιατρό αν θα μπορούσε να αποτελέσει πιθανή λύση για το παιδί. Η απάντηση, όπως παραδέχτηκε η ίδια, βρισκόταν ήδη μέσα της.

Η Amy Beethe ήταν ήδη μητέρα έξι παιδιών – τριών βιολογικών και τριών υιοθετημένων – όμως ένιωθε ότι υπήρχε χώρος στην οικογένεια και στην καρδιά της για ακόμη ένα παιδί. Αφού μίλησε με τον σύζυγό της, Ryan, εκείνος γνώρισε τον μικρό στο νοσοκομείο και αμέσως δημιουργήθηκε ένας ισχυρός δεσμός. Έναν μήνα μετά την επέμβαση, ο True έγινε επίσημα μέλος της οικογένειας Beethe.

Η ιστορία όμως δεν σταμάτησε εκεί. Το ζευγάρι διαπίστωσε πόσο δεμένος ήταν ο True με τα αδέλφια του και προσπάθησε να εξασφαλίσει ανάδοχες οικογένειες ώστε να μπορούν να παραμείνουν κοντά.

Τελικά, η αδελφή της Amy υιοθέτησε ένα από τα κορίτσια, η οικογένεια της νύφης της ένα ακόμη παιδί, ένας συνάδελφός της υιοθέτησε δύο από τα αδέλφια και οι ίδιοι αποφάσισαν να ανοίξουν ξανά το σπίτι τους υιοθετώντας και την αδελφή του True, τη Laney.

Έτσι, και τα έξι παιδιά βρήκαν μόνιμες οικογένειες. Οι υιοθεσίες επικυρώθηκαν τον Αύγουστο του 2023, σε μια μεγάλη κοινή τελετή.

Οι γιατροί επισημαίνουν ότι η αγάπη και η σταθερότητα μιας οικογένειας είναι καθοριστικής σημασίας για την πορεία της υγείας του True, ο οποίος πιθανότατα θα χρειαστεί στο μέλλον μεταμόσχευση καρδιάς. Χωρίς ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, μια τόσο πολύπλοκη ιατρική κατάσταση θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

Έτσι, το μικρό αγόρι που μπήκε μόνο του στο χειρουργείο το 2022, βγήκε τελικά από το νοσοκομείο με κάτι πολύ μεγαλύτερο: μια οικογένεια και μια ζωή γεμάτη αγάπη.

